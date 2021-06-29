Windows 11 ile Android uygulamaları böyle çalışacak

Geçtiğimiz hafta 24 Haziran’da Windows 11 resmi olarak tanıtıldı ve bunula birlikte Microsoft ve Amazon’un Android uygulamalarını PC’ye getirmek için güçlerini birleştirdiğini öğrendik. Bu, en sevdiğiniz Android oyunlarını oynayabileceğiniz ve tüm mobil uygulamalarınızı telefona ihtiyaç duymadan doğrudan PC’nizde kullanabileceğiniz anlamına mı geliyor? Windows 11’de Android uygulamalarını indirmenin gerçekte nasıl çalışacağını açıklamaya çalışalım.

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Hepsinin arkasında Amazon AppStore var

Microsoft, Google Play uygulama mağazasını Windows 11’e getirmek için Google ile bir anlaşma yapmak yerine (Google’ın buna karşı çıkmış olması da olasılıklar arasında) Microsoft, Amazon’un AppStore’u ile anlaşma yoluna giriyor. Böylece Microsoft hesabınızı kullanmanın yanı sıra, Windows 11’de Android uygulamalarını indirmek için kesinlikle bir Amazon hesabı kullanmanız gerekeceği anlamına geliyor. Ve tabiki, Amazon AppStore, Google Play mağazası gibi birçok uygulamaya ev sahipliği yapmadığı için favori Android uygulamalarınızın her birini kolayca indirip çalıştıramayabilirsiniz.

Windows 11’de APK (bilinmeyen kaynaklardan indirilen) uygulamaları çalıştırmak mümkün

Gerçekten de, Amazon AppStore’da olmayan Android uygulamalarını APK olarak yükleyebileceksiniz ve bu her zaman hoş karşılanan bir durum olmuyor. Ayrıca eğer yüklerseniz ve herhangi bir problemde de sorumluluk size ait oluyor. Anca Windows 11 ile bunu kullanabilmekte bir seçenek. Bu gelişme, Twitter’da bir Microsoft çalışanı tarafından da (PCMag aracılığıyla) onaylandığını söyleyelim. Dolayısıyla, Windows 11 final sürümüyle beraber halka açılmadan önce bir şeyler değişmezse, Microsoft’un kullanıcılarını yalnızca Amazon AppStore uygulamaları ile kısıtlamayacağını sizlere söyleyerek mutlu olabiliriz. APK’lar hakkında yeterince bilgi sahibi olan ve ihtiyaç duyduklarını güvenle indirebilen herkes, bunları Windows 11 PC’lerine yükleyebilmelidir. Yine de bu sürecin tam olarak nasıl işleyceğini henüz bilmiyoruz. Elbette, bilinmeyen kaynaklarda yüklenen uygulamaların şu anda Windows 11’de de kusursuz çalışacağını garanti edemeyiz, özellikle de Microsoft Store’dan gelmiyorlarsa.

APK olarak yüklemek bir yana, yalnızca işleri amacına uygun ve güvenli bir şekilde yapmak isteyen bir kullanıcıysanız, Android uygulamalarınızı Amazon AppStore’dan indirmek isteyeceksiniz. Veya daha doğrusu, Microsoft Mağazasından. Microsoft Store’un içinde Twitter, TikTok, Disney+ gibi Android uygulamalarını arayabileceksiniz ve Amazon AppStore’un bunlara sahip olması durumunda (ki var) – bu uygulamalar oradan alınıp Microsoft Store’da görünecek, diğer Microsoft Store uygulamaları gibi indirilebilir durumda olacak.

Android uygulamaları kendi Android sağlayıcılarında çalışabiliyor ve bilgisayarınızın faresi ve klavyesiyle (söz konusu uygulamaların klavye desteği varsa) sorunsuz bir şekilde çalışır, ayrıca diğer tüm Windows uygulamaları gibi yeniden boyutlandırılabilir ve eklenebilir olmalı. Hepsinden iyisi, bir Windows 11 tablet veya dokunmatik ekrana sahip bir Windows 11 dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız, yalnızca dokunma hareketleriyle Android uygulamalarıyla oldukça doğal bir şekilde sanki bir telefon kullanıyormuş gibi etkileşimde bulunabileceksiniz.

Peki Windows 11 ne zaman çıkıyor, ücretsiz mi ve sizin bilgisayarınız çalıştırabilir mi?

Microsoft’tan yapılan açıklamaya göre Windows 11 halen finalize edilmiş ve halka açılabilir durumda değil. Ancak şuanda hali hazırda kullanılan Windows cihalar için 2022’nin başlarında tamamen hazır hale gelecek. Dolayısıyla, Windows 10 kullanıcılarının en iyi ihtimalle 2021’in sonlarında veya daha büyük olasılıkla 2022’nin başlarında Windows 11’e geçiş yapabileceklerini söyleyebiliriz. Windows 10’dan Windows 11’e geçişler ücretsiz olacak, ancak Windows tarafından bir uyarı var: “Bilgisayarınızın Windows 10 için geçerli olmayan bazı yeni minimum gereksinimleri karşılaması gerekecek. En önemlisi, bilgisayarınızda Güvenilir Platform Modülü (TPM) olması gerekecek.“ Bu modül, erişim kontrolü ve kimlik doğrulama için kullanılan teknoloji olduğunu da hatırlatalım.

Yakın zamana kadar, Windows kullanıcıları PC Sağlık Kontrolü uygulamasını indirebilir ve bilgisayar donanımlarının Windows 11’e hazır olup olmadığını test etmek için kullanabiliyorlardı, ancak uygulamada yaşanan bir takım sorunları nedeniyle Windows tarafında kaldırıldığı bildirildi. Uygulamanın yakında Microsoft’un Windows 11 sayfasında “Uyumluluğu kontrol et” altında tekrar indirilebilir hale getirilmesi bekleniyor ve bilgisayarınızın Windows 11’i çalıştırıp çalıştıramayacağını görmenin en kolay yolunun da bu şekilde olduğunu belirtelim.