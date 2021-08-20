Windows 11 İlk Resmi ISO Dosyaları Yayında

Windows Insider programı ile neredeyse iki aydır kullanıcıların Windows 11’i test etse de, güncel bir imaj dosyasına ulaşmanın resmi bir yolu mevcut değildi. Ancak şimdi Microsoft ISO dosyasını kendisi yayınladı. Ancak indirmeniz için Windows Insider programına üye olmanız gerekmekte. Eğer üyeliğiniz mevcut ise Windows 11 ISO dosyasını indirerek cihazlarınıza yükleme işlemine başlayabilirsiniz.

Windows 11 Sistem Gereksinimleri

İşlemci: 1 GHz veya daha hızlısı, 2 veya daha fazla çekirdek, x64 uyumlu işlemci

1 GHz veya daha hızlısı, 2 veya daha fazla çekirdek, x64 uyumlu işlemci Bellek: 4 GB Ram

4 GB Ram Depolama: 64 GB veya daha fazla depolama alanı

64 GB veya daha fazla depolama alanı Sistem Üretici Yazılımı: UEFI

UEFI Grafik Kartı: DirectX 12 uyumlu grafikler

DirectX 12 uyumlu grafikler Ekran: 9 inç’ten büyük, HD Çözünürlük

9 inç’ten büyük, HD Çözünürlük İnternet Bağlantısı: Kurulumu için Microsoft hesabı ve internet bağlantısı gereklidir.

ISO dosyasının yayınlanmasının birden fazla yararı vardır. Windows 11’i sanal bir makinede başlatarak veya temiz bir kurulum yaparak kendi bilgisayarına kurarak Windows 11’i deneyebilirsiniz. Önceden sanal makine de Windows 11’i çalıştırmanın tek resmi yolu, Windows 10’u yüklemek ve sonrasında da Windows Insider Programına katılarak Windows 11 ön izleme sürümünü yüklemekti.

Yayınlanan ISO dosyası size tam bir Windows 11’i vermeyecek. Çünkü hala geliştirilme aşamasında olan işletim sisteminde sürekli olarak güncellemeler gelmekte. Ancak temel olarak tasarımda yapmış olduğu değişiklikler kalıcı hale gelecektir. En büyük eksiklerden birisi Amazon Appstore ile Android uygulama desteğinin henüz aktif olmaması. Bu özelliğin de önümüzdeki aylarda gelmesi beklenmekte.

Android uygulama desteği ile bilgisayarınıza emülatörler kurmadan mobil oyunları ve uygulamaları kullanmamıza yarayacak. Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak için Windows 11 ile Android uygulamaları böyle çalışacak haberimizi okuyabilirsiniz. Tüm merakınızı giderebilirsiniz.

Windows 11 tam sürümü önümüzde ki aylarda piyasaya sürülecek. Bu yüzden resmi sürümden muhtemelen birkaç ay kadar uzağız. Ancak Windows 11 deneyimini erkenden sunmak isteyenler için ISO dosyası indirilebilir durumda. Etkinleştirme yapmak için bir lisansa ihtiyaç olacak. Windows 10’da olduğu gibi bir önceki sürümden yeni sürüme geçiyorsanız etkinleştirme otomatik olarak onaylanacak ve lisanslı olarak Windows 11’i kullanacaksınız. ISO dosyasını buradan hızlıca indirebilirsiniz.

İndirdiğiniz sürümde bir önceki sürüme göre nelerin değiştiğini veya eklendiğini görebileceğiniz bir blog hazırladı, yüklemeden önce son değişiklikler hakkında bilgi edinebilirsiniz.