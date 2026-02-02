Türkiye’nin savunma ve havacılık alanındaki öncü şirketlerinden Baykar, 2025 yılında da SİHA ihracatında dünya lideri olmayı başardı. Şirket, elde ettiği milyarlarca dolarlık gelirle hem kendi rekorunu kırdı hem de Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladı. Peki, bu istikrarlı başarının arkasında Baykar hangi stratejileri izliyor?

Baykar ihracat rakamlarıyla zirveyi bırakmıyor

Yapılan açıklamalara göre Baykar, 2025 yılında tam 2,2 milyar dolarlık SİHA ihracatı gerçekleştirerek bu alandaki küresel liderliğini üst üste üçüncü kez tescilledi. Bu rakam, şirketin bir önceki yıla göre ihracat gelirlerini önemli ölçüde artırdığını gösteriyor ve kendi rekorunu yenilemesi anlamına geliyor.

Şirketin başarısı sadece ihracatla sınırlı kalmıyor. 2025 yılındaki toplam gelirlerinin yüzde 88’ini yurt dışı satışlardan elde eden Baykar, global pazardaki gücünü bir kez daha kanıtladı. Şirketin toplam geliri ise 2,5 milyar dolar seviyesine yaklaşarak önemli bir mali başarıya ulaştı.

Yıllara yayılan istikrarlı büyüme

Şirketin başarısı sadece 2025 yılıyla sınırlı değil. 2023 ve 2024 yıllarında da 1,8 milyar dolarlık ihracat rakamlarına ulaşan teknoloji devi, gelirlerinin yüzde 90’a yakın bir kısmını yurt dışından sağlamıştı. Bu veriler, şirketin sürdürülebilir bir büyüme trendi yakaladığını ortaya koyuyor.

2003 yılında insansız hava aracı Ar-Ge çalışmalarına başlayan şirket, o günden bu yana elde ettiği toplam gelirin yüzde 83’ünü ihracat pazarlarından kazandı. Bu durum, markanın doğuşundan itibaren küresel bir vizyonla hareket ettiğinin en net göstergesi olarak öne çıkıyor.

Bayraktar TB2 ve AKINCI dünyaya yayılıyor

Savunma Sanayii Başkanlığı verilerine göre Baykar, genel savunma sanayii ihracatçıları arasında ikinci sırada yer alırken, insansız hava araçları özelinde ise rakiplerine karşı açık ara bir üstünlüğe sahip. Şirket, 2023’te sektör ihracatının üçte birini, 2024’te ise dörtte birini tek başına gerçekleştirdi.

Bu başarının merkezinde ise şirketin amiral gemisi ürünleri yer alıyor. Bugüne kadar dünyaca ünlü Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 16 ülkeyle anlaşma imzalandı. Toplamda 37 farklı ülkeye ihracat yapan şirket, Türk mühendisliğinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

Bu geniş ihracat ağı, Baykar‘ın sadece bir ürün satıcısı değil, aynı zamanda teknoloji alanında güvenilir ve stratejik bir ortak olarak görüldüğünü de gösteriyor. Şirketin bu başarısı, Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerlileşme ve millileşme hamlelerinin de somut bir meyvesi olarak kabul ediliyor.

İlginizi Çekebilir: Milli muharip uçak KAAN için yeni tarih verildi! Teslimatlar ne zaman başlayacak?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Baykar’ın küresel pazardaki bu başarısını neye bağlıyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!