Microsoft, günlük işleri kolaylaştıran Windows 11 için büyük bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile Windows 11’e yepyeni özellikler ekleniyor. Microsoft 169 ülkede 1 milyondan fazla kişiye yeni Bing’in bir önizlemesini sağladı ve bunu web için bir yardımcı pilot olarak lanse etmişti. Şimdi bu yeni sürüm herkes için kullanım açıldı.

İçindekiler Windows 11 güncellemesi ile gelen yenilikler

Windows 11 güncellemesi ile gelen yenilikler

Microsoft, yazılabilir bir Windows arama kutusunu ve yapay zeka destekli yeni Bing’i görev çubuğuna entegre ederek Windows PC’nin inanılmaz genişliğini ve kullanım kolaylığını sağlamada büyük bir adım attı. Bu, kullanıcılara tüm Windows arama ihtiyaçlarını karşılamak için bulunması kolay bir konum sağlamak içindir. Ayda yarım milyardan fazla kullanıcısı olan arama kutusu, Windows’ta en yaygın kullanılan özelliklerden biridir; ve yeni eklemelerle kullanıcılar aradıkları cevapları her zamankinden daha hızlı bulabilirler.

Microsoft, iOS için Phone Link’in piyasaya sürülmesiyle iPhone kullanıcılarının deneyimini iyileştirmede bir sonraki adımı attı. Phone Link ile kullanıcıların Windows 11 bilgisayarlarını kullanırken önemli aramaları veya mesajları kaçırma konusunda endişelenmelerine gerek kalmayacak.

Bu, Microsoft’un Fotoğraflar uygulamasındaki iCloud entegrasyonu ile kullanıcıların iPhone’larındaki fotoğraflara erişmesini kolaylaştırmak için devam eden çabalarının bir parçası olacak.

Microsoft, bir Android cihaz ile bir Windows PC arasındaki bağlantıyı daha da güçlendirdi. Yüz binlerce olumlu yorum, kullanıcıların bilgisayarlarından telefonlarına anında erişmekten keyif aldıklarını gösteriyor. Samsung kullanıcıları artık Wi-Fi ağından tek bir tıklama ile telefonlarının kişisel erişim noktasını etkinleştirebilir. Ek olarak, Son Web Siteleri özelliği ile tarayıcı oturumlarını telefonlarından bilgisayarlarına aktararak zahmetsiz taramaya izin verebilirler.

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Göz teması, arka plan bulanıklığı, otomatik çerçeveleme ve ses odaklama gibi gelişmiş AI efektleriyle en iyi benliğinizi yayınlayın. Microsoft’un yeni güncellemesi, Windows Studio Effects ayarlarını hızlı ayarlarda doğrudan görev çubuğundan bulmayı ve ayarlamayı kolaylaştırır.

Bu özellikler yerleşik kameranız ve mikrofonunuzla kullanılabilir ve Microsoft Teams’e sorunsuz entegrasyonla en sevdiğiniz iletişim uygulamalarına uygulanabilir.

🚨new Windows 11 features alert🚨​

Introducing an easier way to connect your phone with Phone Link, the new AI-powered Bing directly in your taskbar, and more! — Windows (@Windows) February 28, 2023

Sohbet imza deneyimi, herhangi bir uygulama aracılığıyla video önizlemesini, aramalara atlamayı veya arama bağlantılarını paylaşmayı kolaylaştırmak için geliştirilmiştir. Tüm konuşmalara tek bir pencereden hızlı bir şekilde erişebilir ve konuşmalar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz.

Hızlı Yardım uygulaması yardım almayı her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Başlat menüsünden hızlı bir şekilde bağlanabilirsiniz. Ayrıca bir oturum sırasında ekran paylaşımı ve tam kontrol arasında geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca, insanlara rehberlik etmeyi kolaylaştırmak için ekrandaki öğeleri vurgulamak için bir lazer işaretçisi var.

