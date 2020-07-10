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Wi-Fi’ın su altı versiyonu olacak olan Aqua-Fi üzerinde yapılan denemeler başarılı oldu!
Teknoloji tarihinde, Tesla tarafından uzaya gönderilen astronotlardan tutun birçok teknolojinin lansmanına kadar birçok önemli olaya; bu olaylar nerede yaşanıyor olursa olsun, internet sayesinde kendi gözlerimizle şahit olabilme fırsatı yakaladık. Ve elimizin altında internet mevcut olduğu sürece, bu gibi anlara, eş zamanlı olarak şahit olmaya da devam edebileceğiz gibi gözüküyor. İnsanlık olarak, hava ve uzay boşluğu da dahil olmak üzere, interneti hemen hemen her yerde kullanabiliyoruz. Yalnız, insanlık olarak internet bağlantısı sağlayamadığımız bir yer hala mevcut! Derin denizler! Bilim insanları, Aqua-Fi adını verdikleri bir teknoloji ile bu sorunu çözebilmeyi ve derin denizlerde de internet bağlantısını mümkün kılabilmeyi umuyorlar.
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Uzayda bile internet bağlantısı kurabilirken, su altında internet bağlantısı kurabilmek neden bu kadar zor?
Bildiğiniz üzere günümüzde kablosuz bağlantılar, radyo dalgaları, akustik sinyaller ve ışık sinyalleri olmak üzere farklı teknolojiler üzerinden sağlanıyor. Fakat bu teknolojilerden hangisini kullanırsanız kullanın; hepsinin belirli limitleri var. Hele ki konu bir de bu teknolojileri su altında kullanmaya gelince… Örneğin akustik sinyaller, uzun mesafeleri katedebilirler; fakat taşıyabilecekleri veri kapasitesi sınırlıdır. Işık sinyalleri ise yine uzak mesafeleri katedebilirler ve taşıyabilecekleri veri çok daha fazladır; fakat gönderici, taşıyıcılar ve de alıcı arasında ciddi bir engel olmadan direkt bir bağlantı kurulmak zorundadır. Radyo dalgaları ise su altında kısa mesafelerde veri taşıyabilirler. Kısacası, bu yönden bakınca su altında canlı video paylaşımı yapmak şuanda maalesef pek de mümkün gözükmüyor. Tabi burada birincil hedef, su altında eğlenceli görüntüler yakalamaktan ziyade, derin denizlerin bilim insanları tarafından hala keşfedilmeyi bekleyen birçok şeyi içinde barındırıyor olması. Birçok bilim insanı, denizler altındaki yaşamı detaylı bir şekilde gözlemleyebilmek ve keşfedebilmek istiyor. Ve yeni bir çalışma bizlere gösteriyor ki su altında ışık demetleri yoluyla akuatik bir internet bağlantısı sağlamak mümkün olabilir!
Suudi Arabistan’da bulunan Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden bir ekip, su altında internet bağlantısı kurabilmeyi mümkün kılan bir “denizler altı internet bağlantısı” protokolü geliştirdi. Geliştirdikleri teknolojiye ise, Aqua-Fi adını verdiler. Bu teknoloji ile, LED ışık sinyalleri ve lazerler ile, su altında veri taşımanın mümkün olduğunu gösterdiler. LED ışık sinyalleri, su altında düşük enerji tüketimi ile kısa mesafelerde veri taşımayı mümkün kılıyor. Lazer ışık sinyalleri ise, daha çok güç tüketmesine rağmen daha uzak mesafelere veri taşıyabiliyorlar.
