Türkiye otomotiv pazarında elektrifikasyon süreci hızla devam ederken, 2026 yılının ilk ayına ait satış verileri büyük bir sürprizi ortaya koydu. Uzun süredir pazarın lideri olan Togg, yerini Çinli teknoloji ve otomotiv devi BYD’ye kaptırdı. Açıklanan rakamlar, markalar arasındaki rekabetin ne kadar çetin geçtiğini gözler önüne seriyor. Peki, tüketiciler en çok hangi elektrikli otomobil modellerini tercih ediyor?

Ocak 2026 elektrikli otomobil satışlarında BYD liderliği

Ocak ayında Türkiye’de toplam 11.158 adet tam elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Bu rakam, toplam otomobil satışlarının yüzde 18,28’ini oluşturarak elektrikli modellere olan ilginin ne denli arttığını kanıtlıyor. Listenin zirvesinde ise adeta bir fırtına gibi esen BYD Türkiye yer alıyor. Markanın özellikle Atto 2 ve Sealion 7 modelleriyle yakaladığı başarı, onu ayın en çok satan markası yaptı.

Bu başarının arkasındaki en büyük etken, hiç şüphesiz fiyat-performans dengesi. Türkiye’deki yüksek vergiler, tüketicileri daha ulaşılabilir ancak teknolojik olarak dolu modellere yönlendiriyor. Çinli üreticiler, tam da bu noktada sundukları rekabetçi fiyatlar ve zengin donanım paketleriyle öne çıkıyor. BYD’nin bu stratejisi, ocak ayında meyvelerini vermiş gibi görünüyor.

Yerli gururumuz Togg ise zirveyi kaptırmasına rağmen güçlü performansını sürdürüyor. T10X ve yeni sedan modeli T10F ile listede üçüncü ve dördüncü sıraları alan Togg, toplamda 2.029 adetlik satışla marka sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Özellikle Togg satışları, yerli üretime olan talebin canlılığını koruduğunu gösteriyor.

İşte Ocak 2026’da en çok satan 10 elektrikli otomobil

Açıklanan verilere göre, podyumun ilk iki basamağında BYD modelleri bulunuyor. Tesla’nın bir zamanlar pazarın hakimi olan Model Y’sinin sekizinci sıraya gerilemesi ise rekabetin ne kadar kızıştığının bir başka kanıtı. İşte tam liste:

BYD Atto 2 – 1.382 adet BYD Sealion 7 – 1.217 adet Togg T10X – 1.090 adet Togg T10F – 939 adet KGM Torres – 910 adet BYD Seal U – 596 adet Volvo EX30 – 587 adet Tesla Model Y – 490 adet MINI Countryman – 324 adet BYD Seal – 283 adet

Marka bazında yapılan sıralamada ise BYD, 3.864 adetlik satışla en yakın rakibi Togg’a belirgin bir fark atmış durumda. Bu durum, Çinli markaların Türkiye elektrikli otomobil pazarındaki hakimiyetini artırarak devam ettireceğinin sinyallerini veriyor. Avrupalı ve diğer markaların bu yeni rekabet ortamına nasıl adapte olacağı ise merak konusu.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çinli markaların yükselişi hakkında görüşleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!