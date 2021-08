Windows 11 İlk Resmi ISO Dosyaları Yayında

Amazfit dünyanın önde gelen giyilebilir teknoloji markalarından bir tanesi. Sadece akıllı saat ve akıllı bileklik değil, birçok farklı teknolojik ürün üreten bir marka. Bu sefer de Amazfit, akıllı saat ürünlerine Neo ve Trex serisini ekledi. Bu videomuzda Neo modeline yakından bakıyoruz.

Amazfit Neo aslında çoğu kişinin aşina olduğu bir tasarımla geliyor. Bu retro tasarımı, akıllı özelliklerle harmanlayınca ortaya hem kullanışlı hem de işlevi bol bir saat ortaya çıkıyor. 40.3mm boyu, 41mm eni, 11.7mm kalınlığıyla bileğinize kolayca oturuyor ve herhangi bir rahatsızlık durumu yaşatmıyor. Ek olarak 32 gram ağrılığında olan bu akıllı saat bileğinizi yormuyor ve rahat bir kullanım sunuyor. 20mm kordon genişliği bulunmasıyla isterseniz zevkinize göre kordonu çıkarıp kendinize göre uygun olan bir kordon takabilmekte mümkün. Üç farklı renk seçeneği bulunan Amazfit Neo kırmızı, yeşil ve siyah renkleriyle satın alınabiliyor.

Akıllı saatin ekranına baktığımızda ise bizleri 1.2 inç LED Arka Aydınlatmalı Monokrom (siyah-beyaz) ekran karşılıyor. Ekranı her zaman açık ekran (Always On Display) sayesinde yüksek parlaklıktaki güneş altında bile rahatlıkla görebiliyorken isterseniz sol alttaki BACK tuşu ile ekran ışığını da açabiliyorsunuz. Bu ekranın ana işlevi size tarihi saat, dakika ve saniye olarak gösterebilme fonksiyonu. Sol üst tarafta yuvarlak bir biçimde ayrılmış kısımda ise arama, mesaj ve uygulama bildirimlerini görebilmenin yanında kalp ritmi, yakılan kalori, adım sayar, kat edilen mesafe, kronometre gibi işlevleri gösterebiliyor. Tabiki bunları da saatin iki yanına yerleştirilmiş tuşlar sayesinde yapabiliyorsunuz. Sol tarafta SELECT ve BACK , sağ tarafta ise UP ve DOWN tuşları bulunuyor. Tuşların basım şiddeti iyi ayarlanmış ve kararlı bir şekilde çalışıyor.

Saatin aktif bir şekilde kullanılmasında önemli bir rol oynayan ve telefonunuzla eşleştirilmesini sağlayan Zepp uygulamasıyla çalışıyor. Zepp üzerinden saatin kaydettiği verileri çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ek olarak buradan saatin tuş sesleri, uygulama bildirimlerini açıp kapatabilme, saati bulmak için çaldır gibi birçok özelliğin kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. İsterseniz bu uygulamaya diğer Amazfit ürünlerini de ekleyebiliyor, kontrolünü sağlayabiliyorsunuz.

Amazfit markası Neo modelinde sunduğu pil değeriyle de dikkat çekiyor. İçerisinde 160 mAh batarya bulunan akıllı saat size 28 gün / 4 hafta kullanım süresi vadediyor. Eğer saati bekleme modunda kullanırsanız bu süre 37 güne kadar uzayabiliyor. Ayrıca saat %0’dan %100’e yaklaşık 1 saat 30 dakikada kutu içerisinden çıkan şarj aletiyle dolabiliyor.

Retro tasarıma sahip olan Amazfit Neo 5 ATM (50 metre) su basıncına dayanıklılık göstererek sizi duşta, havuzda ve tatlı suda yalnız bırakmıyor. Ancak sauna gibi yüksek nem oranına sahip ortamlarda veya tuzlu su içerisindeki kullanımlardan kaçınmanız öneriliyor.

Amazfit Neo, Bluetooth 5.0 bağlantısı sayesinde neredeyse tüm akıllı telefonlarla eşleşebiliyor. Android 5.0 ve üzeri telefonlarla birlikte iOS 10 ve üzeri iPhone telefonlarla rahat ve kolayca çalışabiliyor.

