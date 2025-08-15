Bilgisayarınız hiç beklenmedik bir anda açılmamaya başlasa ne yapardınız? Üçüncü açılış denemesinde sizi kurtarma ekranına atan sistem artık bambaşka bir yöntemle çalışacak desek… Evet, Windows 11 için gelen yeni bir özellikle bilgisayarlar, internet üzerinden kendilerini onarabilecek.

Windows 11 kendini tamir edecek!

Windows 11, geleneksel “Başlangıç Onarma” sürecine büyük bir yenilik getiriyor. Eskiden Startup Repair yalnızca cihazın kendi içinde tanımlı hataları çözebiliyordu.

Ancak yeni Quick Machine Recovery sistemi sayesinde, üçüncü açılışta devreye giren WinRE (Windows Recovery Environment) artık doğrudan internete bağlanıyor. Bu sayede bilgisayar, Microsoft sunucularına erişip güncel onarım dosyalarını indirerek sistemi tekrar çalışır hale getirebiliyor.

Bu yöntem, özellikle havaalanları, bankalar veya hastaneler gibi sürekli çalışması gereken kurumlar için büyük avantaj sağlayacak. Önceden, böyle durumlarda IT ekipleri manuel müdahale yapmak zorundaydı. Şimdi ise onarım, internet üzerinden otomatik olarak gerçekleşebilecek.

Örneğin, geçen yıl yaşanan CrowdStrike olayı dünya genelinde bilgisayarları bir günden fazla devre dışı bırakmıştı. Yeni sistem olsaydı, bu sorun saatler içinde çözülebilirdi.

Windows 11 Quick Machine Recovery özelliği yalnızca hatayı tanımakla kalmıyor, aynı zamanda belirli aralıklarla yeniden deneme yapabiliyor. Kullanıcılar “Ayarlar > Sistem > Kurtarma” menüsünden bu özelliğin çalışma şeklini özelleştirebiliyor.

Hangi aralıklarla yeniden deneme yapılacağı, internet bağlantısı üzerinden mi yoksa yalnızca yerel olarak mı çalışacağı gibi ayarlar buradan yönetilebiliyor. Türkiye’de özellikle küçük işletmeler ve ev kullanıcıları için bu özellik, teknik servise gitme ihtiyacını azaltabilir.

Microsoft, bu özelliği Windows 11 Home sürümünde varsayılan olarak aktif hale getiriyor. Böylece kullanıcıların ekstra bir işlem yapmasına gerek kalmadan sistem kendini koruma altına almış olacak. Türkiye’de internet erişimi yaygınlaştıkça bu sistemin verimliliği daha da artacaktır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Windows 11’in yeni hızlı kurtarma teknolojisi, bilgisayar arızalarına bakış açımızı nasıl değiştirir? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!