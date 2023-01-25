Xiaomi’nin son arayüz güncellemesi olan MIUI 14 Türkiye’de resmen dağıtıma başlandı. İlk aşamada Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12 Lite modellerine gelmesi beklenen güncelleme ilk olarak Xiaomi 12 Lite modeline resmi sürüm olarak geldi.

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Fakat, sürümü incelediğimizde MIUI 13’ten fark neredeyse yok denecek kadar az. Çin ve global sürümde birçok fark beklenmiş olsa da görünen o ki Türkiye’de sadece Sürüm adının 14 olması ve klasör sistemi dışında birkaç görsel değişiklik görüyoruz.

Lütfen sizler de MIUI 14 sürümü hakkındaki düşüncelerinizi ve sizdeki sürümdeki farkları yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın. İyi seyirler…