Donanım
Windows 11, Fotoğraflar Uygulamasını Yeniden Tasarlıyor
Windows 11 ‘in 5 Ekim lansmanından önce Microsoft, yerel uygulamaları WinUI ve Fluent Design tasarımlarıyla güncellemeyi planlıyor. Yeni bir Paint and Snipping Tool’a ek olarak, Windows 11’in, kullanıcıların dijital fotoğraflarını düzenlemesini, bulmasını ve düzenlemesini kolaylaştıracak yeni bir Fotoğraflar uygulamasıyla birlikte gelmesi bekleniyor.
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Windows Fotoğraf Görüntüleyici’den farklı olarak, Fotoğraflar uygulaması Microsoft’un bulut depolama alanıyla çalışacak şekilde tasarlandı ve fotoğrafları gerçek zamanlı olarak eşitleyebilecek veya diğer bilgisayarlarınızdan ve bağlı cihazlarınızdan yüklenen fotoğraflara erişmenize yardımcı olacak. Ayrıca basit, dokunmaya duyarlı bir arayüz ve otomatik albüm oluşturma gibi özelliklerle birlikte geliyor.
Windows 11 ile Fotoğraflar uygulaması yeni bir tasarıma kavuşuyor, ancak önceki sürümünün çekirdek arayüzünü koruyor. Fotoğraflar uygulamasının ana sayfası hala beş ana bölüme ayrılmış olarak duruyor: Koleksiyon, Albümler, Kişiler, Klasörler ve Video Düzenleyici. Herhangi bir bölümden, tek bir fotoğrafa tıklayıp yeni bir görüntüleme ekranında açabilirsiniz.
Şu anda, fotoğraflarda değişiklik yapmak istiyorsanız, Düzenle ve Oluştur’a basmanız, tekrar Düzenle’yi seçmeniz ve Fotoğraflar uygulaması sizi tüm temel resim düzenleme işlevlerini bulabileceğiniz Kırp ve Döndürme görünümüne götürmeniz gerekiyor.
Neyse ki, Windows 11 ‘in yeniden tasarlanan Fotoğraflar uygulaması, bu düzenleme özelliklerini kolayca erişilebilir hale getiriyor.
Fotoğraflar uygulamasının düzenleme özelliği artık resmin üzerinde bulunarak kullanıcılara tüm temel resim düzenleme işlevlerine erişim sağlayacak. Örneğin, sizi Kırp ve Döndür görünümüne götüren bir simge var. Ayrıca filtreleri kullanabilir veya yapay zekâ destekli geliştirme aracını kullanabilirsiniz. Bu seçenekler programın üst orta bölümünde hizalanmış olarak sunuluyor.
Yeni tasarım sayesinde Fotoğraflar uygulaması seçeneklerine artık kolayca erişilebilecek. Son fotoğraflarınız alt kısımda görünecek ve bir görüntünün boyutu ve çözünürlüğü/pikselleri gibi bilgilerini kolayca görüntüleyebileceksiniz. Microsoft ayrıca, kullanıcıların aynı anda birden fazla fotoğrafı görüntülemesine olanak tanıyan yeni bir özelliği de kullanıma sundu.
Başta belirtildiği gibi, Microsoft Fotoğraflar uygulaması temel özelliklerini koruyor, bu nedenle yeni sürümde mevcut olan tüm özellikleri bekleyebilirsiniz.
Genel olarak, Microsoft Fotoğraflar, tüm temel düzenleme özelliklerine sahip iyi bir resim görüntüleyici ve düzenleyicidir, ancak mevcut uygulamadaki sorun, düşük kaliteli bilgisayarlarda hatalı bir deneyime neden olan performans sorunları ile karşılaşılıyor.
Şu anda, Microsoft’un yerel resim görüntüleyici uygulaması için performans ve kararlılık iyileştirmeleri üzerinde çalışmalar yapıp yapmadığı bilinmiyor.
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Akıllı Telefonlar
LG Chem, Katlanabilir Ekran Malzemesi Geliştiriyor
LG akıllı telefon piyasasından çekilmiş olsa da, diğer LG departmanları hala güçlü bir performans sergiliyor. Bugün LG Chem, ekran panelinin cam kadar güçlü görünmesini sağlayan ancak aynı zamanda plastik gibi esnekliğe sahip yeni bir katlanabilir ekran kaplama malzemesi geliştirdiğini açıkladı.
Yeni LG Katlanabilir Ekran Kaplama Malzemesinin Avantajları
En büyük avantajından başlamak gerekirse kırışıklıkları etkili bir şekilde azaltmasıdır. Katlama sorunları nedeniyle Samsung ve Huawei‘nin katlanır ekran modelleri tüketiciler tarafından eleştirildi. Bu nedenle, yeni malzemenin çok belirgin kırışıklıklardan kaçınması gerektiğini düşünüyoruz.
LG’nin yeni katlama teknolojisi içe ve dışa doğru katlanabilir yani çok yönlüdür. LG Chem, bu yeni ekran kaplamasının plastik bileşenler içermediğini söyledi. Bu, mevcut cep telefonu üreticilerinin artık büyük tasarım değişikliklerine gerek kalmadan katlanabilir ekranlarını yeni malzemelerle değiştirebilecekleri anlamına geliyor.
