Apple ekosistemi birçok kullanıcı için oldukça kullanışlı ve sezgisel işlevsellik sunarken, bu özellikler sadece bu ekosistemde yer alıyor ve diğer işletim sistemleri için maalesef ki kusursuz çalışmıyor. Ancak, Microsoft şimdi iMessage platformunu Windows 11 kullanıcılarına sunmak üzere Phone Link uygulaması ile destekleyeceğini duyurdu.

Bu güncelleme ile kullanıcılar, iPhone’larından mesaj gönderip alarak akıllı telefonlarını fiilen kullanmadan Windows 11 cihazlarından mesajlaşabilecekler. Phone Link, Bluetooth aracılığıyla iOS cihazlarını senkronize etmeyi mümkün kılar. Bu özellik zaten Android cihazlar için mevcuttur, ancak yalnızca iPhone’larda kullanılabilecek.

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Bu sayede iPhone sahipleri, mesaj gönderip almanın yanı sıra bildirimleri yönetebilir ve telefon görüşmeleri yapabilirler. Ancak, Android cihazlarda Phone Link işlevselliği ile sunulan birçok özellikten daha az özellik sunar. Samsung Galaxy S serisi cihazlarda uygulama akışıyla PC’lerinizdeki Android uygulamalarını yansıtabilirsiniz. Resmi notlara göre, Windows 11 kullanıcılarında iOS senkronizasyonuna izin verilmesi Mayıs ortasına kadar sürecek.

Eğer bir iPhone kullanıcısıysanız, Apple Store’dan Phone Link uygulamasını indirerek bu özelliğe erişebilirsiniz. Microsoft, bu uyumluluk özelliği üzerinde bir süredir çalışıyor. Windows platformuna iMessage entegrasyonu, görünüşe göre 2018’den beri yaklaşık beş yıldır geliştiriliyor. Dolayısıyla bu özellik birçok kişi tarafından memnuniyetle karşılanacak gibi görünüyor.