İşletim Sistemleri
Windows 11’e Ait İlk Ekran Görüntüleri Sızdırıldı!
Microsoft‘un yeni işletim sistemi Windows 11 hakkında ilk görüntüler geldi. Windows’un yeni sürümü Windows 11’e ait ilk görüntüler ortaya çıktı. İşte Windows 11’den ilk görüntüler…
Dünyada en çok kullanılan işletim sistemleri arasında üst sıralarda yer alan Windows 10 yerini yeni versiyonuna bırakmaya hazırlanıyor. Microsoft tarafından piyasaya sürülen Windows‘un yeni sürümü hakkında ilk sızıntılar gelmeye başladı. Windows 10’un yerini alacak olan Windows 11‘in ilk görüntüleri ortaya çıktı. İşte Windows 11 işletim sisteminden ilk görüntüler..
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Windows 11’in tasarım detayları!
Microsoft‘un yeni işletim sistemi Windows 11‘e ait ilk görüntüler sızdırıldı. Windows 11‘in ilk görüntülerine baktığımızda tamamen yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü kullanıldığını görüyoruz. İlk olarak gözümüze çarpan Başlat menüsüne baktığımızda aslında Windows 10’dan tanıdık gelse de tamamen farklı bir tasarım kullanıldığını görüyoruz.
Görev çubuğunun ortasına taşınan Başlat simgesine tıkladığımızda çok daha gelişmiş ve yenilenmiş bir tasarım kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca Başlat tuşu ile birlikte görev çubuğundaki diğer kısayolların da ortaya taşındığını görüyoruz. Bu tasarımı daha önce Windows 10X‘de görmüştük. O işletim sisteminin iptal edildiğini göz önünde tuttuğumuzda Windows 11‘de böyle bir tasarım kullanılması şaşırtmadı. Tabi böyle kullanmak istemeyenler için ikonları sağa veya sola taşıma özelliği de Windows 11 bünyesinde bulunacak.
Öte yandan Dosya Gezgini‘ne de baktığımızda tıpkı Başlat menüsündeki gibi yuvarlak köşeli bir tasarım kullanıldığını görüyoruz. Bu tasarım çok yenilikçi ve teknolojik duruyor. Ancak biraz Mac işletim sistemine de benzediği söylenilebilir. Yine görsellere baktığımızda görev çubuğunda bir Widget kısayolunun bulunduğunu görüyoruz. Bu da büyük bir ihtimalle Windows 7’den hatırladığımız Widget‘ların geri getirileceğini simgeliyor. Bu özelliğin gelmesi durumunda havadurumu,saat ve haberler gibi birçok veriyi kolaylıkla masaüstümüzde görebileceğiz.
Devamında Windows Mağazasına bakacak olursak bu tarafta hemen hemen hiçbir fark yok. Microsoft Windows 10 işletim sisteminde kullandığı mağaza arayüzünü tamamen Windows 11‘e aktarmış gibi gözüküyor. Ancak mağazaya da bir güncelleme gelmesi muhtemel. Ek olarak yeni Xbox uygulamasının Windows 11‘e entegre edildiği de görülüyor. Bu sayede Xbox ağına ve Xbox Game Pass oyunlarına kolayca ulaşım sağlanılacak. Ayrıca söylentiler arasında Windows’u başlatırken gelen sesin yenilendiği de var.
Windows 11 ne zaman tanıtılacak?
Genel olarak baktığımızda Windows 11 her açıdan yenilikçi ve güncel bir tasarım sunuyor. Ayrıca yeni özellikleri ve animasyonları ile PC’den aldığımız zevki artıracağı tartışılmaz. Microsoft’tan gelen bilgilere göre Windows 11 işletim sistemin 24 Haziran‘da gerçekleşecek olan bir Windows etkinliği ile tanıtılacak. Bakalım Windows 11 ne zaman kullanıcılara sunulacak?
Biz genel olarak Windows 11‘in tasarımını çok beğendik. Sizce Windows 11 nasıl olmuş? Windows 11 kullanıcılara sunulduğunda indirmeyi düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Huawei, HarmonyOS 2.0’ı 2 Haziran’da tanıtacak!
