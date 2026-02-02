Milyonlarca kullanıcının Premium abonelik almadan bu servisin en popüler özelliklerinden birini kullanmasını sağlayan bir dönem sona eriyor. Google’ın sahibi olduğu video devi, mobil tarayıcılar üzerinden videoların arka planda oynatılmasına izin veren yöntemi engellemeye başladı. Bu gelişme, özellikle platformu bir müzik çalar gibi kullanan ücretsiz kullanıcıları doğrudan etkiliyor. Peki YouTube bu hamlesiyle tam olarak neyi amaçlıyor?

YouTube, Premium özelliklerini koruma altına alıyor

Gelen son raporlar ve şirketin yaptığı doğrulama ile birlikte, artık YouTube mobil web sitesi üzerinden arka planda video oynatma işlevi ücretsiz kullanıcılar için çalışmıyor. Samsung Internet, Brave, Vivaldi ve Edge gibi popüler tarayıcılarda kullanıcılar, tarayıcıyı kapattıklarında veya başka bir uygulamaya geçtiklerinde videonun otomatik olarak durdurulduğunu fark etti. Bu değişikliğin temel amacı, kullanıcıları en önemli avantajlarından biri arka planda oynatma olan ücretli YouTube Premium aboneliğine teşvik etmek.

Şirket, bu özelliği her zaman ücretli aboneliğin bir parçası olarak konumlandırdı. Ancak mobil tarayıcıların masaüstü modları veya bazı özel ayarları sayesinde kullanıcılar bu kısıtlamayı aşabiliyordu. Google, bu “açığı” kapatarak platformun gelir modelini daha sıkı bir şekilde uygulama kararı almış görünüyor. Bu durum, YouTube platformunun son dönemde reklam engelleyicilere karşı başlattığı mücadeleyle de paralellik gösteriyor.

Kullanıcılar için alternatifler neler?

Bu engelleme sonrasında kullanıcıların önünde birkaç seçenek kalıyor. İlk ve en bariz olanı, reklamsız izleme, video indirme ve YouTube Music gibi ek avantajlar sunan Premium aboneliğine geçmek. Bu, platformun sunduğu tüm özelliklerden kesintisiz yararlanmanın resmi ve en sorunsuz yolu olarak öne çıkıyor. Diğer bir seçenek ise videoları sadece YouTube uygulaması açıkken ve ekranda izlemeye devam etmek.

Bazı kullanıcılar üçüncü parti uygulamalara yönelebilse de bu tür çözümler genellikle Google’ın hizmet şartlarını ihlal ediyor ve güvenlik riskleri barındırabiliyor. Dolayısıyla, arka planda müzik dinlemek veya bir içeriği sadece ses olarak takip etmek isteyen kullanıcılar için en güvenilir yol, artık ücretli aboneliğe geçmekten geçiyor. Bu strateji, YouTube için önemli bir gelir kapısı olan abonelik sistemini güçlendirmeyi hedefliyor.

İlginizi Çekebilir: Samsung’un üçe katlanan telefonu resmen duyuruldu! Galaxy Z TriFold fiyatı ne kadar?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? YouTube’un bu yeni politikasını doğru buluyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!