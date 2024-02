Microsoft Edge Android sürümü kullanıcıların dikkatini çekecek yeni bir özelliğe kavuşuyor. Gönüllerde taht kuran mobil tarayıcı, eklenti desteği ile kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirecek. Micosoft Edge Android uygulaması artık çok daha güçlü.

Android platformunda Chrome’un hakimiyetine rağmen, Microsoft Edge’in mobil sürümü, yeni eklenen özellikle dikkatleri üzerine çekiyor. X’teki (eski adıyla Twitter) Leopeva64 adlı bir kullanıcının paylaştığı bilgilere göre, Edge’in sürüm 123’ünün yayın öncesi yapılarında eklenti desteği test ediliyor. Bu özellik, beta aşamasında olmasına rağmen, Edge’in mobil sürümü için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Uzantı desteğinin etkinleştirilmesiyle, kullanıcılar Android için Firefox gibi eklentileri Edge’e yükleyebilecekler. Bu, Edge’in mobil tarayıcılar arasında uzantıları destekleyen seçkin bir grup tarayıcıya katılmasını sağlayacak. Kullanılabilir hale geldiğinde, uzantılar Edge’in taşma menüsünde görüntülenecek, böylece kullanıcılar istedikleri eklentilere kolayca erişebilecekler.

Ancak, bu özellik henüz tam olarak geliştirme aşamasında. Beta sürümünde ise sınırlı sayıda uzantı mevcut. “Extensions Beta” sayfasında, Dark Reader, uBlock Origin ve Global Speed olmak üzere üç eklenti bulunuyor. Bununla birlikte, Edge’in uzantı desteğinin ne zaman kararlı sürüme geleceği henüz net değil.

It will be possible to install extensions in Edge for Android!:https://t.co/18lG5nYyad pic.twitter.com/Sj744tPo6z

— Leopeva64 (@Leopeva64) January 31, 2024