Microsoft, Windows 11 için Paint’i Yeniden Tasarlıyor

Geçtiğimiz haftalar içinde Microsoft Ürün Sorumlusu Panos Panay Twitter üzerinden Windows 11 için yenilenmiş uygulamaların tasarımları paylaşıyor. Paint, Windows 10‘da şerit çubuğunda olan araçların çoğunu aynı tutmuş. Geçmiş yılları göz önüne aldığımızda Paint için yapılan ilk büyük güncelleme geliyor.

Here’s another @Windows 11 first look. This is the beautifully redesigned Paint app, coming soon to Windows Insiders. Can’t wait to see your creations! #Windows11 #WindowsInsiders pic.twitter.com/jiKyfqQFUV

— Panos Panay (@panos_panay) August 18, 2021