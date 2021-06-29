Yazılım
Windows 11 ile Android uygulamaları böyle çalışacak
Geçtiğimiz hafta 24 Haziran’da Windows 11 resmi olarak tanıtıldı ve bunula birlikte Microsoft ve Amazon’un Android uygulamalarını PC’ye getirmek için güçlerini birleştirdiğini öğrendik. Bu, en sevdiğiniz Android oyunlarını oynayabileceğiniz ve tüm mobil uygulamalarınızı telefona ihtiyaç duymadan doğrudan PC’nizde kullanabileceğiniz anlamına mı geliyor? Windows 11’de Android uygulamalarını indirmenin gerçekte nasıl çalışacağını açıklamaya çalışalım.
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İçindekiler
Hepsinin arkasında Amazon AppStore var
Microsoft, Google Play uygulama mağazasını Windows 11’e getirmek için Google ile bir anlaşma yapmak yerine (Google’ın buna karşı çıkmış olması da olasılıklar arasında) Microsoft, Amazon’un AppStore’u ile anlaşma yoluna giriyor. Böylece Microsoft hesabınızı kullanmanın yanı sıra, Windows 11’de Android uygulamalarını indirmek için kesinlikle bir Amazon hesabı kullanmanız gerekeceği anlamına geliyor. Ve tabiki, Amazon AppStore, Google Play mağazası gibi birçok uygulamaya ev sahipliği yapmadığı için favori Android uygulamalarınızın her birini kolayca indirip çalıştıramayabilirsiniz.
Windows 11’de APK (bilinmeyen kaynaklardan indirilen) uygulamaları çalıştırmak mümkün
Gerçekten de, Amazon AppStore’da olmayan Android uygulamalarını APK olarak yükleyebileceksiniz ve bu her zaman hoş karşılanan bir durum olmuyor. Ayrıca eğer yüklerseniz ve herhangi bir problemde de sorumluluk size ait oluyor. Anca Windows 11 ile bunu kullanabilmekte bir seçenek. Bu gelişme, Twitter’da bir Microsoft çalışanı tarafından da (PCMag aracılığıyla) onaylandığını söyleyelim. Dolayısıyla, Windows 11 final sürümüyle beraber halka açılmadan önce bir şeyler değişmezse, Microsoft’un kullanıcılarını yalnızca Amazon AppStore uygulamaları ile kısıtlamayacağını sizlere söyleyerek mutlu olabiliriz. APK’lar hakkında yeterince bilgi sahibi olan ve ihtiyaç duyduklarını güvenle indirebilen herkes, bunları Windows 11 PC’lerine yükleyebilmelidir. Yine de bu sürecin tam olarak nasıl işleyceğini henüz bilmiyoruz. Elbette, bilinmeyen kaynaklarda yüklenen uygulamaların şu anda Windows 11’de de kusursuz çalışacağını garanti edemeyiz, özellikle de Microsoft Store’dan gelmiyorlarsa.
APK olarak yüklemek bir yana, yalnızca işleri amacına uygun ve güvenli bir şekilde yapmak isteyen bir kullanıcıysanız, Android uygulamalarınızı Amazon AppStore’dan indirmek isteyeceksiniz. Veya daha doğrusu, Microsoft Mağazasından. Microsoft Store’un içinde Twitter, TikTok, Disney+ gibi Android uygulamalarını arayabileceksiniz ve Amazon AppStore’un bunlara sahip olması durumunda (ki var) – bu uygulamalar oradan alınıp Microsoft Store’da görünecek, diğer Microsoft Store uygulamaları gibi indirilebilir durumda olacak.
Android uygulamaları kendi Android sağlayıcılarında çalışabiliyor ve bilgisayarınızın faresi ve klavyesiyle (söz konusu uygulamaların klavye desteği varsa) sorunsuz bir şekilde çalışır, ayrıca diğer tüm Windows uygulamaları gibi yeniden boyutlandırılabilir ve eklenebilir olmalı. Hepsinden iyisi, bir Windows 11 tablet veya dokunmatik ekrana sahip bir Windows 11 dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız, yalnızca dokunma hareketleriyle Android uygulamalarıyla oldukça doğal bir şekilde sanki bir telefon kullanıyormuş gibi etkileşimde bulunabileceksiniz.
