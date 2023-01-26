Microsoft‘un Edge için kullanıcıların iki sekmeyi yan yana karşılaştırmasına olanak tanıyan yeni bir bölünmüş ekran özelliğini test ediyor. The Verge’ün haberine göre, Leopeva64-2 adlı bir Reddit kullanıcısı tarafından keşfedilen özellik şu anda Microsoft Edge‘in beta, geliştirme ve canary sürümlerinde kullanılabiliyor.

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Özellik etkinleştirildiğinde, adres çubuğunun yanında yeni bir düğme belirecek ve kullanıcıların bir Edge penceresini yan yana iki ayrı sekmeye bölmesine izin verecek. Windows, sekmeyi ekranın sağına veya soluna sürükleyerek ve yerleşik Windows bölme görünümünü kullanarak sekmeleri yan yana karşılaştırmanıza zaten izin veriyor, ancak sekmeyi oraya kadar sürüklemediğiniz sürece bunu yapmak zahmetli.

Edge’deki bu yerleşik bölünmüş görünüm, sekmelerinizi yeniden düzenlemek veya yeni bir tarayıcı penceresi açmak zorunda kalmadan tek bir tıklamayla bunu kolaylaştırıyor.

Bu arada Microsoft, hem Windows 7 hem de Windows 8/8.1’de Edge web tarayıcısı için desteğini sonlandırdı. Şirket ayrıca her iki işletim sistemi için Microsoft Edge WebView2 desteğini de sona erdirdi. WebView2, web içeriğini uygulamalara yerleştirmek için kullanılan bir geliştirici kontrolüdür.

Microsoft Edge’in çift sekmeleri Windows, macOS ve Linux işletim sistemlerini çalıştıran bilgisayarlarda test ediyor. Ayrıca, Windows 7 ve Windows 8.1 için Chrome desteği de sona erdi ve artık kullanıcıların tarayıcıyı kullanmak için Windows 10 veya Windows 11’e yükseltmeleri gerekecek.