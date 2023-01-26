Microsoft‘un son büyük güncelleme Moment 1‘de Dosya Gezgini’nde ortaya çıkan sekmelerle kendini sınırlamayacak. Yeni bir Dosya Gezgini arayüzü üzerinde çalışıldığına dair söylentiler birkaç hafta önce ortaya çıktı ve şimdi Windows Central, Dosya Gezgini’nin gelecekte nasıl görünebileceğine dair ilk dahili maketleri yayınladı.

Ekran görüntüsünde yeniden tasarlanmış başlığı görebilirsiniz, Yeni, Kopyala, Yapıştır vb. düğmeler klasör görünümü penceresine “taşınacak” ve ana sayfa Microsoft 365 ile daha yakın bir entegrasyona sahip olacak: üst kısımda, içeriklerinin gösterildiği büyük küçük resimler şeklinde “önerilen” dosyaların bulunduğu bir çubuk olacak.

Rapora göre Microsoft, bazı değişiklikleri 2023’ün sonundan önce çıkarmayı hedefliyor. Şirketin son işten çıkarmalarının bu zaman çizelgesini etkileyip etkilemeyeceği belli değil. Bu değişiklikler yakın tarihte Dosya Gezgini’nde yapılan üçüncü büyük güncelleme olacak. Windows 11’in ilk sürümünde bazı düğmeler ve menüler güncellendi ve 2022’nin sonlarında bir sekme çubuğu eklendi.

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Microsoft’un ayrıca daha büyük görüntü önizlemelerine sahip olacak yeni bir Dosya Gezgini galeri alanı üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Arayüz öğelerinin genel güncellemesi önemli değil, ancak sistem dosya yöneticisini yuvarlak düğmeler ve daha dokunmatik ekran dostu öğelerle şirketin teşvik ettiği modern tasarım yönüne yaklaştırmayı amaçlıyor.