Microsoft, Widget’larla sizin için neyin önemli olduğu konusunda bilgi sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Artık Phone Link, Xbox Game Pass ve Meta ve Spotify gibi ortaklar hakkındaki bilgilere, görev çubuğunuzdaki hava durumu simgesini basit bir kaydırma veya tıklama ile erişebilirsiniz.

Pencerelerinizi tek bir dokunuşla hızlı bir şekilde hizalamak için Snap için dokunmatik kontroller ve Başlat, Widget’lar ve Hızlı Ayarlar’ı kolayca açıp kapatmak için yeni dokunma hareketleri gibi son güncellemeler, dokunmatik bir cihaz kullanmayı her zamankinden daha kolay hale getirdi.

Daraltılmış görev çubuğunu kullanarak ekranınızı ve esnekliğinizi klavye olmadan en üst düzeye çıkarın. Ekranınızı ayırın ve görev çubuğu kayar. Başka bir uygulama açmak veya Widget’lar bölmenizi kontrol etmek için, kolay gezinme için görev çubuğunu genişletmek üzere yukarı kaydırmanız yeterlidir.

Microsoft, kullanıcıların kreasyonlarını doğrudan uygulama içinde yakalamalarına, kaydetmelerine ve paylaşmalarına olanak tanıyacak şekilde Snipping Tool’u yükseltti. Ekran kaydediciyi kullanmak için görev çubuğunda arama yapmak varsayılan bir klasöre kaydedilecektir. Snipping Tool’u açmanın kolay bir yolu, Windows tuşu + Shift tuşu + S klavye kısayolunu kullanmaktır.

Not defteri sekmelerle geliştirildi, daha organize ve verimli bir deneyim sağladı. Yeni bir sekme oluşturmak için kullanıcılar Not Defteri uygulamasını açmanız ve + simgesine tıklamanız yeterlidir. Bu, daha az biçimlendirme sorunuyla kod derlemeyi çok daha basit hale getirecek.

Microsoft, HumanWare’in üç yeni Designed for Surface ekranı da dahil olmak üzere daha fazla Braille ekranı için destek sunmaktan gurur duyar ve bu da Anlatıcı ile diğer ekran okuyucuları arasında geçiş yapmayı kolaylaştırır.

Bu, kör kişilerin Windows’u etkili bir şekilde kullanabilmesini sağlar. Ek olarak, Windows 11’de tüm Microsoft uygulamalarında ses erişimi mevcuttur ve insanların klavye ve fare kullanmadan oluşturmasına, işbirliği yapmasına ve bağlanmasına olanak tanır.

Windows, insanların karbon ayak izlerini azaltmalarına ve sürdürülebilir teknolojiye yatırım yapmalarına yardımcı olmaya kararlı. Kullanıcıların çevresel etkilerini kontrol etmelerini kolaylaştırmak için sistem ayarlarına yeni geçişler ve öneriler eklendi. Bu, kullanıcının seçimlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlar ve eylemi kolaylaştırır.

Windows kullanıcıları, ihtiyaç duydukları dosyalara daha hızlı ve kolay bir şekilde erişmek için iş ayarlarında. Azure Active Directory’nin (AAD) katıldığı Windows 11 Pro ve daha yüksek cihazlarda bulunan kullanıcılara Başlat menülerinde AI-powered önerilen içerik sunulacaktır.

Başlat menüsüne tıklamak, yaklaşan toplantılara yardımcı olabilecek ilgili içeriği, işbirliği yapılan dosyalara hızlı bir şekilde erişebilecek ve daha fazlasını getirecektir. Dosya Gezgini ayrıca en hızlı dosya araması ve önerilen yerel ve bulut dosyaları gibi tek bir yerde sunabileceği daha fazla şeye sahiptir.

Windows 11 sürüm 22H2 yüklü cihazlara sahip kullanıcılar; Ayarlar > Windows Update gidip Güncellemeleri kontrol et’i seçerek güncellemeyi yükleyebilir.