Huawei, iki senedir aktif bir şekilde geliştirdiği ve Android’e alternatif olarak adlandırdığı HarmonyOS işletim sistemini yakında tanıtacak. Kısa bir süre önce şirket, geliştiriciler için özel bir Beta sürümü yayınladı. Gerçekleşen Beta sürecinin ardından geri dönüşlerle birlikte HarmonyOS’un son hali 2 Haziran’da çıkış yapacak. Geliştiriciler için gerçekleşen Beta’da yeni işletim sisteminin oldukça stabil çalıştığı ortaya çıkmıştı.
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HarmonyOS 2.0 hakkında neler biliyoruz?
Bugün Huawei’nin resmi Weibo hesabı, HarmonyOS 2.0’ın 2 Haziran’da resmi olarak çıkış yapacağını paylaştı. Yeni işletim sisteminin lansmanı, global olarak gerçekleşecek. Ancak Çin veya başka ülkeler için ayrı bir lansmanın düzenlenip düzenlenmeyeceği henüz belli değil. HarmonyOS’u Beta sürümünde deneyimleyen kullanıcılar, bu işletim sistemini “yeniden tasarlanan Android” olarak değerlendirmişlerdi. Bu işletim sisteminin temeli, bilindiği üzere Android’e dayanıyor. Bununla birlikte HarmonyOS, Android uygulamalarını ve Google Hizmetlerini çalıştıracak alt yapıya sahip olacak. İşletim sistemi üzerinde gerçekleştirilen testler, yazılımın oldukça iyi çalıştığını gösteriyor.
Huawei’ye göre HarmonyOS, çok yönlü ve hafif bir işletim sistemi. Şirket, bu işletim sistemi ile uygulamalar ve temel işlevler için en az kaynakla en yüksek performansı vermeyi hedefliyor. Ayrıca HarmonyOS, Android tabanlı EMUI 11’den daha az RAM ve depolama alanı kullanacak. Sonuç olarak HarmonyOS, yüksek performans ve düşük güç tüketimi ile Android ve iOS için önemli bir rakip olacak. Platformun tüm özellikleri için işletim sisteminin resmi olarak duyurulmasını bekliyoruz. Ayrıca HarmonyOS’un hangi cihazlarda kullanılabileceği de lansman sırasında ortaya çıkacak.
HarmonyOS, geliştiricilerin testlerinde nasıl bir sonuç verdi?
Çin kaynaklarına göre yeni yazılımı test eden bir kullanıcı, HarmonyOS’un Android’deki EMUI’dan daha yüksek performansta ve kararlılıkta olduğunu paylaştı. Ayrıca yeni işletim sisteminin henüz Google sistemlerinde kullanılamayan özelliklere sahip olduğunu da belirtti. Huawei’nin HarmonyOS’u yıl konuna kadar 200 milyondan fazla cihaza kurmayı planladığını biliyoruz. Huawei harici cihazlarda da 100 milyona yakın kullanıcının HarmonyOS’a geçmesi şirketin tahminleri arasında yer alıyor. Bu nedenle yeni işletim sisteminin test aşaması oldukça önemliydi. Test eden kişilerin yorumları, işletim sisteminin iOS kadar stabil ve Android kadar özgür olduğunu gösteriyor. Yine de HarmonyOS üzerindeki son güncellemeler ve resmi çıkışın ardından yeni işletim sistemi hakkında daha kesin yorumlara ulaşacağız.
Geçtiğimiz günlerde TENAA’nın web sitesi, Huawei Mate 40 Pro 4G ile ilgili verileri ortaya çıkardı. TENAA’ya göre Mate 40 Pro 4G ve MatePad Pro 2, HarmonyOS ile gelecek. Ayrıca söylentilere göre 2 Haziran’da HarmonyOS’un yanında MatePad Pro 2 ve Watch GT 3 serisi de tanıtılacak. Huawei’nin uzun zamandır geliştirdiği HarmonyOS’un, akıllı telefon dünyasında nasıl bir etki yaratacağını merakla bekliyoruz.
