Türkiye’de geliştirdiği siber güvenlik teknolojilerini 35 ülkeye taşıyan Kron Teknoloji, yapay zekâ çağında değişen güvenlik dinamiklerini ve büyüme yolculuğunu İstanbul’daki basın toplantısında anlattı.

Türkiye’de geliştirdiği siber güvenlik teknolojilerini küresel pazarlara taşıyan Kron Teknoloji, 16 Haziran 2026’da The Ritz Carlton Otel – Nobu İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında şirketin büyüme yolculuğunu, yapay zekâ çağında değişen siber güvenlik dinamiklerini ve gelecek vizyonunu paylaştı.

35 ülkede faaliyet gösteriyor

Kimlik ve veri güvenliği alanında uzmanlaşan Kron Teknoloji, bugün 35 ülkede 400’ün üzerinde kurumsal müşteriye hizmet veren küresel bir siber güvenlik şirketi olarak faaliyet gösteriyor. 2007 yılında İstanbul’da kurulan ve 2011’den bu yana Borsa İstanbul’da (BIST: KRONT) işlem gören şirket, tüm ürün ve çözümlerini Türkiye’deki Ar-Ge ekipleriyle geliştiriyor.

Gelirlerinin yaklaşık %30’unu uluslararası pazarlardan elde eden şirket, son yıllarda yürüttüğü dönüşüm programıyla ürün odaklı ve uluslararası ölçekte büyüyen bir teknoloji şirketine dönüştü. Kron Teknoloji, bugün 8 ülkede faaliyet gösteren 175 kişilik ekibiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni güvenlik ihtiyaçları

Basın toplantısında açılış konuşmasını Kron Teknoloji Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sibel Yılmaz yaptı. Ardından Eş Genel Müdürler Ayşe Yenel ve Zeynep Yenel Onursal ile Ürün ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ilgaz, şirketin dönüşüm sürecini, uluslararası büyüme stratejisini, operasyonel ölçeklenme yolculuğunu ve yapay zekâ çağında öne çıkan yeni güvenlik ihtiyaçlarını değerlendirdi.

Şirket, yapay zekâ teknolojilerinin artık yalnızca üretken sistemlerle sınırlı kalmadığını, karar verebilen ve sistemlerle etkileşime girebilen yapay zekâ ajanlarının kurumların yeni güvenlik gündemi haline geldiğini vurguladı. Bu doğrultuda servis hesapları, uygulamalar, makineler ve yapay zekâ ajanlarının da güvenli şekilde yönetilmesi gerektiği belirtildi.

Küresel büyüme modeli

Kron Teknoloji, Asya-Pasifik, Kuzey Amerika, Orta Doğu-Afrika ve Avrupa’da oluşturduğu ekip yapılanmasıyla uluslararası büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. Türkiye’deki üç Ar-Ge merkezinde görev yapan 113’ten fazla mühendis tarafından geliştirilen yeni nesil siber güvenlik çözümleri, şirketin küresel pazardaki konumunu güçlendiriyor.

Şirket ayrıca KuppingerCole liderlik raporlarında PAM, NHI ve OT/ICS kategorilerinde dünyanın önde gelen 10 siber güvenlik üreticisinden biri olarak gösterildi. Gartner Peer Insights 2026 değerlendirmesinde ise PAM çözümü 4,7 puan ile en yüksek kullanıcı memnuniyetine sahip çözümler arasında yer aldı.

Güçlü finansal performans

Kron Teknoloji, 2025 yılını tüm finansal hedeflerinin üzerinde tamamladı. Şirketin UFRS bazlı gelirleri reel olarak %31 arttı, Yıllık Yinelenen Geliri (ARR) %43 büyüdü ve USD bazında faturalandırılan gelirler %25 arttı. Aynı dönemde 74 yeni müşteri kazanıldı ve toplam müşteri sayısı 400’ün üzerine çıktı.

2026’nın ilk çeyreğinde de büyümesini sürdüren şirket, konsolide gelirlerde çift haneli artış kaydederken yurt dışı gelirlerinde yaklaşık %30 büyüme elde etti. Şirket ayrıca %50’nin üzerinde FAVÖK marjı korudu.

İnsan kaynağı yatırımı

Kron Teknoloji’nin dönüşüm sürecinde insan kaynağı yatırımları da öne çıktı. Kron Unicorn Academy ve üniversite iş birlikleriyle siber güvenlik alanında yetenek geliştirmeye odaklanan şirket, yönetim kurulu ve üst yönetimde %50 kadın temsiliyeti, toplam iş gücünde ise %22 kadın çalışan oranına ulaştı.

Güvenlik mimarisi

Şirketin Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) çözümü, kritik sistemlere erişen kullanıcıların, yöneticilerin, makinelerin ve yapay zekâ ajanlarının erişimlerini güvenli şekilde yönetiyor. İnsan Dışı Kimlik Yönetimi (NHI) çözümleri ise uygulamalar, servis hesapları ve makine kimliklerinin kontrol altına alınmasını sağlıyor.

Kron Teknoloji ayrıca veri güvenliği çözümleri ve Telemetry Pipeline teknolojisiyle kurumların hızla artan log ve telemetri verilerini daha verimli yönetmesine yardımcı oluyor. Şirket, yapay zekâ ajanlarının kimlikleri, erişimleri ve faaliyetlerinin güvenli biçimde yönetilmesinin önümüzdeki yılların en kritik güvenlik alanlarından biri olacağını vurguladı.