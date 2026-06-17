Xbox Game Pass’e Haziran 2026’da EA Sports FC 26, Call of Duty: Vanguard ve Tony Hawk
Microsoft, Xbox Game Pass kütüphanesine 6 Temmuz’a kadar 7 oyun ekliyor; listede EA Play aracılığıyla EA Sports FC 26, Call of Duty: Vanguard ve Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 öne çıkıyor.
Xbox Game Pass kütüphanesi, Haziran ve Temmuz aylarında 7 yeni oyunla genişliyor. Microsoft, abonelere EA Sports FC 26, Call of Duty: Vanguard ve Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 gibi önemli yapımları sunuyor.
İçindekiler
Haziran–Temmuz 2026’da Game Pass’e eklenecek oyunlar ve tarihler
|Oyun
|Eklenme Tarihi
|Üyelik Tipi
|Platformlar
|Junkster
|16 Haziran 2026
|Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Bulut
|Bulut, Xbox Series X
|Call of Duty: Vanguard
|17 Haziran 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
|Bulut, Konsol, PC
|EA Sports FC 26
|18 Haziran 2026
|Game Pass Ultimate, PC Game Pass (EA Play)
|Bulut, Konsol, PC
|Abyssus
|25 Haziran 2026
|Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Bulut
|Bulut, Xbox Series X
|RV There Yet?
|30 Haziran 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
|Bulut, Xbox Series X
|Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4
|2 Temmuz 2026
|Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Bulut
|Bulut, Konsol, PC
|Winds of Arcana: Ruination
|6 Temmuz 2026
|Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Bulut
|Bulut, Konsol, El Konsolu, PC
EA Sports FC 26
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Dünyanın en popüler futbol oyunu EA Sports FC 26, EA Play listesine dahil oluyor.
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Game Pass Ultimate ve PC Game Pass üyelerine bulut, konsol ve PC üzerinden erişilebilir.
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İlk günden itibaren EA Play’de 10 saat sınırlı erişim sağlanıyor, tam sürüm EA Play aboneleriyle birlikte Game Pass Ultimate/PC Game Pass’te açılıyor.
Call of Duty: Vanguard
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Sledgehammer Games tarafından geliştirilen, II. Dünya Savaşı’nda çeşitli savaş teatrollerine odaklanan ikinci kişilik asker shooter.
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17 Haziran 2026’da Game Pass kütüphanesine ekleniyor.
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Game Pass Ultimate, Game Pass Premium ve PC Game Pass üyelerine bulut, konsol ve PC platformlarında sunuluyor.
Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4
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Klasik iki oyunun modernize edilmiş versiyonları, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 olarak bir paket halinde geliyor.
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2 Temmuz 2026’da Game Pass kütüphanesine ekleniyor.
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Game Pass Ultimate ve PC Game Pass üyelerine bulut, konsol ve PC üzerinden erişilebilir.
Xbox Game Pass, bu eklemelerle Haziran 2026’nın ikinci yarından itibaren yaz dönemi boyunca kütüphanesini önemli yapımlarla genişletiyor.