Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara’nın resmi ambleminin belirlenmesi için bir yarışma düzenleme teklifini siyasi parti gruplarına sunacak. Bu karar, belediyenin sosyal medya ve çağrı merkezi üzerinden gelen yoğun taleplerin ardından alındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi amblemi değişiyor. İşte yeni ABB logosu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Logosu Değişebilir, İşte Yeni ABB Amblemi

ABB’nin, resmi amblemin yarışma ile belirlenmesi teklifi, belediye meclisindeki siyasi parti gruplarına sunulacak. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından, belediyenin resmi ambleminin değiştirilmesi için hem sosyal medyadan hem de 153 Çağrı Merkezi’nden yoğun başvurular olduğu açıklandı. Ancak, bu değişiklik için ABB Meclisi’nde üçte iki çoğunluğa ihtiyaç duyulduğu ve CHP’nin bu çoğunluğu sağlayamadığı belirtildi.

ABB’nin resmi açıklamasına göre, mevcut durumda CHP Grubu, amblem değiştirme kararı almak için gerekli olan üçte iki çoğunluğu sağlayamıyor ve tek başına bu kararı alamıyor. Bu nedenle, belediye yönetimi, ABB Meclisi’ndeki siyasi parti gruplarına yeni bir amblem belirlenmesi konusunda bir yarışma düzenlenmesi teklifinde bulunacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, resmi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Büyükşehir Belediyesine 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin ardından resmi amblemin değişmesi konusunda gerek sosyal medyadan gerekse Başkent 153 Çağrı Merkezinden yoğun başvuru gelmektedir. Konu hakkında; belediye Meclisince tanıtıcı amblem belirlenmesinde salt çoğunluk, mevcut amblemin değiştirilmesi konusunda ise üçte iki (nitelikli) çoğunluk aranmaktadır. ABB Meclisinde CHP Grubu üçte iki çoğunluğu sağlayamamakta ve tek başına amblem değiştirme kararı alamamaktadır. Bu nedenle yönetimimiz, ABB Meclisindeki siyasi parti gruplarına yeni bir amblem belirlenmesi konusunda kararın bir yarışma ile Ankara halkına bırakılması teklifinde bulunacaktır.”

Ankara’nın resmi ambleminin değiştirilmesi, geçmişte de gündeme gelmişti. Özellikle, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde, Ankara’nın amblemi tartışmalara neden olmuştu. Hitit Güneş Kursu olan amblem, cami minaresi ve üç yıldızdan oluşan bir tasarım ile değiştirilmişti.

Ancak, bu yeni logo, “Gülen Ankara Kedisi” olarak adlandırılan kedili logo ile pek çok tartışmayı beraberinde getirmiş ve Danıştay tarafından iptal edilmişti. Danıştay’ın iptal kararının ardından, amblem tasarımında kediye bıyık eklenerek yeni bir logo kabul edilmişti.

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Görünen o ki yeni ABB amblemi bir yarışma ile belirlenecek. Bizler de yeni ABB logosu nasıl olacak merak ediyoruz. Sizce Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni logosu nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!