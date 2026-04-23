Teknoloji dünyasının yakından takip ettiği Samsung, mevcut amiral gemisi modelleri için yazılım geliştirmelerine hız kesmeden devam ediyor. Bu yılın başlarında tanıtılan yeni arayüz sürümünün, eski nesil cihazlara ne zaman geleceği büyük bir merak konusuydu. Son olarak, donanım dünyasında güvenilir sızıntılarıyla bilinen kaynaklar tarafından Galaxy S25 serisi için hazırlanan stabil sürümün değişiklik günlüğü paylaşıldı. Peki, heyecanla beklenen One UI 8.5 güncellemesi kullanıcılara tam olarak neler sunacak?

Galaxy S25 için sızdırılan değişiklik günlüğü detayları

Kısa süre önce Galaxy S25 kullanıcıları için onuncu beta sürümü yayınlanmış ve bu geniş kapsamlı paketle birlikte birçok hata giderilmişti. Şimdi ise tanınmış teknoloji duyumcusu Tarun Vats, X platformu üzerinden kararlı sürüme ait olduğunu iddia ettiği ekran görüntülerini takipçileriyle paylaştı. Sızdırılan belgelere göre, yeni yazılımın “S931BXXU9CZDN” yapı numarasıyla dağıtıma çıkması bekleniyor. Elbette bu yapı numarasının resmi dağıtım sürecinde ufak değişiklikler gösterebileceği özellikle vurgulanıyor.

Paylaşılan değişiklik günlüğü, teknoloji devinin yazılım tarafında görsel bir revizyona gittiğini açıkça ortaya koyuyor. Sistem genelinde kullanıcıları yormayan, daha rafine ve sofistike bir tasarım dilinin benimseneceği ifade ediliyor. Görsel iyileştirmelerin yanı sıra, cihazın donanım potansiyelini destekleyecek çeşitli kamera ince ayarları da pakete dahil edilmiş durumda. Ayrıca gelişmiş bir Bixby deneyiminin akıllı telefon kullanımını çok daha akıcı bir boyuta taşıyacağı öne sürülüyor.

Yapay zeka araçları ve üretken teknolojiler

Sızan listenin en büyük bölümünü, beklendiği gibi şirketin üretken yapay zeka entegrasyonları oluşturuyor. Kullanıcılar artık metin komutları girerek fotoğraflarını çok daha profesyonel ve pratik bir şekilde düzenleyebilecekler. Bununla birlikte, bir fotoğraftaki nesneyi kopyalayıp başka bir görsele sorunsuz bir biçimde yapıştırma imkanı da sisteme ekleniyor. Uygulama çekmecesinde yer alacak yeni Creative Studio kısayolu üzerinden, cihaz içi algoritmalar kullanılarak tamamen kişiselleştirilmiş duvar kağıtları ve çıkartmalar sentezletilebilecek.

Dikkat çeken bir diğer teknik detay ise Bixby Metin Araması kullanılarak yapılan çağrı filtreleme özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Aslında bu işlev, Galaxy S25 ailesinde halihazırda kullanılabilen standart bir donanım yeteneğiydi. Ancak yeni güncellemenin bu alanda tam olarak nasıl bir fark yaratacağı veya hangi yeni işlevleri açacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Sızıntılar, temelde var olan sistemin çok daha stabil çalışacak biçimde optimize edildiğine işaret ediyor.

Yeni sürüm kullanıcılara ne zaman ulaşacak?

Hatırlanacağı üzere, Android 16 tabanlı bu kapsamlı yazılım paketi ilk olarak ailenin en yeni üyesi Galaxy S26 serisiyle birlikte resmi olarak piyasaya sürülmüştü. Marka, bu güncel deneyimi bir önceki yılın amiral gemisi modellerine taşımak için aylardır yoğun bir test süreci yürütüyor. Ortaya çıkan son bilgiler, kararlı sürümün bu ayın sonuna kadar öncelikle Güney Kore pazarındaki Galaxy S25 sahiplerine ulaşacağını gösteriyor. Diğer bölgelerdeki kullanıcıların ise lansmandan hemen bir sonraki hafta itibarıyla kademeli olarak bu yenilikleri cihazlarına indirebilmesi planlanıyor.

Galaxy AI nedir?

Markanın akıllı telefon ve tabletlerinde sunduğu, cihaz içi ve bulut tabanlı çalışan kapsamlı bir üretken yapay zeka ekosistemidir. Metin çevirisinden gelişmiş fotoğraf düzenlemelerine kadar birçok karmaşık işlemi otomatikleştirerek günlük akıllı telefon deneyimini zenginleştirmeyi hedefler.

