Oppo, Find X9 serisini genişletmek üzere hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Global pazarda büyük bir merakla beklenen yeni modellere dair sızıntılar gelmeye devam ediyor. Serinin dikkat çeken üyesi Oppo Find X9s, resmi tanıtım etkinliği öncesinde popüler performans testlerinde boy gösterdi. Peki, bu yeni cihaz kullanıcıya ne gibi yenilikler sunuyor?

Oppo Find X9s performans testlerinde gücünü gösterdi

Popüler benchmark platformu Geekbench üzerinde listelenen Oppo Find X9s, teknik altyapısına dair önemli ipuçları veriyor. Cihazın kalbinde MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9500s yonga seti yer alıyor. Bu işlemci, amiral gemisi sınıfındaki standart versiyonun enerji verimliliği odaklı bir sürümü olarak tanımlanıyor. Yapılan testler, telefonun hem tek çekirdek hem de çok çekirdek performansında yüksek skorlar elde ettiğini ortaya koyuyor.

Yeni modelin sadece performansıyla değil, batarya kapasitesiyle de fark yaratması bekleniyor. Sızıntılara göre Oppo Find X9s modeli, 7.025 mAh kapasitesinde devasa bir batarya ile donatılıyor. 80W SuperVOOC hızlı şarj desteği sayesinde bu büyük batarya kısa sürede tam doluluğa ulaşıyor. Markanın bu hamlesi, özellikle gün içinde yoğun kullanım yapan kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Teknik özellikler özeti

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s

MediaTek Ekran: 6.59 inç OLED, ince çerçeve tasarımı

6.59 inç OLED, ince çerçeve tasarımı Pil: 7,025 mAh

7,025 mAh Hızlı Şarj: 80W SuperVOOC

80W SuperVOOC Arka Kamera: Üçlü 50 MP kurulum

Üçlü 50 MP kurulum Ön Kamera: 32 MP selfie sensörü

Görüntüleme teknolojileri tarafında Oppo Find X9s kullanıcıları şaşırtmaya hazırlanıyor. Cihazın arka kısmında bulunan üç adet 50 MP çözünürlüğündeki sensör, geniş açıdan makro çekimlere kadar geniş bir yelpazede yüksek kalite sunuyor. Ön tarafta yer alan 32 MP selfie kamerası ise yüksek çözünürlüklü video görüşmeler ve portre çekimleri için optimize ediliyor. Optik görüntü sabitleme teknolojilerinin bu kurulumda yer alacağı da gelen bilgiler arasında bulunuyor.

Tasarım açısından cihazın modern ve şık bir çizgiye sahip olacağı öngörülüyor. Çok ince çerçevelere sahip olan OLED panel, kullanıcılara uçtan uca bir ekran deneyimi yaşatıyor. Oppo markasının renk seçenekleri konusunda da kullanıcılara zengin alternatifler sunacağı söyleniyor. Bu model, özellikle Samsung ve Apple gibi devlerin domine ettiği pazarda güçlü bir alternatif olarak konumlanıyor.

İlginç bir detay olarak cihazın ekran boyutu öne çıkıyor. Çin pazarında daha küçük boyutlu Pro versiyonlar görülürken, global Oppo Find X9s modelinin 6.59 inçlik geniş ekranla gelmesi stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Bu geniş ekran ve güçlü işlemci kombinasyonu, özellikle mobil oyun tutkunları ve multimedya içerik tüketenler için akıcı bir deneyim vaat ediyor. Cihazın 21 Nisan tarihinde Find X9 Ultra ile birlikte global pazarda tanıtılması planlanıyor.

Global pazar için hazırlanan seride sadece bu model yer almıyor. Oppo Find X9s ile birlikte daha üst segmentte konumlanan Pro ve Ultra versiyonların da kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Ancak bu model, işlemci seçimiyle fiyat ve performans dengesini en iyi sağlayan seçenek olarak görülüyor. Markanın yeni stratejisi, her kullanıcı grubuna hitap eden farklı donanım konfigürasyonlarını aynı anda sunmayı içeriyor.

Benchmark nedir?

Akıllı telefon, tablet veya bilgisayar gibi cihazların donanım performansını ölçmek için kullanılan standart test yazılımlarına verilen isimdir. Bu testler sonucunda elde edilen puanlar, farklı cihazların işlem gücü ve verimlilik açısından kıyaslanmasına olanak tanır.

