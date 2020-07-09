Qualcomm, Snapdragon 865+ 5G işlemcisi ortaya çıktı

Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 865 modelinin, Snapdragon 865+ 5G versiyonu da ortaya çıktı. Qualcomm, yeni işlemcide, 865 modeline göre %10 civarlarında hız ve performans artışı olduğunu belirtiyor. Hatta bazı verilere göre 865+ 5G, 3.1 GHz hızlara kadar çıkabiliyor.

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Qualcomm’un yeni işlemcisi Snapdragon 865+ 5G hakkında neler biliyoruz

Qualcomm tarafından birçok düzeltme, yenilik ve ekleme bulunduğu belirtilen Snapdragon 865+ 5G işlemcisi, tam bir amiral gemisi işlemci olarak göze çarpıyor. Bir önceki versiyonuna göre performansının %10 arttırıldığı belirtilen işlemci, günümüz teknolojisinde hemen hemen her türlü işlemi takılmadan yapabilmeyi garanti edecek düzeyde bir performansa sahip. Öyle ki, 144 Hz’e varan ekran yenileme hızlarını sağlaması bile mümkün. İşlemcideki en büyük yeniliklerden biri ise, Wi-Fi 6E desteği, Bluetooth 5.2 desteği ve Qualcomm apt X desteği. Böylece Snapdragon 865+ 5G’ye sahip cihazlarda, kablosuz bağlantılar adeta kristal berraklığında olacak. Kablosuz teknolojilerin hızla ilerlediği günümüzde, firmaların bu teknolojilere daha da fazla yatırım yapması bizleri de sevindiriyor. Hatırlar iseniz, geçtiğimiz günlerde de ses ürünleri pazarını başta TWS kulaklıklar olmak üzere, kablosuz ürünlerin domine etmeye başladığı açıklanmıştı.

Hangi cihazlar, Snapdragon 865+ 5G’yi kullanacak

Bu işlemci henüz yeni tanıtıldığı için hangi cihazların bu işlemciye sahip olacağını şimdiden söylemek çok zor. Fakat adı bu işlemci ile anılmaya başlanan iki model ise, Asus ROG Phone 3 ve Lenovo Legion. Fakat bize kalırsa, yakın zamanda tanıtılacak birçok amiral gemisinde bu işlemciyi görebilmemiz olası. Siz Snapdragon 865+ 5G ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlar sekmesinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!