Peki Windows 11 ne zaman çıkıyor, ücretsiz mi ve sizin bilgisayarınız çalıştırabilir mi?
Microsoft’tan yapılan açıklamaya göre Windows 11 halen finalize edilmiş ve halka açılabilir durumda değil. Ancak şuanda hali hazırda kullanılan Windows cihalar için 2022’nin başlarında tamamen hazır hale gelecek. Dolayısıyla, Windows 10 kullanıcılarının en iyi ihtimalle 2021’in sonlarında veya daha büyük olasılıkla 2022’nin başlarında Windows 11’e geçiş yapabileceklerini söyleyebiliriz. Windows 10’dan Windows 11’e geçişler ücretsiz olacak, ancak Windows tarafından bir uyarı var: “Bilgisayarınızın Windows 10 için geçerli olmayan bazı yeni minimum gereksinimleri karşılaması gerekecek. En önemlisi, bilgisayarınızda Güvenilir Platform Modülü (TPM) olması gerekecek.“ Bu modül, erişim kontrolü ve kimlik doğrulama için kullanılan teknoloji olduğunu da hatırlatalım.
Yakın zamana kadar, Windows kullanıcıları PC Sağlık Kontrolü uygulamasını indirebilir ve bilgisayar donanımlarının Windows 11’e hazır olup olmadığını test etmek için kullanabiliyorlardı, ancak uygulamada yaşanan bir takım sorunları nedeniyle Windows tarafında kaldırıldığı bildirildi. Uygulamanın yakında Microsoft’un Windows 11 sayfasında “Uyumluluğu kontrol et” altında tekrar indirilebilir hale getirilmesi bekleniyor ve bilgisayarınızın Windows 11’i çalıştırıp çalıştıramayacağını görmenin en kolay yolunun da bu şekilde olduğunu belirtelim.
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Sosyal Medya
Avukatlar için Sosyal Ağ: AVUKAPP!
Yalnızca Avukat ve Stajyer Avukatların dahil olabildiği, Avukapp uygulaması ile avukatların kendi aralarında bir sosyal medya ağı oluşturabilmesi ve aynı zamanda yardımlaşma taleplerinin hayata geçirilebilmesi hedefleniyor.
Azerbaycan kökenli Türk yazılımcılar tarafından yapılan uygulamada fikir Avukat Emre Avşar ile İletişim ve Medya Danışmanı Barış Karaoğlan tarafından geliştirildi ve 2021 yılı itibari ile kullanıma sunuldu.
Uygulamanın içeriğinde neler var ?
Kendilerine özel bir profil oluşturabilen avukatlar, fotoğraflar paylaşabilecek, hastagler yardımıyla paylaşımını bulabilecek ve aynı zamanda yardıma ihtiyaç duyduğu konularda meslektaşları ile mesajlaşabilecekler. Aynı zamanda iş ilanları ya da birlikte çalışabilecekleri meslektaş arayışlarını da yapabilecekleri Avukapp uygulaması, Google Play Store’dan Android işletim sistemini kullanan telefonlar aracılığı ile ve Apple Store’dan IPhone ve IPad’ler için kullanılmaktadır.
Başvuruların Avukat olduğu nasıl tespit ediliyor?
Gelen başvuru talepleri öncelikle bir ekip tarafından kontrol ediliyor ve Baro kayıtları ile uyuşması teyit edildikten sonra başvurular aktif hale getiriliyor. Yani kullanıcıların yaptıkları başvuru taleplerinin hepsi, doğruluğu teyit edildikten sonra sisteme dahil ediliyor. Uygulama içerisinde Avukat ya da Stajyer olmayan kimse yer almıyor. Güvenlik sorununun önüne geçilmesi için şuan tüm başvurular manuel olarak kontrol ediliyor.
Hakim veya Savcılar Uygulamayı Kullanabilir mi?
