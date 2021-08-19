Microsoft, Windows 11 için Paint’i Yeniden Tasarlıyor

Torrent, çoğunlukla korsanlık tartışmalarıyla ön plana çıksa da aslında arka planındaki çalışma yapısıyla bir çok sisteme ilham kaynağı olmuştur. Çoğumuz da torrenti film, dizi, oyun, müzik ve program gibi çeşitli ürünleri indirmek için kullanıyor. Torrent de eşten eşe yapısı sebebiyle yasaklanamadığı için ABD gibi bazı ülkelerde torrent ile korsan dosyaların indirilmesinin tespit edildiği durumlarda ceza uygulanarak torrentin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Torrent nedir?

Torrent, internet üzerinden P2P (eşten eşe) olarak gerçekleşen bir dosya takas protokolüdür. Kendi dosya formatına sahip dosyaların indirilmesini sağlar. Torrent dosyalarını indiren kullanıcılar, indirdikleri kadarını da diğer kullanıcılarla paylaşırlar. Böylece diğer kullanıcılar sayesinde indirebilirken aynı zamanda indirirken göndererek diğer kullanıcıların indirebilmesi sağlanır. Dolayısıyla torrent dosyasını indiren kişi sayısı arttıkça o dosyanın indirilme hızı da o kadar artar. Torrent dosyasını indirmek için de BitTorrent gibi çeşitli dosya paylaşım yazılımlarına ihtiyaç duyulur.

En iyi torrent siteleri nelerdir?

Torrent dosyalarının indirilmesi için birilerinin o torrent dosyalarını oluşturması gerekiyor. Torrent dosyalarını oluşturan ve torrent dosyalarını indiren kişilerin buluşması amacıyla bu dosyaların dağıtımını üstlenen, torrent sitesi olarak da bilinen çeşitli internet siteleri mevcuttur. Torrent dosyaları da bu sitelerden alınarak dosya paylaşım yazılımları aracılığıyla indirilir. Torrent dosyalarını bulabileceğiniz en popüler internet sitelerinden bahsetmeden önce korsan olarak indirilen dosyaların ürünün yapımcılarının emeklerine zarar verdiğini de hatırlatalım. Ayrıca indireceğiniz torrent dosyalarının güvenilir kaynaklardan olmadığı sürece bilgisayarınıza çeşitli zararlı yazılımlar bulaştırma ihtimali bulunmaktadır. Dolayısıyla bahsettiğimiz sitelerin çakmalarına karşı dikkat etmenizi ve haberimiz üzerinden verdiğimiz bağlantılardan siteleri kullanmanızı öneririz. Torrent indirmeden önce bulunduğunuz bölgedeki cezai kısıtlamalara karşı önlem almak için VPN kullanılması önerilir. Nasıl VPN kullanılacağı ve VPN servisleri hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki haberimizi inceleyebilirsiniz.

The Pirate Bay

The Pirate Bay, dünyanın en eski ve en büyük torrent sitesi olarak bilinir. Devletler bu siteyi sürekli olarak yasaklamaya çalışsa da hatta kurucularını hapse atsalar da site bir şekilde sürekli olarak ayakta kalmayı başardı ve günümüzde de hizmet vermeye devam ediyor.

Zamunda.net

Zamunda, dünyadaki en bilinen torrent sitelerinden birisi olmasa da ülkemizde en sevileni olabilir. Komşumuz Bulgaristan çıkışlı olduğundan mıdır bilinmez Türkiye’de bu site oldukça yaygın kullanılır. The Pirate Bay kadar geniş bir kütüphaneye sahip olmasa da insanların çoğunlukla aradıklarını bulmasını sağlayarak yeterli bir hizmet vermektedir.

Torrends.to

Torrents.io ismiyle daha yaygın olarak bilinen torrent sitesi yakın bir tarihte domain adresini torrends.to olarak değiştirdi. Ancak verdiği hizmet kalitesini değiştirmedi. Oldukça düzgün çalışan internet sitesi de kullanabileceğiniz diğer alternatiflerden.

1337x

1337x de torrent arama motoru olarak çalışan diğer popüler sitelerden bir tanesi. Domainleri sürekli değiştiği için çeşitli adreslerden girilebilse de insanlar tarafından sevilmeye devam ediyor. Basit arayüzüyle kullanıcılarına temel bir kullanım sunuyor.

YTS

YTS, film denilince akla gelen ilk torrent sitelerinden. Oldukça popüler ve sunduğu yüksek çözünürlüklü film arşiviyle kullanıcıların vazgeçilmezi konumunda. Aynı zamanda torrentlere yorum yapılıp altyazı indirilebiliyor. Site yöneticileri de kullanıcılardan istek ve şikayet toplayarak sitelerini sürekli olarak geliştiriyor.