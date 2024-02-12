Microsoft’un son işletim sistemi Windows 11, büyük bir güncellemeyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Windows 11 24H2 sürümü olarak adlandırılan bu güncelleme, şirketin resmi belgelerinde yakın zamanda tespit edilmiş ve sonunda duyurulmuş oldu. Ancak değişikliklerin tamamı ve kesin tarihler hala bir sır niteliğinde.

Microsoft, 8 Ocak 2024’te Dev ve Canary Channels’da yayınlanan Windows 11 yapı 26052 sürüm notlarında bu önemli duyuruyu gerçekleştirdi. Artık 26XXX yapıları Ayarlar uygulamasında ve winver’da 24H2 sürümü olarak etiketlenecek. Windows Insider’lar da bu güncellemeyi Ayarlar > Sistem > Hakkında bölümünün altında görebilecekler.

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Bu duyuru, Windows 11’in bu yılın yıllık özellik güncellemesi olarak planlandığını gösteriyor. Ancak, bu sürümle birlikte yalnızca küçük değişiklikler beklenmiyor. Windows 11’in 24H2 sürümü, bir önceki güncellemelere kıyasla daha kapsamlı bir güncelleme olacak ve bir dizi yeni özellik ve iyileştirmeyi beraberinde getirecek.

Önümüzdeki ay yayınlanması beklenen “Moment 5” güncellemesi, bazı küçük değişiklikler getirecek olsa da, 24H2 sürümüyle karşılaştırıldığında oldukça sınırlı kalacak. Ancak söylentilere göre, Windows 12 gibi büyük değişikliklerin 2025 ve sonrasına ertelenebileceği belirtiliyor. Dolayısıyla, Windows 11’in önümüzdeki dönemde ana işletim sistemi olarak kalması bekleniyor.

Microsoft’un dahili Canary Channel’ındaki derleme sayılarında dikkate değer bir sıçrama olduğu da gözlerden kaçmadı. Ancak, 27XXX yapılarının genel kullanıma sunulması biraz zaman alabilir ve bu süreçte kullanıcılar, Windows 11’in geleceğine dair heyecan verici gelişmeleri beklemeye devam edecekler.