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İşletim Sistemleri
Linux nedir? Linux işletim sistemi avantajları neler?
Pandemi ile birlikte bilgisayar satışları bir hayli arttı. Ancak ne yazık ki aynı güzel sözleri bilgisayar fiyatları için söylemek mümkün değil. Ülkemizde son dönemde sürekli artan dolar kuru, bilgisayar fiyatlarına da bir hayli olumsuz yansıdı. Dolayısıyla, tıpkı diğer teknolojik ürünlerde olduğu gibi, kullanıcıların bilgisayar konusunda da daha bütçe dostu çözümlere yöneldiğini gözlemlemekteyiz. Bu çözümlerin başında da daha uygun fiyatlarıyla freeDOS bilgisayarlar geliyor. FreeDOS cihazlar içlerinde kurulu bir işletim sistemiyle gelmiyor. Yani, hangi işletim sistemini yüklemek istediğiniz size kalmış durumda. Bu konudaki en bütçe dostu çözümlerden biri de Ubuntu gibi Linux tabanlı işletim sistemleri. Bu yüzden, Linux nedir gibi sıkça soruları cevaplayan bir rehber hazırlamak istedik. İşte Linux’la ilgi bilmeniz gereken her şey…
İçindekiler
Linux nedir, ne işe yarar?
Okuyucularımızın birçoğunun kulağına Linux teriminin yabancı gelmediğine eminiz. Muhtemelen sizlerin de “Ben Linux kullanıyorum” şeklinde hava atmaya çalışan bir tanıdığınız vardır. Ancak Linux’un tam olarak ne anlama geldiğini ve ne işe yaradığını derinlemesine bilmemeniz çok doğal. Gelin bu Linux’un ne olduğunu hep beraber yakından inceleyelim. Kısaca, Linux bir işletim sistemi. Daha detaylı olarak tanımlamak gerekirse; Linux içinde açık kaynak ve Unix benzeri sistemler içeren bir işletim sistemi ailesi.
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Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Öncelikle, işin basit kısmından başlayalım. Dediğimiz gibi, Linux bir işletim sistemi. Tıpkı bilgisayarınızda kullandığınız Windows veya MacOS ya da telefonunuzdaki iOS veya Android gibi. İşletim sistemi, bildiğiniz gibi, herhangi bir donanım ve yazılım arasındaki köprü niteliğinde çalışır. İşte Linux da tam olarak bunu yapıyor. Linux’un yukarda saydığımız işletim sistemlerinden en büyük farkı ise açık kaynak, yani ücretsiz bir ürün olması. Başka bir deyişle, Linux’u yaratmak için kullanılan kod ücretsiz bir şekilde görüntülenebilir ve isteyen her kişi bu kodu düzenleyebilir. İşte Linux’un bu halka açık olma özelliği sayesinde piyasada birçok değişik Linux temelli işletim sistemi var. Gelin, Linux Distrubitions/Distros (Dağıtımları) adı verilen bu ürünleri yakından inceleyelim.
Linux Dağıtımları (Distributions) nedir?
“Linux nedir?” sorusunu cevapladıktan sonra, gelin bu tabanda oluşturulan sistemleri inceleyelim. Linux dağıtımları, dediğimiz gibi, Linux tabanlı işletim sistemleri anlamına gelmekte. Örnek vermek gerekirse, bunu tıpkı Windows 10’un değişik versiyonları gibi düşünebilirsiniz. Nasıl her Windows 10 versiyonu değişik kullanıcı isteklerine hitap ediyorsa, Linux dağıtımlarının arkasındaki prensip de bu. İşte yaygın kullanılan Linux dağıtımları:
1-Ubuntu:
Bunu birçok okuyucumuzun duymuş olması muhtemel. En yaygın kullanılan Linux dağıtımlarından biri olan Ubuntu, yüklemesi ve kullanması kolay bir Linux dağıtımı. Bu da şüphesiz ki popülaritesinin en büyük nedenlerinden biri. Bu yönden Windows 10’un Home versiyonuna benzetebiliriz. Eğer ilk defa Linux deniyorsanız, Ubuntu ile başlamak en iyi seçimlerden biri olacaktır.
