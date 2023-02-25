Windows 11 kurulumlarının yavaş ilerlemesi, Microsoft‘un sistemin yeni sürümüne yükseltmeyi daha agresif bir şekilde tanıtmasına neden oldu. Ancak ironik bir şekilde, bu tanıtım sistemle uyumlu olmayan bilgisayarlara, neredeyse yüklemeye “zorlayan” tam ekran pencerelerle ulaşmaya başladı.

Windows 11’in benimsenmesinin bu kadar yavaş olmasının en büyük nedenlerinden biri, sistemin donanım önerileriyle, özellikle de TPM 2.0 güvenlik protokolüyle uyumlu olmayan çok sayıda bilgisayarda yatıyor. Şimdi, yükseltme bile yapamayan bu bilgisayarlar teknik olarak aşağıdaki ekranı görüntülüyor:

Bu reklam bir süredir uyumlu bilgisayarlarda görülüyor ve biraz agresif olarak değerlendiriliyor. Tüm ekranı kaplamasının yanı sıra, vurgulanan düğmelerde temel olarak şimdi ya da daha sonra yükle anlamına gelen yalnızca iki seçenek sunuyor. Yani, “evet” ya da “evet”. Yüklememe seçeneği ise çok daha gizli, alttaki beyaz çubukta “Windows 10’u koru” yazıyor.

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Yüklememek için tıklayan kullanıcıların, Microsoft’un uyumsuz bilgisayarınız için Windows 11’i önerdiğini söyleyen bir ekran daha görmesi gerekiyor.

Evet’i tıklarsam ne olur?

Uyumsuz bir bilgisayar kullanıyorsanız ve bu Windows 11 tanıtım ekranlarından birini alırsanız, yüklemek için tıklamanın bir anlamı yoktur. Bu reklamlar bir Microsoft hatası olabilir ve yükleme bunlardan çalışmayacaktır. İşlem sırasında sistem bilgisayarın uyumsuz olduğunu algılar ve durur.

Bununla birlikte, Windows 11 için sistem gereksinimleri algılamasını atlamanın ve yükseltmeyi başarmanın yolları vardır. Alternatif olarak, Tiny11 gibi sistemin resmi olmayan özel sürümlerini de deneyebilirsiniz.