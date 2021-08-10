Uygulama
Discord Nitro, 3 aylık YouTube Premium aboneliği hediye ediyor!
Discord, ücretli abonelik hizmeti olan Discord Nitro‘ya üye olanlara, 3 ay ücretsiz YouTube Premium hediye ediyor. İşte haberin detayları.
Dönemin popüler iletişim uygulamalarından olan Discord şu anda oyuncuların göz bebeği niteliğinde. Ücretsiz kullanım sunması nedeniyle tüm oyuncuları bünyesinde toplayabilen Discord, tabiki farklı özellikler sunan bir ücretli abonelik hizmeti de sunuyor. Discord Nitro adındaki bu hizmet, şimdi 3 aylık YouTube Premium aboneliği hediye ediyor.
Discord ve YouTube arasında başlayan bir işbirliği ile, Discord Nitro‘ya üye olanlar kaçırılmayacak bir hediye kazanıyor. 9 Ağustos – 30 Ekim 2021 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya dahilinde, Discord Nitro‘ya üye olanlar 3 ay boyunca YouTube Premium’u ücretsiz kullanacak. Peki Discord Nitro nedir? YouTube Premium nedir? Kampanyaya nasıl katılırız? Gelin tüm bu detaylara göz atalım.
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Discord Nitro, 3 aylık YouTube Premium üyeliği hediye ediyor!
Discord başlattığı bir kampanya ile Discord Nitro‘ya yeni katılanlara 3 aylık YouTube Premium üyeliği hediye ediyor. 9 Ağustos 2021 ile 30 Ekim 2021 tarihleri arasında geçerli olan kampanya dahilinde Discord Nitro‘ya üye olanlar 3 ay boyunca YouTube Premium kullanabilecek. 9,99 Dolar fiyat etiketine sahip olan Discord Nitro, sadece bu tarihler arasında üye olanlara ücretsiz 3 aylık YouTube Premium üyeliği hediye edecek. Peki Discord Nitro Nedir? Gelin bakalım.
Dicord Nitro nedir?
Discord’un Discord deneyiminizi geliştirmeniz amacıyla oluşturduğu bu hizmet, daha büyük dosyalar yüklemenize, daha çok emojiye sahip olmanıza olanak sağlıyor. Öte yandan en sevdiğiniz sunucularda daha öne çıkmanıza olanak sağlayan Discord Nitro, sunucu yükseltmesi gibi özellikler de sunuyor. Yani tam da Discord’un dediği gibi Discord Nitro daha özel ve gelişmiş bir Discord deneyimi sunmanızı sağlıyor.
YouTube Premium nedir?
YouTube Premium ise aynı şekilde standart bir YouTube kullanıcısından daha farklı olmanızı sağlıyor. YouTube Premium‘un ilk artısı reklamlara takılmadan video izlemenizi sağlıyor. Ayrıca YouTube’daki videoları ücretsiz şekilde cihazınıza indirebiliyor ve internetsiz şekilde izleyebiliyorsunuz. Dahası YouTube Music tarafında da aynı şekilde kullanım sağlayabiliyorsunuz.
Discord Nitro’ya nasıl üye olunur?
Discord Nitro aboneliğinizi başlatmak için ilk olarak buraya tıklayarak Discord’un resmi internet sitesine gitmeniz gerekiyor. Ardından alt kısımda bulunan aylık veya yıllık abonelik seçiminizi yapıp Discord hesabınıza giriyorsunuz. Ve gerekli adımları takip ederek Discord Nitro aboneliğinizi başlatıyorsunuz.
Discord Nitro’dan YouTube Premium hediyesi nasıl alınır?
Discord Nitro‘ya üye olduktan sonra hediyenizi almak için ilk olarak Discord’dan “Kullanıcı ayarları” sekmesine giriyorsunuz. Ardından alt kısımda bulunan “Hediye Envanteri” sekmesine giriyorsunuz ve karşınıza YouTube Premium (3 aylık) adında hediyeniz çıkıyor. Burada sağda bulunan “Kodu Göster” butonuna basarak YouTube Premium hediye kodunuzu alıyorsunuz.
