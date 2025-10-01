Disney Plus kullanıcılarını ilgilendiren kritik bir gelişme var. Peki Disney+ abonelik fiyatları ne kadar arttı? Reklamsız ve reklamlı paketler arasındaki farklar nelerdir? Türkiye’deki kullanıcılar bu değişikliklerden nasıl etkilenecek? İşte merak edilen tüm detaylar, tamamen güncel bilgilerle karşınızda.

Disney Plus abonelik ücretleri ne kadar oldu?

Disney Plus, Türkiye’de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan dijital platformlardan biri. Platform, reklamlı ve reklamsız paket seçenekleriyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap ediyordu. Ancak şimdi yapılan güncellemeyle birlikte fiyatlar ciddi şekilde değişti.

İşte Disney Plus abonelik fiyatları listesi!

Reklamsız Disney+ Aylık: 449,90 TL (%28 zam)

Reklamsız Disney+ Yıllık: 3.499 TL (zam yok)

Reklamlı Disney+ Aylık: 249,90 TL (%51 zam)

Reklamlı Disney+ Yıllık: 1.649 TL (zam yok)

Disney+ Reklamsız Aylık paketi, eski fiyatı 349,90 TL iken, yeni fiyatı 449,90 TL’ye yükseldi (%28 zam). Bu paket, kullanıcıların kesintisiz ve reklamsız dizi-film deneyimi yaşaması için tercih edilen seçeneklerin başında geliyor.

Disney+ Reklamlı Aylık paketi ise daha dramatik bir artış gösterdi: 164,90 TL’den 249,90 TL’ye çıkarak %51 oranında zamlandı. Bu paket, bütçesini korumak isteyen ancak reklamsız deneyimden vazgeçebilecek kullanıcılar için önemli bir alternatif sunuyordu.

Yıllık aboneliklerde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Disney+ Reklamsız Yıllık paketi 3.499 TL’de kalırken, Disney+ Reklamlı Yıllık paketi 1.649 TL olarak sabit bırakıldı. Bu durum, uzun vadeli kullanıcılar için mevcut aboneliğin avantajını koruyor.

Disney+ fiyat güncellemesi, 4 Kasım itibarıyla aktif abonelere yansıyacak. Yeni aboneler ise platforma üye olduklarında direkt yeni fiyatları görecek. Bu durum, özellikle Türkiye’de dijital içerik tüketim maliyetini yeniden şekillendirecek.

Disney Plus hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni zamlar Türkiye’de kullanıcıların abonelik tercihlerine nasıl yansıyacak? Görüşlerinizi paylaşın ve daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!