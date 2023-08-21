Merakla beklenen Windows 11 23H2 güncellemesi, geniş bir kullanıcı kitlesinin bu değişikliklerden faydalanmasını sağlayarak kapsamlı bir test aşamasına giriyor. Birçok heyecan verici eklemeye rağmen, kullanıcı deneyimini gerçekten geliştiren birkaç özel özellik öne çıkıyor.

Eğer RGB çevre birimlerine ilgi duyuyorsanız, farklı üreticilerin cihazlarındaki ışıkları senkronize etmeye çalışırken yaşadığı zorlukları anlamış olabilirsiniz. Corsair, Logitech ve Hyper gibi şirketler kendi yazılım geliştirme kitlerine (SDK’lar) sahiptir. Bu da farklı cihazlarda RGB ışıklarını ayarlamak için farklı uygulamalar kullanmanız gerektiği anlamına geliyor.

Farklı üçüncü taraf uygulamaların yanı sıra, bu güncellemedeki yeni Dinamik Aydınlatma kontrol özelliği dikkat çekiyor. Henüz çok basit olduğunu ve sadece belirli Razer klavye ve fareleriyle uyumlu olduğunu belirtmeliyim. Ancak, bu özelliğin Microsoft’un RGB aygıtlarını tek bir yerden kontrol etmeye yönelik ilk adımı olduğunu belirtmekte fayda var. Dinamik Aydınlatma, cihazınızın performansını fazla etkilemiyor.

Görünüşe göre Dinamik Aydınlatma gelecekte büyük potansiyele sahip. Microsoft, Asus, Acer, HP ve Logitech gibi şirketlerin ürünlerinde bu özelliği kullanmayı planlıyor. Eğer Microsoft, daha az tanınmış markaların cihazlarıyla uyumlu hale getirebilirse, RGB ışıklarını özelleştirmenin daha kullanıcı dostu bir yolu olabilir.

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Uzun bir süre boyunca, Windows kullanıcıları .zip dışındaki arşiv formatlarını açmak için WinRAR veya 7-Zip gibi programlara ihtiyaç duydu. Ancak 23H2 güncellemesi, Libarchive Projesi’nden araçları kullanarak .gz, .tar ve .rar dosyalarını doğrudan Dosya Gezgini’nden açmanıza olanak tanıyacak. Libarchive araçlarının farklı formatlarla uyumlu olduğu düşünüldüğünde, neredeyse tüm önemli arşiv formatlarını destekleyebilir.

Mayıs ayında çıkan Windows 11 Preview Build 23466’da yer alan Dev Home, uygulama geliştiricileri için tasarlanmış bir merkezdir. Dev Home, donanım izleme ve GitHub depolarına erişim gibi araçlar sunarak, projeleri merkezi bir yerde yönetmenizi sağlar. Microsoft, geliştiricilerin bu uygulama için uzantılar oluşturmasını desteklemektedir. Ayrıca, Dev Drive ile kaynak kodunu ve proje bilgilerini saklama imkanı sunuluyor.

Windows 11 Preview Build 23516’da HDR duvar kağıtları için uyumlu desteğin eklendiği belirtiliyor. Ancak bu özellik henüz tam anlamıyla onaylanmış değil. Bu yeni özellik, HDR duvar kağıtlarını doğrudan Dosya Gezgini’nden kullanmanıza imkan tanıyacak. Bu sayede daha fazla özelleştirme seçeneği sunulacak.

Windows 11 Preview Build 23466’da tanıtılan Windows Yedekleme uygulaması, OneDrive depolama alanınıza tüm dosya ve klasörlerinizi yedeklemeyi kolaylaştırıyor. Ayrıca, yeni bir PC’yi ilk kez kurarken uygulama tercihlerinizi ve ayarlarınızı aktarmanıza yardımcı oluyor. Geri yükleme işlemi de geliştirilmiş durumda. Bu sayede uygulamaların ve ayarlarının nasıl düzenlendiğini hatırlamanız daha kolay hale geliyor.