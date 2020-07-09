İşlemci
Qualcomm, Snapdragon 865+ 5G işlemcisi ortaya çıktı
Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 865 modelinin, Snapdragon 865+ 5G versiyonu da ortaya çıktı. Qualcomm, yeni işlemcide, 865 modeline göre %10 civarlarında hız ve performans artışı olduğunu belirtiyor. Hatta bazı verilere göre 865+ 5G, 3.1 GHz hızlara kadar çıkabiliyor.
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Qualcomm’un yeni işlemcisi Snapdragon 865+ 5G hakkında neler biliyoruz
Qualcomm tarafından birçok düzeltme, yenilik ve ekleme bulunduğu belirtilen Snapdragon 865+ 5G işlemcisi, tam bir amiral gemisi işlemci olarak göze çarpıyor. Bir önceki versiyonuna göre performansının %10 arttırıldığı belirtilen işlemci, günümüz teknolojisinde hemen hemen her türlü işlemi takılmadan yapabilmeyi garanti edecek düzeyde bir performansa sahip. Öyle ki, 144 Hz’e varan ekran yenileme hızlarını sağlaması bile mümkün. İşlemcideki en büyük yeniliklerden biri ise, Wi-Fi 6E desteği, Bluetooth 5.2 desteği ve Qualcomm apt X desteği. Böylece Snapdragon 865+ 5G’ye sahip cihazlarda, kablosuz bağlantılar adeta kristal berraklığında olacak. Kablosuz teknolojilerin hızla ilerlediği günümüzde, firmaların bu teknolojilere daha da fazla yatırım yapması bizleri de sevindiriyor. Hatırlar iseniz, geçtiğimiz günlerde de ses ürünleri pazarını başta TWS kulaklıklar olmak üzere, kablosuz ürünlerin domine etmeye başladığı açıklanmıştı.
Hangi cihazlar, Snapdragon 865+ 5G’yi kullanacak
Bu işlemci henüz yeni tanıtıldığı için hangi cihazların bu işlemciye sahip olacağını şimdiden söylemek çok zor. Fakat adı bu işlemci ile anılmaya başlanan iki model ise, Asus ROG Phone 3 ve Lenovo Legion. Fakat bize kalırsa, yakın zamanda tanıtılacak birçok amiral gemisinde bu işlemciyi görebilmemiz olası. Siz Snapdragon 865+ 5G ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlar sekmesinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
İşlemci
MediaTek, Dimensity 600 işlemci serisini bu çeyrekte tanıtacak
Bugün akıllı telefon sektöründe, işlemci denildiği zaman akla gelen yalnızca 2 firma var. Bunlar, Qualcomm ve MediaTek. Günümüzde her ne kadar Qualcomm’un MediaTek’e karşı bir üstünlüğü olsa da; MediaTek cephesi rekabetten geri kalmıyor. Hatta MediaTek, içinde bulunduğumuz çeyrekte, yeni işlemci serisi olacak olan Dimensity 600 ailesini tanıtacak.
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MediaTek tarafından piyasaya sunulacak olan yeni işlemci ailesi Dimensity 600 ile ilgili neler biliyoruz
Bildiğiniz üzere MediaTek, 5G destekli Dimensity 1000 ve 800 ailesini çoktan piyasaya sunmuş ve bu seriler ile büyük bir başarı yakalamış idi. Yeni bir hamle ile karşımıza çıkmayı planlayan MediaTek, şimdi de Dimensity 600 ailesini piyasaya sürerek sektördeki yerini daha da sağlamlaştırmayı planlıyor. Tayvan orijinli kaynaklara göre, orta sınıf bir işlemci ailesi olacak olan Dimensity 600 ailesi için MediaTek, şimdiden çok fazla sipariş almış durumda. Bu işlemci setinin, en geç yılın son çeyreğinde birçok cihazda aktif olarak kullanılması bekleniyor. Ayrıca MediaTek’in Dimensity 600 ailesi sayesinde, 5G destekli telefonları çok daha uygun fiyatlara alabilmemiz de mümkün olacak. Qualcomm’un en büyük zaafının fiyat olduğu da düşünülünce; MediaTek’in bu hamlesi, firmanın kaderini değiştirebilecek bir hamle olarak gözüküyor. Hatta beklentiler, Dimensity 600 ailesinin MediaTek’in en gözde işlemci seti olacağı yönünde.
Siz, MediaTek’in bu hamlesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce de Dimensity 600 ailesi pazarda büyük bir üstünlük kurabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Donanım
MediaTek G35 ve G25 yonga setlerini tanıttı!
MediaTek özellikle düşük bütçeli oyun telefonlarını hedeflediği yeni yonga setleri G25 ve G35’i tanıttı.
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MediaTek G35 ve G25 yonga setlerini tanıttı!
