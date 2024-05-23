Microsoft bu yılın ilk büyük Windows 11 güncellemesini indirime sunmaya başladı. Windows Insider programına kayıt olanlara şimdiden sunulan Windows 11 24H2 güncellemesi bir dizi yenilik ile geliyor. Sudo tarafında yapılan yenilikler, HDR duvar kağıdı ve oyunlar için yapılan geliştirmeleri şimdiden nasıl kullanabileceğinizi adım adım anlatıyoruz.

Windows 11 24H2 güncellemesi ile gelen yenilikler

Microsoft, Windows 11’in 24H2 sürümünü kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Bu yeni güncelleme, işletim sistemine birçok yenilik ve iyileştirme getiriyor. İşte Windows 11’in 24H2 güncellemesiyle birlikte gelen önemli özellikler ve iyileştirmeler:

Windows 11’in 24H2 sürümü, kullanıcıların daha canlı ve gerçekçi görüntüler elde etmesini sağlayacak HDR arka plan desteği ile geliyor. Bu özellik, özellikle yüksek dinamik aralık (HDR) destekli ekranlara sahip kullanıcılar için görsel deneyimi bir üst seviyeye taşıyor.

Güncelleme, enerji verimliliğini artırmak amacıyla çeşitli enerji tasarrufu özelliklerini de içeriyor. Bu sayede, kullanıcılar bilgisayarlarını daha uzun süre kullanabilecek ve enerji tüketimlerini azaltabilecekler.

Windows 11 24H2 güncellemesi, Windows için Sudo desteği sunarak geliştiricilere daha fazla esneklik sağlıyor. Ayrıca, Windows çekirdeğinde Rust programlama dilinin kullanılması, güvenlik ve performans iyileştirmeleri getiriyor.

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Yeni güncelleme ile birlikte, Wi-Fi 7 desteği de Windows 11’e ekleniyor. Bu, daha hızlı ve daha güvenilir kablosuz bağlantılar anlamına geliyor, böylece kullanıcılar internet deneyimlerini iyileştirebilecekler.

24H2 güncellemesi, ses netliğini artırmak için bir dizi iyileştirme içeriyor. Bu özellik, özellikle çevrimiçi toplantılar ve medya tüketimi sırasında ses kalitesini önemli ölçüde artıracak.

Windows 11’in yeni sürümü, görev çubuğundaki hızlı ayarlar açılır menüsünde kaydırılabilir bir görünüm sunarak kullanıcı deneyimini geliştiriyor. Ayrıca, Dosya Gezgini’nde (ZIP’in yanı sıra) 7-zip ve TAR arşivleri oluşturma yeteneği de ekleniyor. Bluetooth Düşük Enerjili Ses aygıtlarını bağlama konusundaki iyileştirmeler de dikkat çekiyor.

Windows 11’in bu sürümünde, Copilot deneyimi de geliştiriliyor. Copilot, görev çubuğuna sabitlenebilir bir uygulama olarak sunulacak ve bu sayede kullanıcılar pencereyi yeniden boyutlandırma, taşıma ve tutturma gibi geleneksel uygulama deneyimlerinden faydalanabilecekler. Bu özellik, kullanıcı geri bildirimlerine dayalı olarak optimize edildi.

Hafta başında duyurulan Recall gibi yeni AI özelliklerinin, Copilot+ PC gerektirdiğini ve bu güncellemeyi bugün yükledikten sonra hemen kullanılamayacağını belirtmek gerekiyor.

Windows 11 24H2 nasıl yüklenir?

Microsoft’un Windows Insider programına kayıt olarak Windows 11 24H2 güncellemesini yükleyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izleyin.

Adım: Ayarlar uygulamasını açın. Adım: Ayarlar uygulamasından Windows Update’e gidin. Adım: Windows Update bölümünde yer alan Windows Insider Programı seçeneğine tıklayın. Adım: Windows Insider Programı’na Katılın bölümünden “Başlayın” seçeneğine tıklayın.

Yukarıdaki işlemleri yapıp Windows Insider programına kayıt olduktan sonra PC’yi kapatıp açın. Sonrasında Ayarlar-Windows Update bölümüne gidin. Windows 11 24H2 güncellemesinin indirime hazır olduğunu göreceksiniz. İndirip yükleyin.

Bu güncellemenin beta aşamasında olduğunu ve bazı sorunlar ile gelebileceğini belirtelim. En sağlıklı çözüm için Windows 11 24H2 güncellemesinin resmi olarak yayınlanmasını beklemek olacak.