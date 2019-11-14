Windows 10 kasım ayı güncellemesi çıktı!

Microsoft, Windows 10 ile birlikte güncellemeler kısmında farklı bir yol izlemeye başladı. Artık yeni işletim sistemi değil, büyük güncellemeler özellikleri beraberinde getirecek.

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Microsoft tarafından benimsenen yeni güncelleme metodu, büyük güncellemeler ile birlikte işletim sisteminizi en stabilize duruma getiriyor. Yeni bir işletim sistemi yerine büyük güncellemeler ile görünüm ve performans ayarları geliştirilirken Kasım 2019 büyük güncellemesi de bunlardan biri olma konumunda. Tüm Windows 10 bilgisayarlar için yayınlanan yeni büyük kasım güncellemesi şu anda indirilebilir durumda. Sistem performansını geliştirmeye odaklanmış bu büyük güncelleme ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırmak için bazı tasarım ve fonksiyon değişikliklerine de gidilmiş.

Sağ alt tarafta bulunan bildirim çubuğuna ayarlara erişme seçeneği eklenmesi ve artık başlat butonuna basmak zorunda kalmadan imleci üstüne sürükleyip kullanmak bu yeni güncellemenin başlıca değişikliklerinde sayılıyor. Dosya Gezgini üzerinde bulunan arama kısmı da bu değişenler arasında yerini alıyor. Eğer siz hala kasım güncellemesini yüklemediyseniz, “Ayarlar>Güncelleştirme ve Güvenlik>Windows Güncelleme” yolunu takip edebilirsiniz.