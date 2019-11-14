Motorola Razr tanıtıldı! Katlanabilir ekran, şık tasarım

Motorola, 2000’li yılların popüler cep telefonu Razr‘ın en yeni versiyonunu katlanabilir olarak tanıttı. Uzun zamandır beklenen katlanabilir telefon Razr, 6,2 inçlik bir ekranla bizlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Motoro Razr: 1,499 dolar!

Motorola Razr, 6,2 inç boyutunda pOLED bir ekrana sahip olurken, bu ekranın görüntü formatı sinematik olarak ayarlanmış ve oranı ise 21:9. Cihaz çift ekrana sahip olduğu için arka tarafında bulunan ikinci ekran gOLED teknoloji ile üretilmiş ve 2,7 inç boyuta sahip. Bu ikinci ekranın ise çözünürlüğü 800X600 piksel olarak belirlenmiş. Bu ekranın görüntü formatı ise 4:3 oranına sahip. Ön tarafta bulunan ekran sayesinde cihazı katladığımız da, ana kamera ile selfie çekebilirken ana kameranın bize sağlamış olduğu tüm imkanları kullanabiliyoruz.

Motorola Razr, 2510 mAh batarya kapasitesi ile 18W hızlı şarjı destekliyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan cihaz, Android 9 Pie sürümü yüklü olarak satışa sunulacak. Cihazın gövdesi, suya ve toza karşı dayanıklı nano teknoloji ile kaplı olarak geliyor. Ayrıca cihazda bulunan dayanıklı menteşeler, maksimum boyutta katlanabilme imkanını bizlere sunuyorken, dayanıklılık kısmında da bizleri üzmeyecek gibi görünüyor.

Motorola Razr‘da iki adet kamera bulunuyor. Ana kamera olarak 16 MP çözünürlüğe sahip, ön taraftaki çentik kısmında kullanılan kamera ise 5 MP çözünürlüğe sahip olarak karşımıza çıkıyor. Ana kamerada elektronik imaj sabitleyici kullanılırken, ön kamerada böyle bir özellik bulunmuyor. Ön tarafta bulunan kamera F/2,0 diyafram açıklığı, 1.12 mikron piksel boyutuna sahip olarak konumlandırılmış durumda. Ayrıca 205 gram ağırlığa sahip olan cihaz katlandığında 14 mm kalınlığa kadar ulaşabiliyor.

Bu ilgi çekici katlanabilir telefona sahip olmak istiyorsanız, 1,499 dolar gibi bir parayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Motorola Razr, ilk etapta Amerika ve bazı Latin Amerika ülkelerinde satışa çıkacak lakin kısa zamanda bazı Avrupa ülkelerinde de bu telefonu görebileceğiz. Türkiye’de Motorola telefonların satılmadığını düşündüğümüzde bu telefonun ülkemize gelmesi pek yakın değil.