2-Linux Mint:
Tıpkı Ubuntu gibi, Linux Mint de kullanması en kolay dağıtımlardan biri. En çok indirilen dağıtım olan Linux Mint, giriş seviyesi kullanıcılara hitap ettiği kadar deneyimli kullanıcıların da isteklerini karşılayacak cinsten. Yeni başlıyorsanız, yine tavsiye edebileceğimiz bir seçenek.
3- Debian:
Debian için Linux’un en stabil dağıtımı desek herhalde abartmış olmayız. Güncelleme ve yeni versiyonlarda genelde sıfıra yakın hatayla gelen işletim sistemi, gerçekten iyi bir test süreci yönetimiyle hazırlanıyor. Ayrıca, arkasındaki ekibin güvenlik açısından da iyi iş çıkardığını söylemek lazım. “Kafam rahat olsun” diyen kullanıcılara tavsiye ederiz.
4- Alpine Linux:
Bu Linux dağıtımını Windows 10’un Pro versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Gelişmiş seviye kullanıcıların beklentilerine karşılık verebilecek güçte olan Alpine Linux, aynı zamanda en güvenli dağıtımlardan biri.
Linux tarihçesi
Linux dağıtımları ve Linux nedir gibi konulara açıklık getirdikten sonra, gelin bir de bu devrimsel teknolojinin tarihçesini inceleyelim. Bu işletim sistemi, 1991 yılında Linus Torvalds tarafından bulundu. Torvads, Linux’u geliştirdiğinde bir üniversite öğrencisiydi. Finlandiyalı Torvalds’ın Linux’u geliştirme nedeni ise o dönemin Unix tabanlı sistemi Minix’e ücretsiz ve açık kaynaklı bir alternatifi yaratmak istemesiydi. Ürünü ilk olarak “Freax” şeklinde adlandırmak isteyen Torvalds, daha sonra ismi ve soyadından ilham alarak Linux ismini tercih etti.
Linux avantajları nelerdir?
Yazımızı sonlandırmadan önce gelin bir de Linux’un avantajlarına değinelim. İşte Linux avantajları:
1- Açık kaynak kodlu olması: Linux’un açık kaynak kodlu olmasının avantajı tabi ki de ücretsiz olması.
2- Güvenlik: Linux, Windows gibi yaygın kullanılan işletim sistemlerine göre daha az kötü niyetli yazılım tehdidi altında. Yani, daha güvenli. Linux’u antivirüs programı olmadan gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Tabi bu karar yine de size kalmış.
3- Güncellemeler: Linux’ta güncellemeler diğer işletim sistemlerine göre daha hızlı ve sık şekilde gelmekte.
4- Kişiselleştirme: Linux bu yönden diğer işletim sistemlerine göre çok daha avantajlı. Neredeyse istediğiniz her şeyi kişiselleştirebilirsiniz.
5- Dağıtım seçenekleri: Daha önce de söylediğimiz gibi, piyasada birçok Linux dağıtımı mevcut. Bu da kullanıcı için daha çok seçenek ve beklentilerine daha iyi uyum demek.
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Donanım
Freedos Nedir? Freedos Bilgisayara Windows 10 Nasıl Yüklenir?
Bilgisayar alırken karşımıza çıkan Freedos terimi nedir? Freedos bilgisayarlara Windows 10 işletim sistemi nasıl kurulur? İşte Freedos hakkındaki herşey!
Bilgisayar alırken karşımıza çıkan Freedos terimi insanların kafasında bir soru işareti bırakıyor. Özellikle hazır sistemlerde ve laptoplarda karşımıza çıkan bu terimi çoğu kişi bilmiyor. Gelin aslında oldukça basit bir anlam taşıyan Freedos terimine yakından bakalım.
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İçindekiler
Freedos nedir?
