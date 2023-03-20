2019 yılında, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olma hedefinin gerçekleştiğini görmenin eşiğinde olan Huawei, Ticaret Bakanlığı’nın varlık listesine alındı ve halen bu listede yer alıyor. Bu durum Huawei’nin bir zamanlar gelişen ABD tedarik zincirinden malzeme almasını engelliyor ve sonuç olarak artık Android’in Google Mobil Hizmetler sürümünü kullanmasına izin verilmiyor. Bu gelişme ayrıca Huawei’yi şu anda 3.1 sürümünde olan kendi HarmonyOS işletim sistemini geliştirmeye zorladı.

Ayrıca bkz: Redmi Note 12 Turbo Snapdragon 7+ Gen 2’li İlk Telefon Olacak!

Varlık listesine alınmasından bir yıl sonra ABD Ticaret Bakanlığı, çip üretmek için Amerikan teknolojisini kullanan dökümhanelerin Huawei’ye son teknoloji silikon göndermesini engelleyen yeni bir ihracat kuralı ekledi. Şirket Qualcomm’un Snapdragon işlemcilerini kullanmak için ABD’den izin almayı başardı ancak bunlar 5G ağlarıyla çalışmayacak şekilde değiştirildi. Ve yakında çıkacak olan Enjoy 60 orta seviye modeline güç sağlamak için üç yıllık Kirin 710A çipini kullanacak.

Reuters, Huawei’nin kurucusu Ren Zhengfei’ye göre şirketin ABD’nin ticari yaptırımları nedeniyle temin edemediği ürünlerindeki 13.000 parçayı değiştirmek zorunda kaldığını bildirdi. Ren bu rakamı geçen ay yaptığı ve Cuma günü Çin’deki bir üniversite tarafından internette yayınlanan bir konuşma sırasında vermişti. 13.000 parça yurt içinden satın alınan ikame parçalarla değiştirildi ve Huawei ürünlerinde kullanılan 4.000 devre kartı yeniden tasarlandı. Ren, firmanın devre kartı üretiminin o zamandan beri istikrarlı olduğunu söyledi.

Reuters, Ren’in üniversitenin 24 Şubat’ta teknoloji uzmanları önünde yaptığını iddia ettiği açıklamalarını bağımsız olarak doğrulayamadığını söylüyor. Şanghay Jiao Tong Üniversitesi söz konusu konuşmanın metnini geçen hafta sonunda web sitesinde yayınladı.

ABD tarafından Huawei’ye getirilen kısıtlamalara rağmen, şirket araştırma ve geliştirme için para harcamaya devam ediyor. Geçen yıl Ar-Ge’ye 23,8 milyar dolar harcayan şirket, Ren’in “kârlılığımız arttıkça Ar-Ge harcamalarımızı da artırmaya devam edeceğiz” demesine yol açtı.

Ek olarak Huawei’nin önümüzdeki 23 Mart Perşembe günü en yeni amiral gemisi serisi olan P60 serisini, katlanabilir Mate X3’ü ve orta sınıf Enjoy 60’ı tanıtması bekleniyor.