Hardware Plus’ta DXOMARK serisiXiaomi 17 Pro Max ile devam ediyor. Xiaomi markasının tepe modellerinden biri lan Xiaomi 17 Pro Max kamera özellikleri ve performansı noktasındaki en yeni telefonu nihayet DXOMARK tarafından test edildi.

Xiaomi amiral gemisi ürünlerini çıkarmaya son hız devam ediyor. En son amiral gemisi telefonu Xiaomi 17 Pro Max kamera anlamında dolu dolu bir telefon. 50 MP ana kamerası ve 50 MP periskop telefoto kamerasının olması ve daha birçok özelliğiyle şuanda dünyanın en iyi kamerasına sahip olan telefonlar arasında yer alıyor.

Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.

DXOMARK kamera testine göz atmak için; https://www.dxomark.com/xiaomi-17-pro-max-camera-test/