Aqua-Fi ile ilgili neler biliyoruz
Aqua-Fi’ın ilk prototipi ile ilgili bütün bilgiler, çalışmayı yürüten ekip tarafından IEE Explore üzerinde yayınlandı. Yayınlanan rapora göre ekip, Aqua-Fi prototipinde, 520 nanometrelik lazer ışık hüzmelerine ek olarak; yeşil LED ışık hüzmeleri kullanmış. Testler sırasında ekip, 2.11 megabyte / saniye hızlara ulaşabilmiş; ve bu hıza ulaşırken, 1 milisaniye gibi düşük gecikme süreleri yakalayabilmeyi başarmışlar. Ekip lideri Shihada’nın açıklamasına göre bu çalışma, su altında internetin insanlık tarihinde ilk kez tamamen kablosuz bir şekilde tam anlamıyla kullanılabilmesinin başarıldığı bir deneme idi. Fakat buna rağmen, ekibin hala aşması gereken belirli problemler var. Bu problemlerden biri ise, ışık hüzmelerinin çeşitli kırılmalar ile dağılabilmesi. Ekip, bu problemi aşabilmek için küre şeklinde bir alıcı kullanmayı planlıyor. Böylece alıcı, farklı açıyla gelen bütün internet sinyallerini bünyesinde toplamayı başarabilecek.
Shihada, ortaya çıkardıkları bu teknoloji ile ilgili olarak, “uygulaması nispeten kolay bir teknolojiyi, görece uygun bir maliyetle üretebilmeyi başardık; böylece su altı ortamını da küresel internetle buluşturabilmek mümkün olacak. Hatta birgün, Aqua-Fi’ın su altı birçok projede, internet sağlayabilmek için neredeyse Wi-Fi kadar yaygın olarak kullanılmasını umuyoruz” dedi.
Siz Aqua-Fi teknolojisi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Derin denizlerdeki yaşamı canlı canlı izleyebilmek sizce de çok ilginç olmaz mıydı? Düşüncelerinizi yorumlar sekmesinde bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
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Alonso, F1’e geri dönüyor! Hem de Renault’la birlikte!
Renault ile iki kez F1 dünya şampiyonluğu yakalayan Fernando Alonso, F1’e geri dönüyor. Alonso’nun geri dönüşü, Renault tarafından doğrulandı.
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We are back. #f1 pic.twitter.com/oK6bfbG5WB
— Fernando Alonso (@alo_oficial) July 8, 2020
Dünya şampiyonluklarını 2005 ve 2006 yıllarında kazanan Alonso, Esteban Ocon ile birlikte Daniel Ricciardo‘nun yerini alacak.
Fernando Alonso 2018 yılında Formula 1’den ayrılmıştı. O zamandan beri Toyota‘ya pilotluk yapıyordu. 2019 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası‘nı ve 2019‘daki 24 saatlik Le’Mans‘ı kazandı. Alonso ayrıca Dakar Rallisi‘nde Toyota ile yarıştı ve Indy 500‘de de boy göstermişti.
“Renault is my family, my fondest memories in Formula One with my two World Championship titles, but I'm now looking ahead. It's a great source of pride and with an immense emotion I’m returning to the team […]" – @alo_oficial #RSspirit pic.twitter.com/H9tUKpr4OI
— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 8, 2020
Alonso, “Renault benim ailem. Onlarla olan, F1’deki iki dünya şampiyonluğumu en sevdiğim anılarım olarak hatırlarım. Şimdi ise tekrar birlikteyiz. Bu büyük bir gurur kaynağı ve muazzam bir duygu. Kariyerime başlama şansımı veren takım, şimdi bana en üst seviyeden F1’e geri dönme imkanı sunuyor. Renault, eskiden yaptığımız gibi podyumlara dönmek istiyor. Tıpkı benim gibi.” şeklinde açıklamada bulundu.
Bu gelişme hakkında Renault Sport Racing Genel Müdürü Cyril Abiteboul, “Alonso’nun takımımıza geri dönüşü Renault Grubu’nun F1’e bağlılığını sürdürme ve zirveye geri dönme planımızın bir parçası. Onun ekibimizdeki varlığı, hem spor adına hem de markamız için oldukça müthiş bir durum. Esteban ve Alonso ile birlikte Renault F1 takımı, 2022 sezonuna en iyi şekilde hazırlanmak için mücadeleye başladı.” dedi.
