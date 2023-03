Microsoft, günlük işleri kolaylaştıran Windows 11 için büyük bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile Windows 11’e yepyeni özellikler ekleniyor. Microsoft 169 ülkede 1 milyondan fazla kişiye yeni Bing’in bir önizlemesini sağladı ve bunu web için bir yardımcı pilot olarak lanse etmişti. Şimdi bu yeni sürüm herkes için kullanım açıldı.

Microsoft, yazılabilir bir Windows arama kutusunu ve yapay zeka destekli yeni Bing’i görev çubuğuna entegre ederek Windows PC’nin inanılmaz genişliğini ve kullanım kolaylığını sağlamada büyük bir adım attı. Bu, kullanıcılara tüm Windows arama ihtiyaçlarını karşılamak için bulunması kolay bir konum sağlamak içindir. Ayda yarım milyardan fazla kullanıcısı olan arama kutusu, Windows’ta en yaygın kullanılan özelliklerden biridir; ve yeni eklemelerle kullanıcılar aradıkları cevapları her zamankinden daha hızlı bulabilirler.

Microsoft, iOS için Phone Link’in piyasaya sürülmesiyle iPhone kullanıcılarının deneyimini iyileştirmede bir sonraki adımı attı. Phone Link ile kullanıcıların Windows 11 bilgisayarlarını kullanırken önemli aramaları veya mesajları kaçırma konusunda endişelenmelerine gerek kalmayacak.

Bu, Microsoft’un Fotoğraflar uygulamasındaki iCloud entegrasyonu ile kullanıcıların iPhone’larındaki fotoğraflara erişmesini kolaylaştırmak için devam eden çabalarının bir parçası olacak.

Microsoft, bir Android cihaz ile bir Windows PC arasındaki bağlantıyı daha da güçlendirdi. Yüz binlerce olumlu yorum, kullanıcıların bilgisayarlarından telefonlarına anında erişmekten keyif aldıklarını gösteriyor. Samsung kullanıcıları artık Wi-Fi ağından tek bir tıklama ile telefonlarının kişisel erişim noktasını etkinleştirebilir. Ek olarak, Son Web Siteleri özelliği ile tarayıcı oturumlarını telefonlarından bilgisayarlarına aktararak zahmetsiz taramaya izin verebilirler.

Göz teması, arka plan bulanıklığı, otomatik çerçeveleme ve ses odaklama gibi gelişmiş AI efektleriyle en iyi benliğinizi yayınlayın. Microsoft’un yeni güncellemesi, Windows Studio Effects ayarlarını hızlı ayarlarda doğrudan görev çubuğundan bulmayı ve ayarlamayı kolaylaştırır.

Bu özellikler yerleşik kameranız ve mikrofonunuzla kullanılabilir ve Microsoft Teams’e sorunsuz entegrasyonla en sevdiğiniz iletişim uygulamalarına uygulanabilir.

