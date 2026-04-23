Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, finansal teknolojiler alanındaki stratejik hedeflerine ulaşmak için önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. Şirketin fintech ekosistemindeki temsilcisi olan TrendFinans, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından verilen onayla birlikte faaliyetlerine başlamak için gerekli izni aldı. Bu gelişme, e-ticaret ve bankacılık hizmetlerinin iç içe geçtiği yeni bir kullanıcı deneyiminin de müjdecisi olarak kabul ediliyor. Peki, milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bu yeni finansal yapı tam olarak ne sunuyor?

Trendyol ve TrendFinans İçin BDDK Süreci Tamamlandı

BDDK tarafından onaylanan yeni düzenleme ile TrendFinans, Odeabank’ın lisanslı bankacılık altyapısını kullanarak “servis modeli bankacılığı” çerçevesinde hizmet sunma yetkisi kazandı. Geçtiğimiz yıl Haluk Bayraktar, ADQ ve Ant International gibi güçlü ortakların katılımıyla Türkiye odaklı yeni bir fintech girişimi kurulacağı kamuoyu ile paylaşılmıştı. TrendFinans, bu büyük vizyonun ilk somut adımı olarak Trendyol uygulaması içerisinde yerini alıyor. Uygulama, kullanıcılara alışveriş deneyimlerinden kopmadan finansal ürünlere erişme

Bu iş birliği kapsamında TrendFinans, bir arayüz sağlayıcı olarak görev yapacak. Bankacılık lisansına sahip olan Odeabank, tüm teknik ve yasal bankacılık altyapısını sağlarken; kullanıcılar bu hizmetlere doğrudan Trendyol ara yüzü üzerinden ulaşacak. Odeabank’ın sunduğu bireysel ve KOBİ bankacılığına yönelik ürünlerin çok yakında aktif hale getirilmesi bekleniyor. Bu model, finansal hizmetlerin daha geniş kitlelere çok daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaştırılmasını hedefliyor.

KOBİ’ler ve Bireysel Kullanıcılar İçin Yeni Fırsatlar

TrendFinans aracılığıyla sunulacak hizmetler sadece son kullanıcıları değil, platform üzerinde satış yapan binlerce işletmeyi de kapsıyor. Özellikle KOBİ’lerin finansmana erişim süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan yapı, Odeabank ürünlerini dijital bir kanal üzerinden doğrudan işletmelerin kullanımına sunuyor. Bu sayede işletmelerin nakit akışı yönetimi ve kredi gibi finansal ihtiyaçları, e-ticaret operasyonlarıyla senkronize bir şekilde yönetilebiliyor.

Bireysel müşteriler tarafında ise kullanıcı dostu bir bankacılık deneyimi ön plana çıkıyor. Trendyol içerisinde yer alacak olan finansal araçlar, tüketicilerin harcama alışkanlıklarına uygun çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Mevduat, kredi ve diğer bankacılık servisleri, modern fintech anlayışıyla birleştirilerek kullanıcılara sunuluyor. Bu hamle, şirketin sadece bir e-ticaret platformu olmaktan çıkıp, kapsamlı bir “süper uygulama” (super-app) haline gelme yolundaki kararlılığını gösteriyor.

Servis Modeli Bankacılığı (BaaS) nedir?

Servis Modeli Bankacılığı veya Banking-as-a-Service (BaaS), lisanslı bir bankanın sahip olduğu altyapıyı ve bankacılık yetkilerini, teknoloji şirketleri gibi arayüz sağlayıcılara açmasıdır. Bu model sayesinde bankacılık lisansı olmayan kurumlar, kendi platformları üzerinden yasal bir altyapıyla finansal hizmetler sunabilir.