Başta da söylediğimiz gibi basit bir anlam taşıyan Freedos terimi bilgisayarın içerisinde bir işletim sistemi bulunmadığını ifade ediyor. Yani üretici firma bu bilgisayarın içine Windows 10, 8 veya 7 gibi bir işletim sistemi kurmuyor. Zaten Freedos olmayan modellere bakarsanız günümüzde genellikle bu alanda Windows 10 ibaresinin bulunduğunu görüyoruz. Yani üretici firma bilgisayarın içine bir işletim sistemi kuruyorsa sistemin adını özellikler kısmına yazıyor. Eğer sistemin içerisinde bir işletim sistemi yoksa Freedos olarak belirtiliyor.
Freedos bilgisayar alınır mı?
Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit. Fiyatlara baktığımız zaman bazı ürünlerde birebir aynı ürünün işletim sistemi kurulu olanı ve Freedos olanı arasında fiyat farkı oluyor. Tabiki burada işletim sisteminin kurulu olduğu model daha pahalı satılıyor. Bu taraftan baktığımızda Freedos sistem almak daha mantıklı duruyor. Tabi bu seçeneği seçtiğimizde bilgisayarımıza Windows işletim sistemini kendimiz kurmamız gerektiğini bilmeliyiz. Peki Freedos sisteme Windows 10 işletim sistemini nasıl kurarız? Gelin Freedos bilgisayara Windows 10 nasıl kurulur gösterelim.
Freedos bilgisayara nasıl Windows 10 kurarız?
Freedos bir sisteme Windows 10 kurmak için ilk olarak Windows 10’un kurulum dosyasının yüklü olduğu bir disk lazım. Eğer elinizde böyle bir disk yoksa Windows 10 kurulum dosyasını bir diske yazmamız lazım. Biz ilk olarak Windows 10 dosyasını USB‘ye yazmayı göstereceğiz. Ardından Freedos sisteme Windows 10 kurma işlemine geçeceğiz. Eğer elinizde Windows 10 kurulum dosyasının kurulu olduğu bir disk varsa direkt olarak o adıma geçebilirsiniz.
1.Adım : Windows 10 ISO dosyasını indirmek.
İlk olarak buraya tıklayarak Windows 10 kurulum sitesine gidiyoruz. Linke tıkladıktan sonra açılan pencerede “Aracı şimdi indirin” butonuna bastıktan sonra Windows 10’un kurulum dosyası bilgisayarınıza inecek. Ardından Windows 10 format atma işleminin ilk adımını tamamlamış olacaksınız.
2.Adım : USB belleğin içini temizlemek!
Daha sonra USB ile Freedos kurulum işlemi gerçekleştireceğimiz için USB belleğinizi bilgisayarınıza takıyorsunuz. USB belleğinizin en az 8GB olması gerekiyor. Eğer USB’niz 8GB ve üzeri ise format atma işlemi için USB belleğinizin içini temizlemeniz gerek. Bu işlemi için ilk olarak “Bu Bilgisayar” kısayoluna tıklıyoruz ve USB belleğimizin üzerine gelip sağ tık yapıyoruz. Ardından “Biçimlendir” diyoruz.
Açılan pencerede “Dosya Sistemi” seçeneğini “FAT32” yerine “NTFS” olarak seçiyoruz. Ardından “Hızlı biçimlendir” seçeneğini seçip “Başlat” diyebilirsiniz. İşlem bittikten sonra sekmeyi kapatabilirsiniz.
3.Adım : ISO dosyasını programsız USB’ye yazdırmak!
Daha sonra USB belleğimiz takılı iken ilk indirdiğimiz “MediaCreationTool…” isimli kurulum dosyasını çalıştırıyoruz. Açılan sekmede lisans koşullarını kabul ediyoruz.
Daha sonra yeni açılan pencerede “Başka bir bilgisayar için yükleme medyası (USB, DVD, ISO) oluştur” seçeneğini seçip, “İleri” tuşuna tıklıyoruz.
Ardından yeni açılan sekmede “Bu bilgisayar için önerilen seçenekleri kullan” seçeneğini seçip “İleri” butonuna basıyoruz.
