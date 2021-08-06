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ASUS

ASUS, Windows 11’i destekleyen anakart modellerini açıkladı

asus

ASUS, yeni Windows 11 Insider Preview sürümünün mevcut çoğu ASUS anakart modeline kurulabileceğini duyurdu. İlgili ASUS destek sayfasından en son UEFI BIOS güncellemesini yapan veya mevcut UEFI BIOS’ta gerekli işlevi etkinleştiren kullanıcılar kurulum yapabiliyor.

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Bu iki yöntemden birini uygulayan meraklı kullanıcılar yeni işletim sisteminin beta sürümünü deneyebiliyor, Windows ve PC deneyiminin geleceğini şimdiden görerek bu yılın sonunda sunulacak Windows 11’in tam sürümü hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

ASUS anakartlar ve Windows 11: Intel ve AMD yonga setlerinde geniş uyum

ASUS anakartlarının büyük bir çoğunluğu Windows 11 Insider Preview sürümünün kurulumuna ve çalışmasına izin veriyor. Aşağıdaki tabloda listelenen modellere sahip olan kullanıcılar en son UEFI BIOS güncellemesini indirip kurarak veya mevcut UEFI BIOS’taki gerekli işlevi etkinleştirerek yeni işletim sistemini kurabiliyorlar. Windows 11 kurulumu için UEFI BIOS güncellemesi hakkında daha fazla bilgi için ASUS destek sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


Aşağıdaki ASUS anakart modelleri Windows 11 Insider Preview desteği veriyor

Intel platformu

AMD platformu

C621 Serisi

WRX80 Serisi

C422 Serisi

TRX40 Serisi

X299 Serisi

X570 Serisi

Z590 Serisi

B550 Serisi

Q570 Serisi

A520 Serisi

H570 Serisi

X470 Serisi

B560 Serisi

B450 Serisi

H510 Serisi

X399 Serisi

Z490 Serisi

X370 Serisi

Q470 Serisi

B350 Serisi

H470 Serisi

A320 Serisi

B460 Serisi

H410 Serisi

W480 Serisi

Z390 Serisi

Z370 Serisi

H370 Serisi

B365 Serisi

B360 Serisi

H310 Serisi

Q370 Serisi

C246 Serisi

Z270 Serisi*

H270 Serisi*

B250 Serisi*

Q270 Serisi*

Z170 Serisi*

H170 Serisi*

B150 Serisi*

H110 Serisi*

Q170 Serisi*

Listede yer alan tüm anakart modelleri en yeni Windows 11 Insider Preview sürümünün kurulumuna hazır olsa da kullanıcıların tüm beta sürümlerinde olduğu gibi bu yazılımın da henüz tamamlanmadığını dikkate alması gerekli. Bu yazılım henüz resmi donanım onaylarından geçmiş değil. Bu nedenle Windows 11 Insider Preview sürümüne geçişle karşılaşılabilecek tüm riskler kullanıcıya ait olduğunu da hatırlatalım. Olası sistem hasarlarından veya veri kayıplarından yalnızca kullanıcılar sorumludur. ASUS, Windows 11 Insider Preview sürümünün kullanımıyla oluşabilecek veri kayıplarından veya sistem hasarlarından sorumlu değildir.

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ASUS

ASUS, AMD Radeon RX 6600 XT ekran kartlarını duyurdu

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asus

ASUS, ROG Strix ve ASUS Dual AMD Radeon RX 6600 XT ekran kartlarını duyurdu. Oyunlara yönelik AMD RDNA 2 mimarisinden yararlanan bu ekran kartları güçlü performansı ve soğutmayı orta segmente de getiriyor.

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Yüksek performanslı AMD Radeon RX 6000 Serisi modellerinde başarısını ispatlayan AMD RDNA 2 mimarisi, yüksek çözünürlüklü ve yüksek yenileme hızlı monitörlerde en iyi görüntüleri arayan oyunculara hitap ediyor. En yeni ROG Strix ve ASUS Dual AMD Radeon RX 6600 XT ekran kartları, oyunlara yönelik AMD RDNA 2 mimarisinin yeni nesil özelliklerinden yararlanarak günümüzün en rekabetçi yapımlarında akıcı performans sergiliyor ve son derece gerçekçi AAA yapımlarda akıcı bir deneyim sunuyor.

ROG Strix ve AMD Radeon RX 6600 XT: Sağlam güç ve iddialı stil

asus

ROG Strix AMD Radeon RX 6600 XT ekran kartları, oyunlara yönelik AMD RDNA 2 mimarisinin gücü ile ROG yeniliklerini bir araya getiriyor. Dört adet ısı borusu ve geniş taban plakası, ısıyı GPU’dan ve GDDR6 belleklerden uzaklaştırıyor. Boruların geçtiği geniş yüzey alanlı soğutma bloğu ısıyı hızla aktararak, düşük sıcaklarda mümkün olan en yüksek saat hızlarını sunuyor.

