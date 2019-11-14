Güncelleme
Windows 10 kasım ayı güncellemesi çıktı!
Microsoft, Windows 10 ile birlikte güncellemeler kısmında farklı bir yol izlemeye başladı. Artık yeni işletim sistemi değil, büyük güncellemeler özellikleri beraberinde getirecek.
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Microsoft tarafından benimsenen yeni güncelleme metodu, büyük güncellemeler ile birlikte işletim sisteminizi en stabilize duruma getiriyor. Yeni bir işletim sistemi yerine büyük güncellemeler ile görünüm ve performans ayarları geliştirilirken Kasım 2019 büyük güncellemesi de bunlardan biri olma konumunda. Tüm Windows 10 bilgisayarlar için yayınlanan yeni büyük kasım güncellemesi şu anda indirilebilir durumda. Sistem performansını geliştirmeye odaklanmış bu büyük güncelleme ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırmak için bazı tasarım ve fonksiyon değişikliklerine de gidilmiş.
Sağ alt tarafta bulunan bildirim çubuğuna ayarlara erişme seçeneği eklenmesi ve artık başlat butonuna basmak zorunda kalmadan imleci üstüne sürükleyip kullanmak bu yeni güncellemenin başlıca değişikliklerinde sayılıyor. Dosya Gezgini üzerinde bulunan arama kısmı da bu değişenler arasında yerini alıyor. Eğer siz hala kasım güncellemesini yüklemediyseniz, “Ayarlar>Güncelleştirme ve Güvenlik>Windows Güncelleme” yolunu takip edebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Pocophone F1 için MIUI 11 beta güncellemesi yayınlandı
Android 10’un gelmesi ile birlikte Xiaomi tarafından geliştirlen MIUI 11 arayüz sürümü birçok telefona beta sürüm olarak gelmeye başladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Pocophone F1 modelinde de bu güncelleme gelmeye başladı.
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Xiaomi’nin fiyat performans cihazlarından biri olan Pocophone F1, MIUI 11 beta güncellemesini almaya başladı. İlk olarak beta kullanıcılarına sunulacak olan güncelleme, yeni arayüzün en kararlı sürümü olarak karşımıza çıkıyor. 11.0.5.0.PEJMIXM adlandırılan bu yeni güncelleme şu anda kararlı bir beta sürümü olarak kabul edilirken, Xiaomi tam sürümü birkaç hafta içinde yayınlayacağını duyurdu.
1,8 GB boyutunda olan bu sürüme OTA güncellemesini beklemeden ulaşmak istiyorsanız buradan indirip telefonunuza kurabilirsiniz. Ayrıca OTA güncellemesinin Ekim ayı güvenlik güncellemesi ile beraber geleceğini söylemekte fayda var.
Güncelleme
OnePlus 6 ve 6T için Android 10 Beta yayınlandı!
Son dönemde peş peşe yeni modeller duyuran akıllı telefon üreticisi OnePlus, eski modelleri için de güncelleme desteği sunmaya devam ediyor. OnePlus 6 ve 6T için bir süredir beklenen Android 10 Beta süreci, markadan yapılan açıklama ile resmen başladı.
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OnePlus 6 ve OnePlus 6T, Android 10 güncellemesine kavuştu!
OnePlus’ın geçtiğimiz hafta dağıtmaya başladığı Open Beta 1 güncellemesi, OnePlus 6 ve OnePlus 6T modellerini Android 10 Beta sürümüne kavuşturuyor. OTA üzerinden dağıtılan güncelleme; sistem arayüz tasarımı, performans yükseltmesi ve özelleştirmeler olarak 3 ana bölüme ayrılmış. Bu yeniliklerin yanı sıra OnePlus 7 Pro ile ortaya çıkan Fnatic Mode ve Game Space özellikleri de dikkat çekiyor. Fnatic Mode grafik optimizasyonu ile oyun performansını artırırken, Game Space ise tüm oyun ayarlarına tek çatı altından ulaşılabilmesini sağlıyor.
Android 10 Open Beta 1 güncellemesinin getirdiği yenilikler ise şu şekilde sıralanıyor;
Sistem
- OnePlus 6 serisi için Android 10 sürüm yükseltmesi
- Tamamen yeni UI tasarımı (OxygenOS 10.0)
- Gizlilik esaslı geliştirilmiş yeni konum izinleri
- Hızlı ayar menüsündeki simgelerin özelleştirilmesi
Özelleştirmeler
- Bir geri ekrana gitmek için kenarlardan içe doğru kaydırma hareketi eklendi.
- Son uygulamalar arasında hızlıca dolaşmak için sanal navigasyon tuşlarına kaydırma özelliği eklendi.
- Game Space özelliği ile oyun içi ayarlara tek yerden erişim imkanı sunuldu.
- Ambient Display özelliğine akıllı bilgilendirme seçeneği eklendi.
- Spam mesaj özelliği, artık önceden belirlenen anahtar kelimelere göre çalışıyor.
OnePlus, Android 10 güncelleme takvimine OnePlus 5 ve 5T modeli ile devam edecek. Bu iki modelin de Open Beta 1 güncellemesini yıl sonuna kadar alması bekleniyor.
Güncelleme
Huawei Mate 20 Pro, Android 10 almaya başladı!
Google servislerinden yoksun olan Huawei Mate 30 serisinin karmaşık durumu devam ederken, Çinli marka güncelleme programına tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Huawei Mate 20 Pro, merakla beklenen Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesi almaya başladı.
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Huawei Mate 20 Pro için Android 10 güncellemesi dağıtılmaya başladı!
4.42 GB boyutundaki EMUI 10.0.0.136 güncellemesi, Huawei Mate 20 Pro modelini Android 10 sürümüne kavuşturuyor. Sürüm güncellemesi haricinde Eylül 2019 güvenlik yaması da paketin içerisinde yer aldığı için güncellemenin boyutu bir hayli büyük olmuş. Mate 20 Pro için yayınlanan Android 10 güncellemesi, EMUI 10 ile birlikte telefona bir çok yeni özellik kazandırıyor. Yenilenen ayarlar menüsü, kamera yazılımında bazı değişiklikler, yeni bildirim barı ve performans iyileştirmeleri güncelleme detaylarında dikkat çekiyor. Ayrıca EMUI 10 kapsamındaki yeni fonksiyonlar da kullanıcılara sunuluyor.
Cihazlara gönderilmeye başlanan Android 10 güncellemesi, ilk etapta Hollanda’da satışa sunulan Mate 20 Pro sahipleri tarafından yüklenebiliyor. Güncelleme aşamalar halinde aktifleştirildiği için çok kısa bir süre içerisinde Türkiye’de de yayınlanmasını bekliyoruz.
Geçtiğimiz yıl duyurulan Huawei Mate 20 Pro’nun başlıca teknik özellikleri arasında 6.39 inç boyutunda Quad HD+ AMOLED ekran, HiSilicon Kirin 980 işlemci, 6 GB RAM, 128 GB depolama, 40+20+8 megapiksel üçlü arka kamera, 24 megapiksel ön kamera ve 4.200 mAh batarya yer alıyor. Son olarak Huawei Mate 30 Pro’da Google servisleri olmadığı düşünülürse Mate 20 Pro’nun başarılı satış grafiğinin bir süre daha devam edebileceğini belirtelim.