Daha sonra gelen ekranda USB flash sürücü seçeneğini seçiyoruz ve sonraki sekmede içini temizlediğimiz USB belleği seçip “İleri” tuşuna basıyoruz.
Bu işlemden sonra USB belleğimizin içine Windows 10 kurulum dosyaları yüklenmiş olacak. Burada gelen sekmede kurulum bitene kadar bekliyoruz. Kurulum tamamlandıktan sonra sekmeyi kapatabilirsiniz.
Artık USB belleğimize Windows 10 kurulum dosyalarımızı kurduk. Sırada Freedos sistemimize Windows 10 işletim sistemini kurmak var. Artık Windows 10 kurmak için kullandığımız bilgisayardan USB belleğimizi çıkarıyoruz ve Freedos sistemimize takıyoruz.
4.Adım : Freedos sisteme Windows 10 kurmak (BIOS’a giriş yapmak)
Freedos sistemimize Windows 10 kurmak için hazırladığımız USB belleğini takıyoruz. Ardından işleme başlatmak için artık BIOS‘a girmemiz gerekiyor. Bu işlemi başlatmak için ilk olarak bilgisayarımızı açıyoruz ve BIOS’a girmek için gereken tuşa sürekli olarak basıyoruz. Bu tuş bilgisayar açılırken ekranın alt kısmında yazar. Eğer hangi tuşa basacağınızı bilmiyorsanız anakart modelinizi yazarak internetten BIOS tuşunuzu öğrenebilirsiniz. Genellikle “F2, F11, F12, DEL” gibi tuşlarla BIOS’a girildiğini belirtmek isterim.
BIOS‘a girdikten sonra USB belleğimizi “Device Menu” kısmında ilk sıraya almamız gerekiyor. Bu bizim sistemimizde BIOS’a girer girmez karşımıza çıkıyor. Eğer böyle bir BIOS Menu’ye sahipseniz üst kısımdaki menüden USB’nizi bulup en sola taşıyabilirsiniz. Diğer BIOS’larda ise “Boot” sekmesine tıklıyorsunuz. Buradan ilgili seçeneğe tıklayarak USB belleğinizi yine en üst sıraya alabilirsiniz. Bu işlemi tamamladıktan sonra kaydedip çıkış yapmanız gerekiyor. Bu işlemi bir tuş ile yapabilirsiniz. Bu tuş genellikle BIOS ekranında alt kısımda “… – Save and Exit” şeklinde yazar. Ya da sol üstten çarpı ikonuna basıp “Save and Exit” seçeneğini seçebilirsiniz. Bu işlemi de yaptıktan sonra Windows kurulum işleminiz başlamış olacak.
5.Adım : Windows 10 kurulumunu tamamlamak!
Bilgisayarınız Windows kurulum sekmesini açıktan sonra aşağıdaki gibi dil ve klavye seçimlerinizi yapıp “İleri” tuşuna basıyorsunuz. Ardından açılan yeni sekmede “Şimdi Yükle” butonuna tıklıyorsunuz. Sonrasında gelen sekmede tekrar lisans koşullarını kabul edip “İleri” tuşuna basıyorsunuz ve disk tercihleriniz için yeni bir sekme geliyor. Burada alt kısımda bulunan “Özel” seçeneğine tıklıyorsunuz.
Daha sonra karşınıza bilgisayarınızdaki diskleriniz geliyor. Burada disklerinizdeki verileri silmek istiyorsanız tek tek disklere basıp “Biçimlendir” diyorsunuz. Tüm diskleri sıfırladıktan sonra Windows’u kurmak istediğiniz diski seçip “İleri” tuşuna basmanız gerekiyor.
Evet bu işlemide tamamladıktan sonra Windows 10 kurma işlemimiz tamamlanmış oluyor. Bu yazımızda “Freedos sistem nedir?, Freedos sisteme Windows 10 nasıl kurulur?” sorularını yanıtladık. Sizde bu işlemleri yaparak Freedos bilgisayarınıza Windows 10 işletim sistemini kurabilirsiniz. Yapamadığınız birşey olursa yorumlarda belirtebilirsiniz.
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