Yeni Eksen Teknolojisi tasarımına sahip olan iki adet fan, gürültü düzeyini artırmadan soğutma bloğunun içinden büyük miktarda hava akışı sağlıyor. Bu hassas denge daha fazla fan kanadı, daha küçük fan yuvaları, pürüzsüz kanat yüzeyi tasarımı ve çentikli bariyer halkalarıyla sağlanıyor. Soğutma bloğundan geçen hava sessiz bir şekilde gereken bölgelere iletiliyor.

asus

Teknoloji meraklıları iki farklı fan ve güç profilleri ile performansı diledikleri gibi ayarlama fırsatına da sahip. Bunun için dahili çift BIOS anahtarı avantaj sağlıyor. Performans modu daha fazla hava akışı sağlayarak en yüksek saat hızlarına ve en iyi hız aşırtma potansiyeline ulaşma imkanı veriyor. Sessiz mod ise daha sakin bir fan eğrisiyle performansı koruyor. Her iki profilde bulunan 0 dB modunda sistem boştayken fanların tamamen durmasını sağlayarak oyun oynanmadığında gürültü düzeyini olabildiğince düşürüyor.

Tüm ROG modellerinde olduğu gibi, ROG Strix AMD Radeon RX 6600 XT ekran kartı da performansı kadar dış görünümüyle de dikkat çekici olacak biçimde tasarlanmış. Tüm soğutma boyunca uzanan ROG siber metin desenleriyle kaplı. Alaşımlı tam boy arka plakada da ROG grafikleri yer alıyor. Alttaki adreslenebilir RGB LED’lerin ışığı kartın sol kenarındaki Aura RGB hatlarından sızıyor. Aura Sync desteği sayesinde kullanıcılar sevdikleri renkleri ve aydınlatma efektlerini uyumlu diğer tüm bileşenlerde aynı biçimde senkronize edebiliyor.

ASUS Dual ve AMD Radeon RX 6600 XT: Saf performans

asus

ASUS Dual AMD Radeon RX 6600 XT ekran kartları sade bir tasarımda birinci sınıf özellikler arayan kullanıcılar için ideal. ROG Strix modelinde olduğu gibi, bu kartta da iki adet Eksen Teknolojili fan bulunuyor. Bu fanlar havayı geniş yüzey alanlı soğutma bloğuna aktarıyor. Ekran kartı boştayken fanlar tamamen durabiliyor. Her fanda bulunan çift rulman da kullanım ömrünü uzatıyor.

asus

ASUS Dual AMD Radeon RX 6600 XT ekran kartı siyah ve gümüş rengi hatlar, zıt dokular ve geometrik kesimlerle dikkat çeken şık bir tasarıma sahip. Alaşımlı tam boy arka plaka PCB’yi alttan destekliyor ve ASUS desenleriyle ekstra bir estetik unsur katıyor. ASUS ekran kartlarında kullanılan Auto-Extreme montaj teknolojisi, ön korumanın altındaki her bir bileşenin ve arka plakanın hassas ve sağlam bir biçimde lehimlenmesini sağlayarak uzun bir kullanım ömrü sunuyor.

Teknik özellikler ise şu şekilde: 

ROG Strix AMD Radeon RX 6600 XT OC Edition

Dual AMD Radeon RX 6600 XT OC Edition

●  AMD Radeon RX 6600 XT GPU

●  8 GB GDDR6

●  PCIe® 4.0 Arayüzü

●  1 x Yerleşik HDMI® 2.1

●  3 x Yerleşik DisplayPort 1.4a
  • AMD Radeon RX 6600 XT GPU
  • 8 GB GDDR6
  • PCIe® 4.0 Arayüzü
  • 1 x Yerleşik HDMI® 2.1
  • 3 x Yerleşik DisplayPort 1.4a

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ASUS

Asus, “Haydi Birlikte PC Toplayalım” Etkinliğini Duyurdu

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ASUS PC DIY PC toplama etkinliği

Asus, oyun ve sistem toplama meraklılarının büyük bir ilgiyle karşılayacağı “Haydi Birlikte PC Toplayalım” isimli bilgisayar toplama etkinliğini duyurdu. Toplama sistemler, Asus’un 30 yılı aşkın zaman önce piyasaya çıkardığı ilk anakart modellerinden bu yana Asus DNA’sının önemli bir parçası oldu. Asus, günümüzde kullanıcıların kendi sistemlerini kurmaları için gereken bileşenlerin büyük bir çoğunluğunu üretiyor. Eşsiz tasarımlar ve yenilikçi özelliklerle PC oyuncularına, tasarımcılara, sistem toplayanlara, mod yapanlara ve uzman kullanıcılara hitap eden ürünler geliştiriyor.

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İşin uzmanlarıyla PC toplayın

Haydi Birlikte PC Toplayalım etkinliği; Asus ekibinin, profesyonel e-spor oyuncusu Bugha’nın, Designs by IFR’nin ve daha fazlasının hazırladığı ilham veren eğitim videoları ve kılavuzlarıyla her tür kullanıcıya hitap ediyor. Tecrübeli sistem toplayıcıları ve mevcut sistemlerini geliştirmek isteyen kullanıcılar yeni ASUS PC DIY yapılandırıcısıyla ilk adımı atıp kendi ihtiyaçlarına uygun bilgisayarı toplamaya başlayabiliyor.

asus pc dıy

Etkinliğe ulaşmak isteyenler buraya tıklayarak ASUS PC DIY üzerinden resmi sayfaya ulaşabilirler.

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