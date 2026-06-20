Yeni bir robot süpürge arıyorsanız, güncel seçeneklerden biri olan Roborock Saros 20 Sonic modelini muhtemelen duymuşsunuzdur. Bu cihaz, tasarımıyla özellikle alçak mobilyalı evler için pratik bir çözüm üretiyor. 7,95 cm’lik inceliğinin en büyük sırrı, ihtiyaç anında içine gizlenebilen RetractSense Lidar sistemi. Cihaz “buradan geçemem” deyip dönmek yerine lazer kulesini indirip dar alanlara rahatça girebiliyor. Evinizde eşya yoğunluğu fazlaysa, Roborock Saros 20 Sonic mekansal engelleri aşma konusunda oldukça mantıklı bir iş çıkarıyor.

İşin süpürme performansına gelirsek, cihaz 36.000 Pa gibi oldukça yüksek bir emiş gücüne sahip. Bu değer, günlük temizlikteki zorlu kirleri toplamak için fazlasıyla yeterli. Ancak asıl olay fırça teknolojisinde bitiyor. DuoDivide isimli çift rulolu fırça ve uzayan FlexiArm yan fırça, uzun saçların ve evcil hayvan tüylerinin cihaza dolanmasını engelliyor. Evde tüylü bir dostunuz varsa, cihazın bu mekanik tasarımı sayesinde fırçaya dolanan saçları makasla kesip temizleme derdinden büyük ölçüde kurtuluyorsunuz.

Paspaslama konusunda ise Roborock Saros 20 Sonic, VibraRise 5.0 titreşimli sistemini kullanıyor. Sadece ıslak bir bezi yerde sürüklemek yerine, dakikada 4000 kez titreşip baskı uygulayarak kurumuş lekeleri söküyor. Paspas başlığı kenarlara doğru uzayıp duvar diplerine sıfır yanaştığı için silinmedik köşe kalmıyor. Halı performansı da çok net; cihaz halıyı algıladığında paspas modülünü yukarı çekiyor veya kalın bir halıysa doğrudan istasyonda bırakıyor. Böylece ıslak paspasın halılarınıza temas etme riski tamamen ortadan kalkıyor.

Bu modelin en sıradışı özelliği, AdaptiLift Gövde 3.0 tırmanma sistemi diyebilirim. Çoğu robot süpürgenin pes edip geri döndüğü yüksek kapı eşikleri bu cihaz için pek sorun yaratmıyor. Gövdesini tıpkı bir asansör gibi kaldırıp 8,8 cm’ye kadar olan engelleri rahatça aşabiliyor. Halı üzerine çıktığında ise dengesini korumak için yine yüksekliğini kendi ayarlıyor. Eğer evinizin odaları arasında belirgin kot farkları veya kalın eşikler varsa, Roborock Saros 20 Sonic bu durumla kendi başına başa çıkabilen nadir modellerden biri.

Son olarak otonom temizliğin merkezi olan çok fonksiyonlu RockDock istasyonuna değinelim. Temizlik bittiğinde robot istasyona dönüyor ve kirli paspas 100°C sıcak suyla yıkanıyor. Ardından 55°C sıcak havayla paspas ve toz torbası kurutularak cihazın içinde kötü koku oluşumu engelleniyor. Otomatik deterjan dağıtıcısı sayesinde su ve temizleme sıvısı kontrolü de tamamen cihaza ait. Sonuç olarak Roborock Saros 20 Sonic, abartılı vaatlerden ziyade gerçekten işe yarayan mekanik çözümleriyle günlük temizlik yükünüzü hafifleten rasyonel bir cihaz.