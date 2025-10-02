Son günlerde otomobil gündeminin merkezinde Tesla var. Özellikle daha uygun fiyatlı bir model üzerinde çalıştığı bilinen şirket, şimdi de “ucuz” olarak nitelendirilen Model Y Standard modeli iddialarıyla konuşuluyor. Peki bu yeni model gerçekten geliyor mu? Özellikleri neler olacak? Türkiye’de satışa sunulursa kullanıcıların beklentilerini karşılayabilecek mi?

Tesla Model Y Standard ortaya çıktı! Uygun fiyatlı Tesla geliyor!

Tesla Model Y Standard, ortaya çıkan yeni görsellerle daha somut bir hale geldi. The Tesla Newswire tarafından paylaşılan kodlar üzerinden ulaşılan bu görüntüler, modelin tasarımında belirgin değişiklikler olduğunu gösteriyor. Daha sade bir ön far tasarımı ve 18 inçlik yeni jantlar, aracın ilk dikkat çeken yenilikleri arasında.

Önceki versiyonlarda bulunan HEPA filtresi, arka ekran ve cam tavan gibi donanımların bu modelde çıkarıldığı anlaşılıyor. Bunun yerine maliyeti daha düşük tutmak adına işlevselliğe odaklanılmış. Yani araç daha ulaşılabilir bir fiyat seviyesine taşınmış durumda. Bu kararın Türkiye pazarında alım gücü daha sınırlı olan kullanıcılar için avantaj oluşturabileceği yorumları yapılıyor.

İç mekânda 15.4 inçlik merkezi dokunmatik ekran öne çıkıyor. Bunun yanında kumaş döşemeler, manuel ayarlanan arka havalandırma menfezleri ve yine manuel ayarlanan direksiyon simidi dikkat çeken detaylardan. Ayrıca ön tampon kamerası da standart donanım listesine dahil edilmiş durumda. Bu, güvenlikten taviz verilmediğini gösteriyor.

Fiyat tarafında ise Model Y Standard’ın ABD’de 39.900 dolardan satışa sunulacağı belirtiliyor. Türkiye’de vergiler ve ek maliyetler düşünüldüğünde fiyatın yükseleceği kesin. Ancak yine de mevcut Model Y seçeneklerine göre daha uygun fiyatlı olması, elektrikli otomobile geçmek isteyenler için önemli bir fırsat olabilir.