Avukapp uygulamasının amacı avukatların sosyal bir ağ oluşturması temeline dayandığı için Hakim ve Savcıların tekrardan Avukat unvanı alma durumları söz konusu olursa ve Avukat olarak çalışmaya başlamaları halinde sisteme dahil edilebilirler.
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Akıllı Telefon
Google Phone uygulaması Pixel dışındaki cihazlara da geliyor
Google geçtiğimiz yıl spam mesajları engelleyen “Verified SMS” (Doğrulanmış SMS) özelliğine sahip Google Phone uygulamasını tanıtmıştı. Uygulama bu yıl spam aramaları engelleyen “Verified Calls” (Doğrulanmış Çağrılar) özelliğine de sahip oldu.
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Google Phone uygulaması bizlere neler sunuyor?
Birçoğumuz spam çağrıları yanıtsız bırakıyor. Google bu durumun iyi niyetli işletmeleri olumsuz yönde etkilediğini düşünüyor. Doğrulanmış Çağrılar özelliği sayesinde, kullanıcılar gelen çağrıların yanında çeşitli ikonlarla karşılacaklar: İşletme adı, işletme logosu gibi. Aynı zamanda bir “Call Reason” (Arama Nedeni) bölümü olacak ve işletme bu kısımda arama sebebini belirtecek.
Örneğin, bir banka, hesabında anormal işlemler yapıldığını düşündüğü bir müşterisini ararken, arama sebebi olarak “Hileli işlem” şeklinde açıklama yaparak arayabilecek. Google‘a göre müşterilerin çağrılara cevap verme oranı da bu şekilde artmış olacak.
Tüm bunlar, sizi arayan işletmenin Google tarafından doğrulandığını ve herhangi bir spam içermediğini gösteriyor.
Doğrulanmış Çağrılar özelliğine sahip Google Phone uygulaması ilk olarak ABD, Meksika, Brezilya, İspanya ve Hindistan‘da kullanıma sunulacak.
Google söz konusu uygulamayı Pixel dışındaki cihazlarda da Google Play üzerinden kullanıma sunacak. Google Phone uygulaması halihazırda Android One ve Android Go kullanan cihazlara ön yüklü olarak geliyordu. Fakat bu uygulamanın kullanılabilmesi için en az Android 9‘lu bir cihaza sahip olma şartı aranıyor olabilir.
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Yazılım
Microsoft Power Platform, artık Çin’de resmi olarak aktif!
Microsoft’un geçtiğimiz dönemde duyurduğu Power Platform, artık Çin’de resmi olarak aktif edildi. Microsoft Azure, Office 365, Dynamics 365 servisleri sonrası, Microsoft’un 4. servisi olarak Çin’de kullanılmaya başlanan uygulama; iş sektörüne çeşitli çözümler ve hizmetler sunabilmeyi amaçlıyor.
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Microsoft Power Platform lansmanı geniş bir katılım ile gerçekleşecek
Genel Microsoft lansmanlarının aksine, bu seferki lansman birçok Çinli çalışan da dahil olmak üzere Microsoft adına geniş bir kitleye hitap edecek. Power BI, Power Apps, Power Automate olarak 3 farklı servise sahip olan Microsoft Power Platform, lansman ile eş zamanlı olarak, bu servisleri de uygulamaya koyacak. Microsoft Power Platform’un uygulamaya girişi ile beraber, şirketler ihtiyaç duydukları yazılımları ve çözümleri, kolay bir şekilde üreterek, uygulamaya da daha kolay bir şekilde alabilecek. Şirketler bunu yaparken de Microsoft’un desteği sayesinde güvenlik açıklarından minimum seviyede etkilenecekler.
Microsoft’un iş dünyasına yönelik girişimleri, yazılım sektörünün gücünü daha da arttırarak iş sektörü ve yazılım sektörünün beraber büyümesini sağlıyor. Covid-19 süreci sonrasında değerini çok daha fazla arttıracağı tahmin edilen Power Platform, birçok yazılımcı için yeni kapılar açacak ve iş sektörünün daha hızlı ilerlemesini sağlayabilecek gibi görünüyor. Biz, bu girişimin gelecekte Çin’deki etkilerini çok merak ediyoruz.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
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