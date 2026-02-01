Samsung’un merakla beklenen Galaxy Unpacked etkinliğine bir aydan az bir süre kala, sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Bugün ise amiral gemisi modelin en kapsamlı sızıntılarından biri gündeme geldi ve cihazın neredeyse tüm teknik özellikleri ortaya çıktı. Peki, yeni Galaxy S26 Ultra kullanıcılara neler sunacak?

Galaxy S26 Ultra tasarımı ve özellikleri

AndroidHeadlines tarafından paylaşılan bilgilere göre, Galaxy S26 Ultra modeli, bir önceki nesle oldukça benzer fiziksel boyutlarla gelecek. Cihazın 163.6 x 78.1 x 7.9mm ölçülerinde ve 214 gram ağırlığında olacağı iddia ediliyor. Bu değerler, S25 Ultra’nın 162.8 x 77.6 x 8.2 mm’lik profili ve 218 gramlık ağırlığıyla neredeyse aynı. Sızdırılan yeni görseller, Samsung S26 Ultra modelinin Kobalt Menekşesi ve Siyah renk seçeneklerini de gözler önüne seriyor.

Cihazın ön yüzünde 6.9 inç boyutunda, QHD+ çözünürlüğe sahip Dinamik AMOLED bir ekran yer alacağı belirtiliyor. 1-120Hz arası değişken yenileme hızı sunacak bu panel, aynı zamanda “Privacy Display” adı verilen yeni bir teknolojiye ev sahipliği yapacak. Bu özellik, ekrana yan açılardan bakıldığında görünürlüğü kısıtlayarak gizliliği artırmayı hedefliyor. Ekran üzerinde ayrıca 12 MP’lik bir selfie kamerası ve S Pen desteği de bulunacak.

Kamera tarafında önemli geliştirmeler var

Kamera kurulumu, Galaxy S26 Ultra modelinin en iddialı olduğu alanlardan biri olmaya devam ediyor. Ana kamera görevini, f/1.4 gibi oldukça geniş bir diyafram açıklığına sahip, daha iyi ışık toplama yeteneği sunan 200 MP’lik ISOCELL HP2 sensörünün üstleneceği söyleniyor. Bu sensöre 50 MP’lik ultra geniş açı (Samsung JN3), 50 MP’lik periskop telefoto (IMX854) ve 12 MP’lik telefoto (Samsung S5K3LD) lensler eşlik edecek.

Donanım tarafında ise beklendiği gibi Qualcomm’un en yeni yonga seti Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanılacak. Önceki serilerde olduğu gibi bu işlemcinin de “for Galaxy” yani Galaxy serisine özel optimize edilmiş bir versiyon olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Depolama seçenekleri ise 256 GB’tan başlayıp 1 TB’a kadar uzanacak.

Pil kapasitesinde büyük bir değişiklik bekleyenleri üzecek bir haber var. Sızıntılara göre Galaxy S26 Ultra, 5.000 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alacak. Ancak şarj hızı tarafında nihayet bir artış yaşanabilir. Daha önceki bilgiler, Samsung’un 45W hızından 60W’a geçiş yapmaya hazırlandığını ortaya koymuştu.

Samsung’un yeni Galaxy S26 Ultra ve serinin diğer üyelerini 25 Şubat’ta tanıtması bekleniyor. Ön siparişlerin 5 Mart’ta, genel satışların ise 11 Mart’ta başlayacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

