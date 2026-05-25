Teknoloji devlerinin donanım ve altyapı inşasına yönelmesiyle birlikte küresel pazarda yapay zeka yatırımları daha önce görülmemiş bir ivme yakaladı. Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan “Zeka Yapay, Yarış Gerçek” başlıklı dosyanın ilk verilerine göre, devasa veri merkezlerinden yarı iletken üretimine kadar birçok cephede yoğun bir harcama dönemi yaşanıyor. Şirketler arası rekabetin bu denli kızışması, ülkelerin üretim kapasitelerini ve küresel çaptaki rekabet güçlerini doğrudan yeniden şekillendiriyor. Peki dünya genelindeki bu donanım ve yazılım telaşı arasında yapay zeka yatırımları ülkelerin ekonomik kaderini nasıl çizecek?

Donanım ve enerji cephesinde yapay zeka yatırımları rekor kırıyor

Büyük teknoloji şirketlerinin öncülüğünde şekillenen yapay zeka yatırımları, özellikle çip tedariki ve enerji altyapısı gibi temel alanlarda milyarlarca dolarlık bir ekosistem yarattı. Nvidia, AMD, Microsoft, Google, Amazon ve Huawei gibi sektörün ana oyuncuları, yapay zeka modellerini eğitebilmek adına grafik işleme merkezlerine devasa bütçeler ayırıyor. Sadece 2025 yılı için öngörülen yatırım miktarının, bir önceki yıla kıyasla yüzde 127,5 oranında sıçrayarak 344,7 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Bu dramatik finansal büyümenin en büyük bölümü ise geçtiğimiz yıl içinde gerçekleşti. Yarı iletken üretimi ve enerji altyapısının yanı sıra, otonom sistemlerin hızla gelişmesi savunma sanayisi gibi kritik dikeyleri de doğrudan etkiliyor. Kaynakların bu teknolojiye kanalize edilmesi, ülkelerin hizmet ihracatını ve verimlilik artışını belirleyen en temel ekonomik unsurlardan biri haline geldi.

Sağlıktan savunmaya uzanan sektörel dönüşüm

Algoritmaların endüstriyel entegrasyonu sadece veri merkezleriyle sınırlı kalmıyor; temel üretim ve hizmet ağları da baştan aşağı yenileniyor. Tarım sektöründe uydu görüntüleri ve dron teknolojileriyle sulama, gübreleme ve hasat zamanlaması optimize edilirken, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki yıkıcı etkileri minimize edilmeye çalışılıyor. Ulaştırma tarafında akıllı yollar ve otonom araçlar rota optimizasyonu sağlarken, enerji endüstrisinde yenilenebilir kaynakların yönetimi algoritmalarla destekleniyor.

Diğer yandan sağlık ve savunma gibi stratejik alanlarda entegrasyon çok daha agresif ilerliyor. Uzaktan ameliyatlardan kişiselleştirilmiş ilaç geliştirmeye kadar genişleyen tıbbi otomasyon, hastanelerin operasyonel yükünü ciddi şekilde hafifletiyor. Savunma sanayisinde ise hedef tespiti, elektronik harp, görüntü işleme ve siber güvenlik yazılımları, son yıllardaki modern çatışma alanlarında karar destek sistemleri olarak aktif rol oynuyor. Bankacılık sektörü de kredi risk analizi ve dolandırıcılık tespiti için bu yapıyı şubesiz işlemlere entegre etmiş durumda.

Hukuki zemin: 150 yeni yasa ve regülasyon savaşı

Ekonomik fırsatların büyüklüğü, beraberinde telif hakları, kişisel mahremiyet ve veri güvenliği gibi devasa hukuki riskleri de getiriyor. Avrupa Birliği’nin katı kurallar içeren düzenlemesi, ABD’nin güvenlik odaklı politikaları ve Çin’in devlet merkezli kontrol mekanizması küresel çapta farklı yapay zeka regülasyonları ve standartları oluşturdu.

Kanun koyucuların teknolojiye yetişme çabası istatistiklere de net biçimde yansıyor. G20 ülkeleri genelinde 2016 yılına kadar bu alana dair hiçbir spesifik yasa bulunmazken, geçtiğimiz yılın sonu itibarıyla onaylanan yasa sayısı 150’ye ulaştı. Yasal düzenleme yarışında ABD 25 kanunla başı çekerken, onu 17 yasayla Güney Kore, 10’ar yasayla ise Fransa ve Japonya izliyor.

Türkiye’nin eylem planı ve güncellenen stratejisi

Küresel çaptaki bu donanım ve regülasyon yarışının Türkiye’deki yansımaları da hız kazanıyor. 2021-2025 yıllarını kapsayan mevcut Ulusal Yapay Zeka Stratejisi çerçevesinde bugüne kadar 6 öncelik ve 119 tedbir doğrultusunda çeşitli kamusal adımlar atıldı.

Şimdi ise ekosistemi büyütmek ve yerli teknoloji kapasitesini artırmak amacıyla strateji belgesi tamamen güncelleniyor. Geliştirilen Yeni Eylem Planı’nın, Kurban Bayramı’nın ardından kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Bu yeni çerçevenin, teknoloji geliştiricileri için yeni finansman mekanizmaları sunması ve yatırımların ivmelenmesini sağlaması hedefleniyor.

AI Act nedir?

Avrupa Birliği tarafından hazırlanan AI Act, yapay zeka sistemlerini taşıdıkları risk düzeyine göre sınıflandıran ve hukuki zemine bağlayan dünyanın ilk kapsamlı yasal çerçevesidir. Bu düzenleme, biyometrik izleme ve sosyal puanlama gibi uygulamaları yüksek riskli kabul edip kısıtlarken, dezenformasyon ve telif hakları konusunda model geliştiricilerine katı şeffaflık kuralları dayatır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka yatırımları ve Türkiye'nin güncellenen eylem planı, yerli ekosistemi küresel pazarda rekabetçi bir konuma taşıyabilir mi?