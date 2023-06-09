Microsoft’un yeni işletim sistemi Windows 11, çığır açan bir özellikle birlikte geliyor. Bu da Android uygulamalarının doğrudan PC’lerde çalışmasına izin verme. Bu özellik, Windows Alt Sistemi (WSA) sayesinde Android için mümkün hale getiriliyor. WSA, Android uygulamalarının PC’de depolanan dosyalara erişmesine olanak sağlayan bir güncelleme sunuyor. Bu da Android uygulamaları ve Windows PC’ler arasında yeni bir işbirliği dünyasını açıyor.

Örneğin, kullanıcılar Windows 11’de çalışan Android uygulamalarına fotoğraflar, videolar ve diğer dosya türlerini aktarabilir ve doğrudan bu uygulamalarda kullanabilirler. Bu özellik, popüler uygulamalar gibi TikTok gibi artık Windows 11 PC’lerde kullanılabilen uygulamaları içeriyor.

Windows 11’deki bu yeni özellik, Android uygulamalarının kullanımında önemli bir ilerleme sağlasa da, güvenlik nedenleriyle hala bazı sınırlamalar mevcuttur. Android uygulamaları, güvenlik sebepleriyle sadece kullanıcı profili klasöründe bulunan dosyalara erişebilirler.

Bu, istenmeyen veya hassas veri erişimini önlemek için yapılmış bir önlemdir. Microsoft, Android için Windows Alt Sisteminde güvenliği sağlamak için önlemler almış durumda. Örneğin, uygulama PC’de depolanan dosyalara erişmeden önce kullanıcının iznini isteyen bir iletişim kutusu gibi güvenlik önlemleri bulunmakta.

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Bu yeni özellik, zaten OS Build 2305 veya daha yeni sürümlerini kullanan WSA önizleme programına katılan kullanıcılar tarafından kullanılabilmektedir. Ancak Microsoft, kullanıcıların cep telefonlarında depolanan uygulamaları doğrudan Windows masaüstü bilgisayarlarında veya dizüstü bilgisayarlarında kullanmalarına olanak tanıyan Telefona Bağlan uygulaması gibi bir alternatif sunuyor. Bu uygulamayı kullanıcılar, Microsoft tarafından sağlanan bağlantıdan indirebilir.

Sonuç olarak, Android uygulamalarını Windows 11’de doğrudan çalıştırabilme yeteneği, hem Android uygulamalarının hem de Windows PC’lerin kullanımında önemli bir gelişme. Bu özellik, mobil dünyayı masaüstüne daha da entegre eder ve kullanıcıların mobil cihazlarını bilgisayarlarıyla kolayca birleştirmelerini sağlayacak. Güvenlik nedenleriyle sınırlamalar olsa da, Microsoft hassas verilerin korunması için gerekli önlemleri almıştır. Kullanıcılar bu özelliği güvenle kullanabilirler.