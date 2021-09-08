Windows 11, Fotoğraflar Uygulamasını Yeniden Tasarlıyor

Windows 11 ‘in 5 Ekim lansmanından önce Microsoft, yerel uygulamaları WinUI ve Fluent Design tasarımlarıyla güncellemeyi planlıyor. Yeni bir Paint and Snipping Tool’a ek olarak, Windows 11’in, kullanıcıların dijital fotoğraflarını düzenlemesini, bulmasını ve düzenlemesini kolaylaştıracak yeni bir Fotoğraflar uygulamasıyla birlikte gelmesi bekleniyor.

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Windows Fotoğraf Görüntüleyici’den farklı olarak, Fotoğraflar uygulaması Microsoft’un bulut depolama alanıyla çalışacak şekilde tasarlandı ve fotoğrafları gerçek zamanlı olarak eşitleyebilecek veya diğer bilgisayarlarınızdan ve bağlı cihazlarınızdan yüklenen fotoğraflara erişmenize yardımcı olacak. Ayrıca basit, dokunmaya duyarlı bir arayüz ve otomatik albüm oluşturma gibi özelliklerle birlikte geliyor.

Windows 11 ile Fotoğraflar uygulaması yeni bir tasarıma kavuşuyor, ancak önceki sürümünün çekirdek arayüzünü koruyor. Fotoğraflar uygulamasının ana sayfası hala beş ana bölüme ayrılmış olarak duruyor: Koleksiyon, Albümler, Kişiler, Klasörler ve Video Düzenleyici. Herhangi bir bölümden, tek bir fotoğrafa tıklayıp yeni bir görüntüleme ekranında açabilirsiniz.

Şu anda, fotoğraflarda değişiklik yapmak istiyorsanız, Düzenle ve Oluştur’a basmanız, tekrar Düzenle’yi seçmeniz ve Fotoğraflar uygulaması sizi tüm temel resim düzenleme işlevlerini bulabileceğiniz Kırp ve Döndürme görünümüne götürmeniz gerekiyor.

Neyse ki, Windows 11 ‘in yeniden tasarlanan Fotoğraflar uygulaması, bu düzenleme özelliklerini kolayca erişilebilir hale getiriyor.

Fotoğraflar uygulamasının düzenleme özelliği artık resmin üzerinde bulunarak kullanıcılara tüm temel resim düzenleme işlevlerine erişim sağlayacak. Örneğin, sizi Kırp ve Döndür görünümüne götüren bir simge var. Ayrıca filtreleri kullanabilir veya yapay zekâ destekli geliştirme aracını kullanabilirsiniz. Bu seçenekler programın üst orta bölümünde hizalanmış olarak sunuluyor.

Yeni tasarım sayesinde Fotoğraflar uygulaması seçeneklerine artık kolayca erişilebilecek. Son fotoğraflarınız alt kısımda görünecek ve bir görüntünün boyutu ve çözünürlüğü/pikselleri gibi bilgilerini kolayca görüntüleyebileceksiniz. Microsoft ayrıca, kullanıcıların aynı anda birden fazla fotoğrafı görüntülemesine olanak tanıyan yeni bir özelliği de kullanıma sundu.

Başta belirtildiği gibi, Microsoft Fotoğraflar uygulaması temel özelliklerini koruyor, bu nedenle yeni sürümde mevcut olan tüm özellikleri bekleyebilirsiniz.

Genel olarak, Microsoft Fotoğraflar, tüm temel düzenleme özelliklerine sahip iyi bir resim görüntüleyici ve düzenleyicidir, ancak mevcut uygulamadaki sorun, düşük kaliteli bilgisayarlarda hatalı bir deneyime neden olan performans sorunları ile karşılaşılıyor.

Şu anda, Microsoft’un yerel resim görüntüleyici uygulaması için performans ve kararlılık iyileştirmeleri üzerinde çalışmalar yapıp yapmadığı bilinmiyor.