Apple yapay zeka ile çıplak görsel oluşturan App Store uygulamalarını bir bir mağazadan kaldırıyor. Son raporlara göre, Apple, App Store’da giyinik kişilerin sahte çıplak görüntülerini oluşturmak için kullanılan üç uygulamayı kaldırdı. Bu uygulamalar, kullanıcıların taciz, şantaj ve mahremiyet ihlali riskine maruz kalabileceği endişelerine neden oldu. Apple yapay zeka konusunda inisiyatif alıyor.

Apple Yapay Zeka ile Çıplak Görüntü Üreten Yapay Zeka Uygulamalarını App Store’dan Kaldırdı

Apple’ın bu hamlesi, 404 Media adlı bir sitenin uygulamaların ve reklamlarının linklerini paylaşmasının ardından geldi. Şaşırtıcı bir şekilde, bu uygulamaların 2022’den beri App Store’da mevcut olduğu ve yetişkin sitelerini lanse ettiği belirlendi. Raporda, uygulamaların başlangıçta yetişkin sitelerinden reklamları kaldırmaları halinde App Store’da kalabilecekleri ifade edildi. Ancak, uygulamalardan biri Google Play Store’dan çekilmesine rağmen 2024 yılına kadar reklam yayınladı.

Apple yapay zeka ile çıplak görüntü üreten uygulamalar hakkında harekete geçerek, sonunda bu uygulamaları App Store’dan kaldırmaya karar verdi. Ancak, bu olay, App Store denetiminin tepkisel doğasını ve geliştiricilerin boşluklardan yararlanma potansiyelini ortaya koydu. Özellikle, Apple’ın yaklaşan WWDC 2024 etkinliğinde iOS 18 ve Siri için önemli yapay zeka duyuruları yapması beklenirken, şirketin bu tür bir skandalla karşı karşıya kalması dikkat çekici.

Apple yapay zeka alanında etik bir itibar oluşturmak için çaba harcıyor. Eğitim verilerini etik olarak lisanslama ve sorumlu yapay zeka geliştirme konusundaki adımlarıyla bu yönde ilerliyor. Ancak, Google ve OpenAI gibi rakip şirketlerin yapay zeka sistemlerini eğitmek için telif hakkıyla korunan içerikleri kullandıkları iddialarıyla karşı karşıya kalan Apple’ın, bu tarz uygulamaları gecikmeli olarak kaldırması, şirketin imajını olumsuz etkileyebilir. Apple, bu tür skandallardan kaçınmak için denetim mekanizmalarını güçlendirmek zorunda kalabilir.

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