Daha sonra YouTube’a giriş yapıyorsunuz. Ardından YouTube’da bulunan aktifleştirme sekmesine girerek kodunuzu kullanıyorsunuz.
Genel olarak baktığımızda Discord’un gerçekleştirdiği bu kampanya gerçekten dikkat çekici. Ancak ülkemizdeki kur farkları nedeniyle Discord Nitro aboneliği pek kullanılmıyor. Bakalım Discord’un yaptığı bu YouTube kampanyası Discord Nitro kullanıcılarının sayısını artıracak mı.
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Genel
Telegram görüntülü aramaları artık 1000 izleyiciye çıkabilecek!
Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, duyurduğu son güncelleme ile önemli özellikler getirmeye hazırlanıyor. Yeni gelecek olan güncellemenin öne çıkan özelliği ile Telegram’da yapılan görüntülü görüşmelere 1000 izleyiciye kadar çıkılabilecek. “Görüntülü Grup Aramaları 2.0” olarak tanıtılan özellik ile 30 kişi aynı anda ses ve görüntü paylaşımı yapabilecek iken 1000 kişi de izleyici olarak görüşmeye katılabilecek. Hatırı sayılır izleyici sayısına sahip olacak Telegram‘dan da konuyla ilgili;
“Artık 1000 kişi çevrimiçi derslerden canlı rap savaşlarına kadar her şeyi izleyebilir.”
Şeklinde bir açıklama geldi.
Aynı güncelleme ile görüntülü mesajlar da seviye atlıyor ve çok daha yüksek çözünürlüklerde kayıt edilmeye ve basıldığında geniş görünümde izlenmeye imkan tanıyor. Güncelleme notlarında paylaşıldığına göre bir görüntülü mesaj kaydedilirken cihazdan gelen ses kesilmeyecek ve Telegram’dan yapılan duyuruya göre bu sayede favori şarkılarınıza eşlik etmek veya podcast’inizi duraklatmadan yanıt vermek mümkün olacak. Ayrıca arka kamera ile görüntülü mesaj çekilirken görüntünün yakınlaştırılabileceği de belirtiliyor.
Güncelleme notlarında bahsedilen diğer özelliklere göre de Telegram içerisindeki medya oynatıcı artık 0.5x, 1.5x ve 2x oynatma hızlarını destekleyecek. Bununla birlikte paylaşılan video linklerine zaman damgası koyulabileceği ve bu sayede videonun doğrudan istenilen saniyeden başlayacağı, birebir görüntülü aramalarda ekran paylaşımı yapılabileceği ve cihaz sesinin karşı tarafa iletilebileceği, herhangi bir sohbetteki mesajların ayarlanan süreye göre 1 gün, 1 hafta ve artık 1 ay sonra da kendisini otomatik olarak silebileceği, medya düzenleyicide fotoğraf ve videoların metinler ve çıkartmalar ile süslenmesiyle birlikte genişliği ayarlanabilir fırça ile daha hassas çizimler yapılabileceği, şifre kilitleme arayüzlerinde kullanılan hareketli arka planların oynamaya devam edeceği, yeni bir parola sıfırlama yöntemi ile IOS cihazlar için uygulama içi kamera özelliği gibi bir çok özellik de bu güncelleme ile sunulacak. IOS cihazlara gelecek olan diğer özellikler gibi bu güncelleme ile yayımlanacak tüm özellikleri resmi Telegram blog sayfasından öğrenebilirsiniz.
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Genel
İnstagram Hesap Silme Nasıl Yapılır? (2021)
İnstagram hesap silme ve kapatma işlemleri nasıl yapılır? Instagram hesabımızı nasıl silebiliriz? İşte sizler için İnstagram hesap silme ve kapatma rehberi.
