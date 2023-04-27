Apple’ın yıllık Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı’nı (WWDC23) beklerken, şirketin yaklaşan yazılım sürümleri hakkında söylentiler dolaşmaya başlıyor. Apple planları konusunda nispeten sessiz olsa da, son sızıntılar iOS 17’nin, iPadOS ve macOS güncellemeleriyle birlikte etkinliğin odak noktası olacağını gösteriyor.

Yaklaşan sürüm hakkında çok fazla spekülasyon varken, tam olarak hangi özelliklerin ve iyileştirmelerin onu son sürüm haline getireceği belli değil. Henüz büyük bir sızıntı olmasa da Setsuna Digital’in Weibo aracılığıyla edindiği erken bilgiler, iOS 17’nin bazı iyileştirmeler getirebileceğini gösteriyor.

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Sızıntıya göre, iOS 17’deki el feneri anahtarı parlaklık üzerinde daha ayrıntılı kontrole sahip olurken, Kilit Ekranı yazı tipi boyutları ve emoji duvar kağıdı gibi daha fazla kişiselleştirme seçeneğine sahip olacak. Kullanıcıların ayrıca özel Kilit Ekranı yapılandırmalarını paylaşabilecekleri söyleniyor. Ayrıca Apple Music, metinden uzaklaşıp grafiklere doğru hareket eden ve Kilit Ekranında şarkı sözlerini vurgulayan bir yenileme alabilir.

Yapılacağı söylenen en heyecan verici değişikliklerden biri, Uygulama Kitaplığı’nı özelleştirme ve düzenleme yeteneği olup, kullanıcılara uygulamalarına nasıl erişecekleri konusunda daha fazla kontrol sağlar. Başka bir potansiyel değişiklik, kullanıcılara kısayolları ve diğer özellikleri özelleştirme özgürlüğü verebilecek yenilenmiş bir Kontrol Merkezi’dir.

Bazı kullanıcılar, iOS 17’de uygulamaları yandan yükleme özelliğini umuyor, ancak bu özelliğin son sürümde yer alıp almayacağı belli değil. Ancak AB’nin Apple’a Avrupa’da böyle bir seçenek sunması yönündeki baskısıyla bunun olma ihtimali var.

Genel olarak, iOS 17’deki söylentilere göre değişiklikler çığır açıcı olmayabilir, ancak kullanıcılar için çok ihtiyaç duyulan bazı yaşam kalitesi iyileştirmeleri sunabilir. Apple, iOS 17’yi 5 Haziran’da WWDC’de duyurmaya hazırlanıyor. Geliştiriciler, açılış konuşmasının hemen ardından beta sürümüne erişebilecekler ve Temmuz ayında genel bir beta bekleniyor.