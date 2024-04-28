Threads kapanıyor mu sorusu bir süredir Türkiye’de sosyal medya kullanıcılarının dilinde. Geçtiğimiz haftalarda Meta, Threads uygulamasını Türkiye’de kullanımdan kaldıracağını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, bu karar Rekabet Kurumu cezasıyla ilişkilendiriliyor. Geçtiğimiz ay Rekabet Kurumu’nun Meta’ya yönelik soruşturmasının tamamlandığı ve platforma geçici tedbir uygulanmasına karar verildiği bilgisi paylaşılmıştı. Bugünse platform için son gün olarak kayıtlara geçecek. 29 Nisan’dan itibaren Threads Türkiye topraklarında kullanılamayacak.

Threads Kapanıyor mu? Meta Threads Uygulamasını Türkiye’de Kullanımdan Kaldırıyor

Geçtiğimiz haftalarda Meta, platformun Türkiye’deki kullanımının bir süreliğine durdurulacağını duyurdu. Şirket, 29 Nisan itibarıyla Threads’in Türkiye’de kullanılamayacağını belirtti. Threads kullanıcılarına yapılan bildirimde, Rekabet Kurumu’nun kararı doğrultusunda platformun Türkiye’de artık kullanılamayacağı ifade edildi. Profilin devre dışı bırakılacağı ancak kullanıcıların bilgilerini indirip profilini istedikleri zaman silebilecekleri belirtildi.

Threads uygulaması üzerinde kullanıcılara yapılan açıklamaların detaylarına baktığımızda, Meta’nın Threads’in Türkiye’deki kullanımını sonlandırma kararını net bir şekilde duyurduğunu görüyoruz. Uygulamanın Türkiye’deki kullanıcılarına değer verildiği ve yakın zamanda geri dönme umudunun olduğu ifade ediliyor.

Meta’nın Threads Türkiye kapanma kararı, Rekabet Kurumu’nun cezası ve aldığı geçici tedbir kararıyla ilişkilendiriliyor. Meta’nın bu kararıyla birlikte, Threads’in Türkiye’deki kullanıcılarının bundan sonra platformu kullanamayacak olması, Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları arasında dikkatle takip edilen bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Threads kapanıyor mu diye soranlar için bugün oldukça önemli bir gün. Zira firmanın duyurusunda da 29 Nisan’dan itibaren platformun kullanılamayacağı belirtilmişti. Eğer verilerinizi indirdikten sonra hesabınızı silmek istiyorsanız bunu değerlendirebilirsiniz. Meta istediğiniz zaman bunu yapmanıza izin veriyor. Threads Türkiye kararı ile beraber, mikroblog tarzı paylaşım yapman isteyenler Bluesky ve X gibi uygulamalara yeniden merhaba diyecek gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce platform ülkemize geri dönecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!