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Tesla, 5. seviye otonom sürüşe “neredeyse” hazır!
Şangay‘da her sene düzenlenen, Dünya Yapay Zeka İstihbarat Konferansı (WAIC) esnasında Elon Musk, Tesla‘nın otonom sürüşte 5. seviyeye neredeyse hazır olduğunu söyledi.
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Bu, şu anda satışta olan Model S/3/X/Y’lerin sürücüden tamamen bağımsız şekilde kendini sürebileceği anlamında geliyor. Musk, ” Seviye 5 veya tamamen bağımsız sürüşlerin olacağına inanıyorum ve bu beklediğimizden çok daha çabuk gerçekleşecek. Bu sene içerisinde Seviye 5 otonom sürüş çalışmalarımızı tamamlayacağımızı düşünüyorum.” dedi.
Ayrıca Amerikalı üreticinin, otomobillerde daha gelişmiş bilgisayar sistemleri kullanabilmek için yeni ısıtma ve soğutma sistemleri üzerinde de çalıştığı söyleniyor.
Musk her ne kadar güvense de sektörde büyük bir kesim, otonom arabalara bu denli güvenmenin şimdilik doğru olmadığını düşünüyor. Çoğu ülkenin yollarındaki kalitenin yeterince iyi olmayışı, bu güvensizliğin en büyük sebeplerinden biri. Çukurlar, şeritleri belirgin olmayan yollar gibi etmenler, otonom sürüşün güvenilirliğini azaltıyor.
Kaynak: Autonews Europe
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Yeni 2021 Toyota Corolla Cross tanıtıldı!
Toyota, günümüz müşterilerinin ilgi odağı SUV ve crossover modellerine bir seçenek daha ekledi. Karşınızda Toyota Corolla Cross! Bu modelle RAV4‘ü büyük bulan, C-HR‘ı da ufak bulanlara bir çözüm üretilmek istenmiş.
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Toyota Corolla Cross, Tayland’da tanıtıldı. Fakat bu cümleden sonra kafalarda oluşacak malum soruya da şimdiden cevap verelim: Aracın, global pazarda satışa çıkma ihtimali oldukça yüksek olduğu söyleniyor.
Dış tasarıma baktığımızda adında her ne kadar Corolla olsa da minik bir RAV4‘e daha çok benzediğini söyleyebiliriz. Öndeki belirgin siyah ızgara, keskin tasarımlı farlar ve siyah tavan rayları dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.
İç tasarımda ise dışarıdaki kadar özgünlük yer almıyor. Kabin, son nesil Corolla hatchback modelinin neredeyse aynısı diyebiliriz. Dijital gösterge paneli ve orta konsoldaki büyük ekran, kabindeki baskın karakterler arasında yer alıyor.
Corolla Cross 4460 mm uzunluğa, 1825 mm genişliğe, 1620 mm yüksekliğe ve 2640 mm dingil mesafesine sahip. Aracın önünde MacPherson tipi, arkasında ise torsiyon-kiriş süspansiyonlar tercih edilmiş. 17 inç (215/60) ve 18 inç (225/50) jant seçenekleri de Corolla Cross’ta yer alıyor.
Tayland‘da satılacak modellerde hem benzinli hem hibrit üniteler yer alacak. Benzinli ünite 1.8 litre hacminde, 140 beygir güç ve 175 Nm tork değerleri barındırıyor. Hibrit ünite ise 98 beygir güç ve 142 Nm torka sahip benzinli motor ile 72 beygir güç ve 163 Nm tork değerine sahip elektrikli motordan oluşuyor.
Haberin başında dediğimiz gibi bu motor seçenekleri, Corolla Cross modeli Tayland için tanıtıldı. Global pazar için de mi bu seçenekler olacak henüz bilinmiyor.
Kaynak: Carscoops