Google’ın yapay zekâ destekli asistanı Gemini, Android kullanıcıları için radikal bir görsel değişime hazırlanıyor. Peki bu yeni Gemini tasarımı bize ne sunacak? Daha akıcı, daha renkli ve daha modern bir deneyim mi, yoksa alıştığımız düzenin tamamen değişmesi mi?

Gemini tasarımı Android’de daha yuvarlak ve canlı hale geliyor!

Gemini Android’deki yeni arayüzü, önceki sürümlere göre çok daha akıcı ve modern bir his veriyor. Önceden alt kenardan kayan tek parça çubuk şeklindeki açılış animasyonu yerine, artık gesture bar’ın hemen üzerinden küçük bir daire beliriyor ve bu daire hızla tam genişlikte bir hap şekline dönüşüyor.

Böylece mevcut yuvarlatılmış dikdörtgen form tamamen yerini daha dinamik bir yapıya bırakıyor. Yeni tasarım ile birlikte işlevsel öğeler korunmuş durumda. Sol tarafta her zamanki “plus” menü, ortada tanıdık “Ask Gemini” ipucu, sağda ise sesli komut için mikrofon simgesi ve Gemini Live bulunuyor.

Yenilikler sadece ana çubukla sınırlı değil. “Share screen with Live” özelliği de artık hap formunda sunuluyor. Bu, hem görsel bütünlük sağlıyor hem de dokunmatik deneyimi daha rahat hale getiriyor.

İlginizi Çekebilir: Spotify Türkiye editörleri hakkında soruşturma iddiası geldi! Neler oluyor?

Animasyon tarafında da ciddi bir fark var: Eski sürümdeki daha sert ve köşeli geçişler yerine, yeni arayüzde daha “bubbly” yani kabarcık gibi yumuşak hareketler kullanılmış.

Bununla birlikte, bazı kullanıcılar tasarımın Circle to Search özelliğine fazla benzediğini düşünebilir. Ancak Google, Gemini ile görsel sadelikten ödün vermeden daha yüksek etkileşim sağlamayı hedefliyor. Şu an için bu güncelleme sınırlı sayıda kullanıcıya sunuluyor, ancak kısa süre içinde çok daha geniş bir dağıtım bekleniyor.

Google’ın yaptığı bu hamle, mobil arayüz tasarımlarında yeni bir standart oluşturabilir. Özellikle yapay zekâ asistanlarının kullanıcı dostu hale getirilmesi, rekabette önemli bir avantaj sağlayacak gibi görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni tasarımı beğendiniz mi, yoksa eski halini mi tercih ediyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!