LG Chem, panele Real Folding Window (Gerçek Katlanır Pencere) adını verdi. Üreticiler bu kaplama malzemesini şeffaf bir PET film (termoplastik polimer reçinesi) olarak kullanacaklar. Üreticilerin, kartın her iki tarafına yalnızca birkaç mikrometre yeni malzeme eklemesi gerekir. Ekran fabrikası, plastiğe benzer ısıya dayanıklı bir panel üretebilir ve böylece daha iyi dayanıklılık elde edebilir.
Katlanır Ekran Çözümleri Pazarı
Cam ekranlara alternatif olarak renksiz poliimid (CPI) filmler kullanılmıştır. Ancak bu malzeme çizilmelere ve katlandıklarında kırışmalara eğilimlidir. Ayrıca, cam ekranlara kıyasla yeterince şeffaf değiller.
Buna karşılık, Samsung Display zaten ultra ince camı (UTG) piyasaya sürmüştü. Ayrıca plastik veya silikona göre birçok avantaj sunmakta. UTG çizilmeye karşı dayanıklı ve katlanabilir ve katlandıklarında kırışmalara karşı dayanıklıdır.
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LG Chem, yeni cam sert kaplamanın da çok güvenilir olacağını iddia ediyor. 200.000 katlama testini geçti ve hala dayanıklılığını koruyor. Ancak sorun şu ki, yeni katlanır kaplamanın yakın gelecekte seri üretiminin zor olması. Ancak şirket, 2022 yılına kadar seri üretime geçebileceklerini belirtti.
Gelişmiş malzemelerden sorumlu başkan yardımcısı ve bölüm başkanı Jang Do-gi, Gerçek Katlanır Pencere kaplamalarının, müşterilerin günümüzün katlanabilir ürünlerinde bulduğu sorunları (katlanma izleri ve dayanıklılık) çözme yolunda bir adım olduğunu söyledi. Yeni teknolojiler önce cep telefonlarında, ardından dizüstü bilgisayarlarda ve tabletlerde kullanılacağını belirtti.
Jang Do-gi, “Müşterilerimizden ortak projeler için birçok teklif alıyoruz. Akıllı telefon üreticileriyle ortaklığı güçlendirecek ve katlanabilir teknoloji uygulamalarını artırması beklenen dizüstü ve tablet bilgisayar pazarlarına daha derinden gireceğiz” dedi.
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Donanım
Sony PS 5’in daha hafif versiyonunu satışa sundu.
Yeni piyasaya çıkan daha hafif PlayStation 5 sürümü için merak edilen sorular sonunda yanıt bulmuş gibi görünüyor, PS 5 için hazırlanan yeni sürüm geçtiğimiz haftalarda ilk olarak Avustralya da satışa sunulmuştu.
Peki 300 gram kadar daha hafif olan yeni sürüm, ne gibi farklar taşıyor?
Kaynaklar ilk aşamada bu farkın nereden geldiğini tespit edemedi şimdi ise bu sorunun cevabı belli oldu, yapılan donanımsal incelemeye göre yeni sürümde soğutma sistemi ve elemanları ilk seriden daha farklı ve ufak bu sayede daha hafif ve uygun fiyatlı bir PS 5 bizi karşılıyor.
Soğutma sistemi küçülmesinin elbette olumlu ve olumsuz etkileri oluyor ve bu durum yeni sürümün maliyetini de azaltıyor ayrıca biraz daha sıcak çalışmasına neden oluyor ama neyse ki bu durumun büyük bir performans sorununa neden olmayacağı düşünülüyor bunu ilerleyen zamanlarda daha iyi öğrenmiş olacağız.
Soğutma sisteminde değişikliklere giderek daha hafif bir ürün ortaya koyan Sony mühendisleri bunu bazı parçaları ufaltarak ve ayrıca fan yapısında daha uzun ve kavisli kanatlar kullanarak yapmayı başarmış, Sony yeni sürüm ve değişiklikler hakkında detaylı bir açıklama yapmıyor.
Soldaki eski, sağdakinler ise yeni olan parçalar.
Eski ve yeni fan tasarımları.
Eski ve yeni anakart.
Eski ve yeni ısı elemanları.
Sony kısa süre önce Xbox’ta olan bir özelliğin benzerini ve sadece PlayStation 5 için olan Game Boost adında özelliğini duyurmuştu.
Microsoft Xbox Series X ve Series S için geçtiğimiz aylarda FPS Boost adında bir özellik tanıtmış ve destekli oyunların kare hızlarının iki katına çıkacağını söylemişti.
Burada dikkatinizi çekmek istiyoruz, her oyun değil sadece destekleyen oyunlar.
Örneğin ;
30 fps çalışan bazı oyunlar 60, 60 fps oyunlar ise, 120 fps seviyelerine kadar çıkıyordu.
Sony de buna karşılık olarak geçtiğimiz aylarda PS 5 için benzer bir sistemi Game Boost adındaki özelliğini tanıttı aynı Xbox FPS Boost gibi Game Boost da, bazı oyunların kare hızını artırıyor.
Belirli PS 4 oyunları, Game Boost sistemiyle PS 5 üzerinde daha stabil çalışır hale gelmesi planlanıyor.PS 5’in yeni mimarisinden ve gücünden faydalanan bu oyunlar ile PS 5 gücünü pekiştirmek istiyor.
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Windows 11, Fotoğraflar Uygulamasını Yeniden Tasarlıyor
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