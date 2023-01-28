Microsoft, Windows 11 kullanıcılarını, Windows 11 21H2 sürümüne sahip bilgisayarların Windows 11 22H2’nin daha yeni bir sürümüne otomatik olarak güncellenmeye başladığı konusunda uyardı. Çünkü bu sürüme olan destek sona erecek. Hatırlayacağınız üzere yazılım devi geçen sonbaharda, Eylül 2022’de 22H2’nin bir versiyonu yayınlandı.

Ancak Windows 11 21H2 desteğinin hemen bitmeyeceğini belirtelim. Microsoft bunun için güncellemeleri 10 Ekim 2023‘e kadar yayınlamaya devam edecek. Ayrıca, kullanıcıların PC sistemlerinin en son işletim sistemi sürümüne otomatik olarak aktarımı çoktan başladı. Windows 11 sürüm 21H2 Home and Pro’ya sahip tüketici ve kurumsal bilgisayarlar güncellenecektir.

Konu ile ilgili açıklama yapan Microsoft; “Windows 11 sürüm 22H2’ye otomatik yükseltme, 21H2 sürümünü en uzun süre kullanan cihazlardan başlayarak kademeli olarak gerçekleşecektir. Her zaman olduğu gibi, cihazı yeniden başlatmak ve güncellemeyi tamamlamak için uygun bir zaman seçme fırsatına sahip olacaksınız.” ifadelerini kullandı.

Microsoft geliştiriciler ayrıca müşteri geri bildirimlerinin Windows 11 sürüm 22H2 ile olumlu bir deneyim gösterdiğini belirtiyor. Microsoft sisteminde yer alıyorsanız güncellemeleri yüklemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Aksi durumda güvenlik açıkları ile karşılaşabilirsiniz.

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Güncelleme yazılımlar için büyük önem taşıyor. Microsoft da bunu bildiğinden artık Windows 11 güncellemelerini olabildiğince sorunsuz bir şekilde sunuyor. Bu yüzden otomatik güncellemeleri açmanızı şiddetle öneriyoruz.