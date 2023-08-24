Wi-Fi 7, kablosuz bağlantı teknolojisinin yeni bir evresini temsil ediyor ancak tam anlamıyla bu teknolojinin faydalarından yararlanabilmek için en güncel Windows işletim sistemini kullanmanız gerekebilir gibi görünüyor.

Intel tarafından paylaşılan belgelere göre, önümüzdeki aylarda dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar için sunulacak yeni nesil Wi-Fi 7 bağlantı çözümleri hakkında ipuçları bulunuyor. Birden fazla ağ denetleyicisi ve ayrık çözüm sunulmasına rağmen, Intel’in Gale Peak 2 “BE200” adlı ayrık çözümü Wi-Fi 7 desteği sunacak. Bu çözüm ayrıca Killer 1750X denetleyicisine sahip olacak ve Bluetooth 5.4 özellikleri sunacak.

Belge, Wi-Fi 7 GaP2 ve MtP2’nin farklı özelliklerini açıklıyor. Wi-Fi 7 GaP2, 5 Gbps’ye kadar TCP veri transfer hızı sunarken (320M/MSC13), MtP2 ise 3 Gbps’ye kadar TCP veri transfer hızı sunuyor (160M/MSC 13). Wi-Fi 7 teknolojisi, daha düşük güç tüketimi sunan gelişmiş bir işlem teknolojisine dayalı olarak geliştirilecek. Ancak en önemli faktör işletim sistemi uyumluluğu.

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Burada vurgulandığı üzere, sadece Windows 11 ve en son güncellemeleri almış Linux/Chrome OS sürümlerinin desteklendiği belirtiliyor. Bu da Windows 10 kullanan kullanıcıların işletim sistemlerini yükseltmedikçe Wi-Fi 7’nin avantajlarından yararlanamayacağı anlamına gelir. Bu durum, Windows 10 kullanan birçok kullanıcının en yeni kablosuz bağlantı teknolojilerinden mahrum kalabileceği anlamına geliyor.

Wi-Fi 7 teknolojisi, yaklaşan “Core Ultra” platformunda önemli bir satış noktası haline gelecek. 1. Nesil Core Ultra işlemcilerin Meteor Lake kod adlı varyantları, bu sonbaharda yeni dizüstü bilgisayar ve mobil cihazlarda Wi-Fi 7 özelliklerini destekleyecek. Aynı zamanda anakart üreticileri de Wi-Fi 7 çözümüyle yeni Z790 anakartlarını tanıtıyorlar.

Intel, Microsoft ile ortaklık kurarak Windows 11’i en son platformlarında aktif bir şekilde desteklemeyi amaçlıyor ancak yeni bir platforma geçiş, kullanıcılar için kolay bir süreç olmayabilir. Windows’un eski sürümlerinden yükseltme sırasında hala bazı sorunlar yaşanmakta ve eski işletim sistemi lisanslarının yeni sürüm garantisi vermediği durumlar mevcut. Hem yazılım hem de donanım sağlayıcıları yeni platformlara odaklanmayı istese de, bu geçiş sırasında birçok kullanıcının geride kalması endişe verici bir durum.