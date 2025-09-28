Akıllı telefon pazarında rekabet kızışırken, OnePlus 15 modeline dair gelen bilgiler teknoloji dünyasında büyük bir heyecan dalgası yarattı. Gücünü henüz duyurulmamış olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden alacağı söylenen cihaz, özellikle devasa bataryası ve yenilikçi kamera özellikleriyle amiral gemisi segmentinde tüm dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Çin’de Ekim ayında tanıtılacak olan telefon için ön siparişlerin şimdiden başlaması, markanın bu modele ne kadar güvendiğini gözler önüne seriyor.

OnePlus 15 Rakiplerine Göz Dağı Veriyor: İşte Tüm Detaylar!

Markanın paylaştığı resmi görseller ve sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station tarafından sızdırılan canlı fotoğraflar, OnePlus 15 modelinin tasarım anlamında köklü bir değişikliğe gittiğini doğruluyor. Önceki modellere kıyasla tamamen yeniden tasarlanmış bir kamera modülüne sahip olan cihaz, bu yapısıyla markanın daha güncel tasarım dilini yansıtıyor. Cihazın ön yüzünde ise 1.15 mm gibi oldukça iddialı, ultra ince çerçevelerle çevrili bir ekran bizleri karşılıyor.

OnePlus 15 Neler Sunacak?

Gelen bilgilere göre OnePlus 15, kullanıcıların karşısına Mist Purple ve Absolute Black olmak üzere iki büyüleyici renk seçeneğiyle çıkacak. Cihazın donanım tarafında ise kullanıcılara bolca seçenek sunulacağı belirtiliyor. Sızıntılara göre telefon; 12 GB RAM + 256 GB depolama, 16 GB RAM + 512 GB depolama ve hatta 16 GB RAM + 1 TB depolama gibi farklı konfigürasyonlarla gelecek, bu da en zorlu kullanıcıları bile memnun etmeyi hedefliyor.

Ekran teknolojileri konusunda da iddialı olan OnePlus 15, 165 Hz tazeleme hızına sahip bir OLED panel ile donatılacak. Bu ekran, hem oyun oynarken hem de günlük kullanımda akıcı bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Telefonun enerji ihtiyacını ise sektörde standartları yeniden belirleyecek olan tam 7.000 mAh kapasiteli bir batarya karşılayacak. Bu devasa batarya, 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğiyle çok kısa sürede doldurulabilecek.

Kamera yetenekleriyle de öne çıkacak olan OnePlus 15, OIS destekli 50 megapiksel ana kameraya ev sahipliği yapacak. Bu ana kameraya, 50 megapiksellik Samsung JN5 periskop kamera ve ultra geniş açılı bir lens eşlik edecek. Bu üçlü kamera kurulumu, telefonun her türlü çekim senaryosunda üst düzey bir performans sergilemesini sağlayacak.Cihaz, kutusundan ColorOS 16 tabanlı Android 16 ile çıkacakken, küresel pazarda ise OxygenOS 16 arayüzünü kullanacak.

Siz OnePlus 15 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.