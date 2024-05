Microsoft, Build 2024 konferansından önce gerçekleştirdiği özel etkinlikle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Etkinlikte, Surface serisindeki yeni güncellemelerden, Lenovo, Asus, Dell ve diğer iş ortaklarıyla gerçekleştirilen iş birliklerine kadar birçok heyecan verici gelişme paylaşıldı. Microsoft, yapay zeka ve yeni bir Windows PC dönemiyle ilgili önemli duyurular yaparak teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Etkinliğin Detayları ve Yapay Zeka Vurgusu

Microsoft CEO’su Satya Nadella, etkinlikte yaptığı konuşmada, Microsoft’un “Yapay Zeka Dalgalanmasını PC’lere Getirmek” olarak adlandırdığı stratejiyi tanıttı. Bu strateji kapsamında Copilot Plus adlı yeni bir bilgisayar kategorisi duyuruldu. Copilot Plus cihazları, Qualcomm’un Arm tabanlı Snapdragon X Elite ve Plus işlemcileriyle donatılmış olup, ilerleyen zamanlarda Intel ve AMD işlemcileri de destekleyecek.

Bu yeni çipler, Windows 11’in gelişmiş AI özelliklerine güç sağlamak amacıyla tasarlanmış nöral işlem birimlerine (NPU’lar) sahip. Microsoft, bu yeni nesil Copilot Plus PC’lerin, Apple’ın M3 MacBook Air’inden yüzde 58 daha hızlı olduğunu iddia ediyor. Microsoft’un yeni Surface cihazlarına ek olarak, Lenovo, Dell, Acer, Asus ve HP gibi büyük üreticiler de bu yeni AI özelliklerini destekleyen Copilot Plus cihazlarını piyasaya sürüyor.

Copilot Plus PC’lerdeki Yenilikler ve Özellikler

Copilot Plus PC’lerde öne çıkan en önemli AI özelliklerinden biri olan Geri Çağırma, kullanıcıların cihazlarında yaptıkları her şeyi günlüğe kaydederek, etkileşimde bulundukları içerikleri aramalarına ve geri getirmelerine olanak tanıyor. Bu özellik, Discord gibi uygulamalarda yapılan konuşmalardan, üzerinde çalışılan belirli PowerPoint slaytlarına kadar her türlü içeriği kolayca bulmayı mümkün kılıyor.

İlginizi Çekebilir: Microsoft geçiş anahtarı desteği ile şifre hatırlamaya son

Ayrıca, Microsoft, Copilot’u Windows 11’in daha fazla alanına entegre ediyor. AI asistanı artık Ayarlar menüsünde önerilerde bulunabilir, Dosya Gezgini’nde dosyaları düzenleyebilir ve bildirimlere yanıtlar yazabilir hale geliyor. Copilot ayrıca, OpenAI’nin yeni GPT-4o modelini kullanarak, kullanıcıların ekranlarında gördüklerine göre soruları yanıtlayabiliyor.

Yeni Surface Cihazları ve Teknik Özellikler

Microsoft’un tanıttığı yeni Surface Pro, önceki model numaralarından farklı olarak, Intel Core Ultra işlemcisini Qualcomm’un Snapdragon X Elite ve Plus çipleriyle değiştiriyor. Bu değişim sayesinde yeni Surface Pro, önceki nesle göre yüzde 90’a kadar daha hızlı performans sunuyor. İlk kez bir OLED ekran paneli seçeneği sunan cihaz, 13 inç ekran boyutuyla geliyor ve 999,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Cihaz, mavi, bej, siyah ve platin renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Surface Pro, ayrıca takıldığında ya da çıkarıldığında çalışan yeni bir Surface Pro Flex Klavye ile uyumlu. Bu özellik, kullanıcıların cihazlarını daha esnek ve pratik bir şekilde kullanmalarını sağlıyor.

Microsoft, yeni Surface Laptop’u da tanıttı. AI’ya hazır Snapdragon X Elite ve Plus çipleriyle donatılan bu cihaz, daha ince çerçeveler ve dokunsal bir dokunmatik yüzey ile yenilenmiş bir tasarıma sahip. Microsoft, yeni Surface Laptop’un önceki nesle göre yüzde 80’den daha hızlı olduğunu ve 22 saate kadar yerel video oynatma süresi sunduğunu belirtiyor. Surface Laptop 6, 13,8 ve 15 inç ekran seçenekleriyle ve 999,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Cihaz, mavi, bej, siyah ve platin renk seçenekleriyle kullanıcılarla buluşacak.

Yazılım Ortaklıkları ve Uygulama Optimizasyonları

Microsoft, Copilot Plus PC’ler için yazılım uygulamalarını optimize etmek amacıyla Adobe gibi büyük şirketlerle ortaklık kuruyor. Bu iş birliği kapsamında, Adobe Photoshop, Lightroom, Firefly ve Express’in yerel Arm64 sürümleri bugün itibariyle Copilot Plus PC’lerde kullanılabilecek. Illustrator ve Premiere Pro ise bu yaz satışa sunulacak. Ayrıca, Copilot Plus PC’ler, DaVinci Resolve, CapCut, Cephable, LiquidText ve Djay Pro gibi popüler uygulamalardaki AI özelliklerinden de yararlanacak.