Helio G35 12nm’lik üretim sürecine sahip sekiz adet Cortex-A53 çekirdeğe sahip. Yeni tanıtılan işlemci 2.3GHz’de çalışmakta ve 1600MHz LPDDR4x 6GB RAM’e kadar destek verebilmekte. İstenildiği takdirde LPDDR3 4GB’a kadar da geriye dönük bir desteğe sahip. Depolama konusunda Emmc 5.1 tek seçenek olarak sunulmuş durumda. Grafik birimi olarak ise 680MHz’de çalışan Imagination PowerVR GE8320 tercih edilmiş. MediaTek her iki işlemcide de kendi geliştirdiği teknolojisi HyperEngine desteğine sahip. Bu özellik ile birlikte CPU, GPU ve belleğin durumu sıcaklıklarına, çekilen güce göre dinamik olarak ayarlanabilmekte. Aynı grafik birimini daha önce MediaTek P35 modelinde de görmüştük.
Helio G25’e baktığımızda G35 ile aynı mimariye sahip olduğunu görüyoruz ancak daha düşük hızlarda çalışmakta. Yonga setinin hızları CPU tarafında 2.0GHz’e ve GPU tarafında 650MHz’e düşmüş durumda. İki işlemci arasındaki diğer bir temel fark ise G35 modelinin 1080p+ ekranları desteklemesi. G25 için ise bu değer 720p+ olarak tercih edilmiş.
Her iki işlemci de kamera tarafında çoklu karelerde gürültü azaltma, elektronik görüntü sabitleme ve görüntü kaydı sırasında dengeleme özelliklerine sahip. Kullanıldıkları cihazlarda derinlik sensörü bulunması halinde derinlik efekti de oluşturabilmekteler. G35, 25MP’e kadar tekli kamera kurulumu veya 13+13MP olarak ikili kamera kurulumu desteklemekte. G25 tarafında ise 21MP tek kamera veya 13+8MP şeklinde ikili kamera kurulum desteği mevcut. İşlemcilerin her ikisi de 1080p 30 FPS video kaydı desteklemekte.
Bağlantı teknolojileri tarafında iki işlemcinin de aynı özelliklere sahip olduklarını görüyoruz. Yonga setleri 4G desteğine sahip ve Hyper Engine özelliği sayesinde Wi-Fi ve LTE arasında sadece 13 milisaniyede geçiş yapabilmekte. Çok oyunculu oyunlarda bu geçiş hızı oldukça yararlı olabilir. Yeni tanıtılan işlemciler Wi-Fi 5(ac) ve Bluetooth 5.0 desteklenmekte ve FM radyo alıcısı da yonga seti üzerinde mevcut. Temmuz ayında çıkacak olan Realme C11, Xiaomi Redmi 9C Helio G35 yonga seti ile gelecek. Yine Temmuz ayında beklenen Redmi 9A ise G25 işlemci ile tanıtıldı.
İşlemci
Qualcomm Snapdragon 875, 100W hızlı şarj desteği ile gelecek!
Qualcomm, Snapdragon 875 işlemcisini geliştirmeye devam ediyor. Elde edinilen son bilgilere göre yeni yonga seti 100W hızlı şarj desteği ile gelecek.
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Qualcomm, 100W hızlı şarj desteği için kolları sıvadı!
Akıllı telefon dünyasının önemli oyuncularından olan Qualcomm, yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 875 ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma yeni işlemcisi ile birlikte şarj konusunda büyük bir yeniliğe imza atmayı planlıyor. Qualcomm, Snapdragon 875 işlemcisine 100W hızlı şarj desteği sağlayacak. Weibo isimli Çinli sosyal medya platformunda ortaya atılan iddiaya göre, firma 100W hızlı şarj desteği sayesinde oyuncu telefonları rekabetinde de öne geçmeyi planlıyor. Dört adet Çinli oyuncu telefonu üreten firmanın bu işlemcinin özelliği olan 100W hızlı şarj desteğini denediği belirtilirken, bu alanda da ilginç gelişmeler yaşanabilir.
Tabi bu durum karşısında ne yazık ki maliyetler de artışa geçiyor. Daha önceden ortaya atılan iddialar Weibo üzerinden tekrarlanır iken, Snapdragon 875 işlemcisinin akıllı telefon üreticilerine maliyeti 250 dolar olacak. Bu durum karşısında üreticilerin nasıl bir hamle yapacağı merak konusu olurken, akıllı telefon fiyatlarında da buna oranla bir artış bekleniyor. Temmuz ayında Snapdragon 865 Plus işlemcisini duyuracak Qualcomm‘un, kasım ayı itibariyle yeni işlemcisini tanıtması bekleniyor. Bakalım Snapdragon 875, amiral gemisi telefonlarda nasıl performans gösterecek bekleyip göreceğiz. Firma, şüphesiz ki amiral gemisi telefon rekabetinde yerini sağlamlaştırmak isteyecektir.