Open AI ve ChatGPT tarafından desteklenen Microsoft Bing yapay zeka sohbet robotu artık mobil cihazlarda ve Skype’ta kullanılabiliyor.

Microsoft yeni Bing ve Edge‘i mobil cihazlarda kullanıma sundu ve Microsoft Bing AI sohbet robotunu Skype’a ekledi.

Sürüm yalnızca önizlemeye kaydolan ve yeni özellikleri denemek üzere kabul edilenler için geçerli. Henüz kaydolmadıysanız, bekleme listesine katılmanız gerekecek.

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ChatGPT’nin yanı sıra Bing ve Edge’in mobil sürümlerine (önizlemede olanlar için) eklenen yeni bir kullanıcı dostu özellik de ses tanıma özelliği de duyuruldu.

Microsoft’a göre, uygulamanın iOS ve Android sürümlerinde alttaki Bing simgesine dokunulduğunda, masaüstünden yapabileceğiniz tüm yollarla etkileşime girebileceğiniz bir sohbet oturumu başlatılacak. Cevapları ve alıntıları madde işaretleri, metin veya basitleştirilmiş yanıtlar halinde alabilirsiniz.

Microsoft, Bing ve Edge’e yapay zeka eklemenin yanı sıra, Skype için yapay zeka destekli Bing’i de duyurdu. Kullanıcılar Microsoft’un yapay zekasını grup sohbetlerine ekleyebilir, ona sorular sorabilir ve yanıtların tüm gruba gönderilmesini sağlayabilir. Şirket, bu özelliği gelecekte Teams’e eklemeyi umduklarını da sözlerine ekledi.

Microsoft şu ana kadar 169 ülkede bir milyondan fazla kişinin önizlemeyi test ettiğini ve test edenlerin yüzde 71’inin yeni Bing’in yeni arama ve yanıtlama özelliklerine “tam not” verdiğini söylüyor.