Sosyal medyanın epey yaygın olduğu bu dönemde bazı kişiler hesaplarını dondurma veya silme düşüncesine kapılıyor. Uygulamaları kullanmaktan sıkılan ya da yeni hesap açmak isteyen kullanıcılar hesaplarını nasıl sileceklerini bilmiyorlar. Bu yazımızda İnstagram hesap silme işlemi nasıl yapılır göstereceğiz. İşte tüm detaylarıyla Instagram hesap silme işlemi.
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Instagram hesabı nasıl silinir?
Instagram hesabı silmek hemen hemen herkesin ihtiyaç duyabileceği bir işlem. Ancak Instagram uygulaması üzerinde böyle bir sekme gözükmüyor. Instagram hesap silme işlemi için farklı bir web sayfası kullanıyor. Bu yazımızda sizlere o sayfa vasıtasıyla İnstagram hesap silme işlemi nasıl yapılır göstereceğiz.
1.Adım : Instagram hesap silme sayfasına gidin!
İlk olarak aşağıya bağlantısını bıraktığımız sayfaya giriş yapıyorsunuz. Burada ilk olarak sizden silmek istediğiniz hesaba giriş yapmanız isteniyor. Sayfaya girdiğinizde silmek istediğiniz hesabın kullanıcı adını ve şifresini girerek siteye giriş yapıyorsunuz.
İlgili sayfa : https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/
2.Adım : Silmek istediğiniz hesaba giriş yapın ve hesabınızı silme nedeninizi seçin!
Giriş yaptıktan sonra tıpkı aşağıdaki gibi bir ekran sizleri karşılayacak. Burada hesabınızı neden silmek istediğinizi seçiyorsunuz. Ya da “başka bir şey” seçeneğini seçerek açıklama yapmadan devam ediyorsunuz.
3.Adım : Hesabınızın şifresini tekrar girin ve hesabınızı silin!
Hesabınızı silme nedeninizi seçtikten sonra ilgili sayfa hemen aynı ekranda açılmış oluyor. Örneğin biz “Çok zamanımı alıyor” seçeneğini seçtik ve aşağıdaki ekran karşımıza çıktı.
Bu adımdan sonra silmek istediğiniz hesabınızın şifresini “Şifreni tekrar gir” kısmına giriyorsunuz. Ardından “…’yi sil” ismindeki butona tıklayarak hesabınızı silme işlemini başlatabilirsiniz.
Hesabım hemen silinir mi? Hesap silme işlemini iptal edebilir miyim?
Herkesin aklına takılan sorular arasında “Hesabım hemen silinir mi?” sorusu başlıca yer alıyor. Aslında Instagram hesap silme işlemini başlatırken sizlere konu ile ilgili açıklama yapıyor. Instagram hesabınızı silme işlemini başlattığınızda ilk adımda hesabınız askıya alınıyor. Yani kimse tarafından görünmüyor.
Ancak daha sonra hesabınızı kullanmak isterseniz, sildiğiniz hesabı geri açabiliyorsunuz. Yanlızca Instagram’ın size verdiği tarihi geçmemeniz gerek. Hesabınızı sildikten sonraki 30 gün boyunca hesabınız askıda kalıyor. Bu süre içerisinde hesabınıza uygulama üzerinden aynı kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparsanız hesap silme işleminiz iptal ediliyor. Ancak belirtilen süreyi geçerseniz hesabınız kalıcı olarak siliniyor.
Bu yazımızda sizlere İnstagram hesap silme işlemlerini detaylı olarak gösterdik. Hesabınızı silmek için Instagram‘ın sayfasına gidip 3 adımda kolayca hesabınızı silebilirsiniz. Ancak hesabınızın silinmesini istemiyorsanız size belirtilen süre içerisinde hesabınıza giriş yapmayı unutmayın. Instagram hesap silme rehberimiz ile ilgili sorunuz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.
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