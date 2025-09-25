Yapılan iş birliği ile Qlik’in tüm ürün portföyü, Redington’ın bölgesel kanal ağı üzerinden sunularak daha fazla kurumun güvenilir ve yapay zekâya uyumlu verilerle doğru kararlar almasını sağlayacak.

Veri entegrasyonu, veri kalitesi, analitik ve yapay zekâ alanlarında global lider Qlik , Redington ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Bu anlaşma kapsamında Redington, Türkiye ve CIS bölgesinde Qlik çözümlerinin yetkili distribütörü olarak, Qlik’in veri hareketi ve dönüşümünden yapay zekâ destekli içgörü ve aksiyona uzanan tüm platformu, Redington’ın geniş iş ortağı ekosistemi aracılığıyla kurumlara sunulacak.

Türkiye ve CIS bölgesinde hız kazanan dijitalleşme çalışmaları, şirketlerin sektörlerinde rekabetçi kalabilmesi için verilerini daha hızlı analiz edip karar süreçlerine dönüştürmesini zorunlu kılıyor. Bu iş birliği, güvenilir teknoloji ve yerel uzmanlığı bir araya getirerek şirketlerin denetimli verilerle daha emin adımlar atmasını ve rekabette öne çıkmasını sağlayacak.

Redington’ın Türkiye ile Azerbaycan, Kazakistan ve diğer CIS ülkelerindeki erişim gücü ve ileri çözümleri ölçeklendirme kabiliyeti, Qlik teknolojilerinin kamu ve özel sektörde daha hızlı yaygınlaşmasını sağlayacak. İş ortakları ağı ise bu süreci hızlandırarak yapay zekâ destekli karar alma yetkinliklerini daha fazla kuruma ulaştıracak.

Qlik’in platformu, veriyle ilgili tüm süreçleri tek bir yerde topluyor. Kullanıcılar bu sayede veriyi rahatça inceleyebiliyor, normalde fark edilmeyecek bağlantıları görebiliyor ve elde ettikleri içgörüleri hemen aksiyona dönüştürebiliyor. Bu sayede şirketler verilerden değer üretme sürecini çok daha hızlı hâle getiriyor. Ayrıca bu süreç, sadece tek bir sektörde değil, farklı endüstrilerde daha güçlü, daha verimli sonuçlar elde etmelerini sağlıyor.

Redington Türkiye & CIS Genel Müdürü Bora İncir, “Son kullanıcılar artık sadece veri toplamakla kalmayacak, bu veriyi kullanarak performanslarını artıracak ve daha dayanıklı hâle gelecekler. Qlik’in dünya çapında kendini kanıtlamış teknolojisi, Redington’ın bölgesel ağıyla birleştiğinde, kurumlara pazarın hızına uygun şekilde daha akıllı kararlar alma imkânı sağlanacak.” dedi.

Qlik MEA Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Tejas Mehta, “Redington ile iş birliğimiz, güvenilir ve yapay zekâya hazır verinin faydalarını Türkiye ve CIS’de daha fazla kuruma ulaştırma gücümüzü artırıyor. Redington’ın güçlü bölgesel ilişkileri ve kanal yapısı, son kullanıcıların veriyi gerçek bir rekabet avantajına dönüştürmesine yardımcı olacak.” dedi.

Qlik ve Redington, bu iş birliğiyle işletmelere hızlı değişen pazarlarda rekabet edip büyümeleri için gerekli olan veriye güven ve çevikliği sunarak bölgenin dijital dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyor.