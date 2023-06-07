Microsoft, üç yıl boyunca hizmet veren Windows 11’in ardından popüler işletim sistemi için yeni bir sürüm olan Windows 12’yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, endüstride dolaşan söylentiler, yeni işletim sisteminin neler sunabileceği konusunda bir fikir veriyor.

Windows 12, “Next Valley” veya “Hudson Valley” kod adlarıyla anılan bir yapay zeka (AI) odaklı bir sürüm olması bekleniyor. Microsoft’un, yapay zekayı fotoğraf düzenleme, dosya organizasyonu gibi çeşitli yerel uygulamalara entegre etmek için çalıştığı söyleniyor. Bu entegrasyon, sistemde akıllı fotoğraf düzenlemeleri oluşturmayı ve kullanıcıların dosyalarını daha verimli bir şekilde düzenlemelerine yardımcı olmayı sağlayacak.

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Yeni işletim sisteminde, en alt seviyelerin yeniden tasarlanarak sistem modernizasyonu ve güvenliğin artırılması gibi önemli değişiklikler de yapılması planlanıyor. “CorePC” olarak adlandırılan bu güncelleme, her cihaza uyarlanabilen daha modüler bir Windows ortaya çıkaracak. Ayrıca, Windows’un yalnızca Microsoft Edge veya Microsoft Store gibi belirli uygulamalara erişimi olan bir sürümünü de sunabilir.

Bu modüler yaklaşım, güncellemelerin daha basit bir şekilde yüklenmesine olanak sağlayacak. CorePC bölümü, Windows klasörlerini, Program Dosyalarını ve kullanıcı verilerini içeren bölümden ayrı bir şekilde konumlandırılacak. Bu değişiklikler, gelecekte daha akıcı ve verimli bir sistem için kapıları açabilir.

Oyun, Windows 12’nin geliştirilmesinde başka bir odak alanı olacak. Microsoft, Xbox’ın en iyi özelliklerini işletim sistemiyle entegre ediyor. Örneğin, “Hızlı Özgeçmiş” özelliği, kullanıcıların oyunları uyutmasına ve neredeyse anında devam etmesine olanak tanıyor. Ayrıca, taşınabilir oyun konsolları için optimize edilmiş bir arayüz de sunulabilir.

DirectX için önemli bir güncelleme de bekleniyor. AMD FSR, Nvidia DLSS ve Intel XeSS gibi süper örnekleme teknikleri için standart bir API’nin entegre edilmesi düşünülüyor. Bu, geliştiricilerin çalışmalarını kolaylaştırırken, kullanıcılar için oyun deneyimini geliştirecektir.

Apple, 2020’den beri dizüstü bilgisayar dünyasında ARM mimarisine geçişin faydalı olduğunu gösterdi. Ancak, Microsoft’un Windows 8’den bu yana ARM altında etkileyici bir deneyim sunamadığı belirtiliyor. Windows 12 ile birlikte Microsoft’un ARM platformu için optimizasyonlar sunması bekleniyor. Ayrıca, Qualcomm’un Oryon adlı PC’ler için optimize edilmiş yeni bir platform başlatması da söz konusu olabilir. Bu platform daha verimli olmayı vaat ediyor. Microsoft, Qualcomm’un Windows ile olan münhasırlığını kapatmak için rakip şirketlerin çiplerini de kullanabilir.

Windows 12’nin Windows 11’e bir güncelleme olarak sunulması bekleniyor, ancak bu lansmanla birlikte önemli değişiklikler bekleniyor. Yeni bir işletim sistemi sürümünün piyasaya sürülmesi, Microsoft’un sistem için minimum teknik gereksinimleri değiştirmesine izin verebilir. Windows 11’in lansmanında Microsoft, birçok bilgisayar için resmi desteği keserek yeni bir işlemci gerekliliği getirdi. Windows 12, AI ile entegre işlevler ve optimize edilmiş işlemcilerle daha yeni donanım desteğini haklı çıkarabilir.